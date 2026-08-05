Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings LIVE Streaming: Check When and Where To Watch TNPL 2026, ITT vs DGD Match 3 LIVE on Mobile, TV and Laptop

Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings LIVE Streaming: Chepauk Super Gillies will take on Nellai Royal Kings in Match 3 of the Tamil Nadu Premier League (TNPL) 2026 at the NPR College Ground in Dindigul on Wednesday, August 5. Chepauk Super Gillies enjoyed an outstanding 2025 campaign by finishing at the top of the league stage but missed out on the title. The four-time champions will be eager to begin the new season with a victory. Meanwhile, Nellai Royal Kings had a disappointing 2025 season, finishing seventh on the points table, and will be determined to make a strong comeback. Here are all the details, including live streaming, squads, probable playing XIs and match timing.
Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings Match Details
- Match: Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings, Match 3
- Tournament: Tamil Nadu Premier League (TNPL) 2026
- Date: Wednesday, August 5, 2026
- Venue: NPR College Ground, Dindigul
- Time: 7:30PM IST
Where to Watch Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings Live on TV?
Cricket fans in India can watch the Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings TNPL 2026 match live on the Star Sports Network.
How to Watch Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings Live Streaming?
The live streaming of the Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings TNPL 2026 match will be available on the JioHotstar app and website in India.
Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings Probable Playing XIs
Chepauk Super Gillies Probable XI: K Aashiq, RS Mokit Hariharan, Ram Arvindh, Narayan Jagadeesan (c & wk), Swapnil Singh, Abhishek Tanwar, S Dinesh Raj, Murugan Ashwin, M Silambarasan, Lokesh Raj, B Arun.
Nellai Royal Kings Probable XI: Arun Karthik, D Santhosh Kumar, Ajitesh Guruswamy, Rithik Easwaran (wk), Sonu Yadav (c), U Mukilesh, NS Harish, Ramalingam Rohit, Rocky Bhasker, Emmanuel Cherian, Sachin Rathi.
Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings Squads
Chepauk Super Gillies Squad: K Aashiq, RS Mokit Hariharan, Ram Arvindh, Narayan Jagadeesan (wk/c), Swapnil Singh, Abhishek Tanwar, S Dinesh Raj, Murugan Ashwin, M Silambarasan, Lokesh Raj, B Arun, Sujay Sivasankaran, Ashwanth Valthapa, Waseem Ahmed, J Prem Kumar, N Sunil Krishna, Rajalingam G, Harish Aadithiya, Mohana Prasath, Vignesh M.
Nellai Royal Kings Squad: D Santhosh Kumar, Ajitesh Guruswamy, Athish SR, NS Harish, Arun Karthik, Rithik Easwaran (wk), Sonu Yadav (c), U Mukilesh, Emmanuel Cherian, Ramalingam Rohit, Rocky Bhasker, Sachin Rathi, Muhammed Adnan Khan, Valliappan Yudheeswaran, J Rohan, Selvaganapathi S, S Risheek Kumar, Bharath Kumar M, Sachin Sre Dev, Subash S.