LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng
LIVE TV
TRENDING |
8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng
LIVE TV
Home > Sports News > Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings LIVE Streaming: Check When and Where To Watch TNPL 2026, ITT vs DGD Match 3 LIVE on Mobile, TV and Laptop

Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings LIVE Streaming: Check When and Where To Watch TNPL 2026, ITT vs DGD Match 3 LIVE on Mobile, TV and Laptop

Chepauk Super Gillies will take on Nellai Royal Kings in Match 3 of the Tamil Nadu Premier League (TNPL) 2026 at the NPR College Ground in Dindigul on Wednesday, August 5. Chepauk Super Gillies enjoyed an outstanding 2025 campaign by finishing at the top of the league stage but missed out on the title. Here are all the details, including live streaming, squads, probable playing XIs and match timing.

Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings LIVE Streaming: Check When and Where To Watch TNPL 2026, ITT vs DGD Match 3 LIVE on Mobile, TV and Laptop
Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings LIVE Streaming: Check When and Where To Watch TNPL 2026, ITT vs DGD Match 3 LIVE on Mobile, TV and Laptop

Published By: Aditya Pimpale
Published: Wed 2026-08-05 18:27 IST

Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings LIVE Streaming: Chepauk Super Gillies will take on Nellai Royal Kings in Match 3 of the Tamil Nadu Premier League (TNPL) 2026 at the NPR College Ground in Dindigul on Wednesday, August 5. Chepauk Super Gillies enjoyed an outstanding 2025 campaign by finishing at the top of the league stage but missed out on the title. The four-time champions will be eager to begin the new season with a victory. Meanwhile, Nellai Royal Kings had a disappointing 2025 season, finishing seventh on the points table, and will be determined to make a strong comeback. Here are all the details, including live streaming, squads, probable playing XIs and match timing.

Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings Match Details

  • Match: Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings, Match 3
  • Tournament: Tamil Nadu Premier League (TNPL) 2026
  • Date: Wednesday, August 5, 2026
  • Venue: NPR College Ground, Dindigul
  • Time: 7:30PM IST

Where to Watch Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings Live on TV?

Cricket fans in India can watch the Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings TNPL 2026 match live on the Star Sports Network.

You Might Be Interested In

How to Watch Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings Live Streaming?

The live streaming of the Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings TNPL 2026 match will be available on the JioHotstar app and website in India.

Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings Probable Playing XIs

Chepauk Super Gillies Probable XI: K Aashiq, RS Mokit Hariharan, Ram Arvindh, Narayan Jagadeesan (c & wk), Swapnil Singh, Abhishek Tanwar, S Dinesh Raj, Murugan Ashwin, M Silambarasan, Lokesh Raj, B Arun.

Nellai Royal Kings Probable XI: Arun Karthik, D Santhosh Kumar, Ajitesh Guruswamy, Rithik Easwaran (wk), Sonu Yadav (c), U Mukilesh, NS Harish, Ramalingam Rohit, Rocky Bhasker, Emmanuel Cherian, Sachin Rathi.

Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings Squads

Chepauk Super Gillies Squad: K Aashiq, RS Mokit Hariharan, Ram Arvindh, Narayan Jagadeesan (wk/c), Swapnil Singh, Abhishek Tanwar, S Dinesh Raj, Murugan Ashwin, M Silambarasan, Lokesh Raj, B Arun, Sujay Sivasankaran, Ashwanth Valthapa, Waseem Ahmed, J Prem Kumar, N Sunil Krishna, Rajalingam G, Harish Aadithiya, Mohana Prasath, Vignesh M.

Nellai Royal Kings Squad: D Santhosh Kumar, Ajitesh Guruswamy, Athish SR, NS Harish, Arun Karthik, Rithik Easwaran (wk), Sonu Yadav (c), U Mukilesh, Emmanuel Cherian, Ramalingam Rohit, Rocky Bhasker, Sachin Rathi, Muhammed Adnan Khan, Valliappan Yudheeswaran, J Rohan, Selvaganapathi S, S Risheek Kumar, Bharath Kumar M, Sachin Sre Dev, Subash S.

You may also like
--------------------------------------------
Read about our editorial guidelines and standards here.
--------------------------------------------------

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

Add NewsX As A Trusted Source

Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings LIVE Streaming: Check When and Where To Watch TNPL 2026, ITT vs DGD Match 3 LIVE on Mobile, TV and Laptop
Tags: tnpl 2026

RELATED News

Colombo Kaps vs Kandy Royals, Eliminator LIVE Streaming: Check Where To Watch LPL 2026, CLK vs KRL LIVE on Mobile, TV and Laptop

What Is Ishan Kishan’s Salary From RBI? India’s T20I Star Spotted In Patna With ID Card Around His Neck As Pictures Go Viral

East Delhi Riders vs North Delhi Strikers LIVE Streaming: Check Where To Watch DPL 2026, EDR vs NDS Match 11 LIVE on Mobile, TV and Laptop

WATCH VIDEO: Mohamed Salah Mobbed by Thousands of Fans at Airport Before Expected Trabzonspor Move

ODI World Cup 2027 Qualifier Dates Announced: New ICC Qualification Format Explained, West Indies Qualification Chances Analyzed

LATEST NEWS

7 Blasts in 20 Minutes: What Is The Truth Behind Dubai Explosions?

Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings LIVE Streaming: Check When and Where To Watch TNPL 2026, ITT vs DGD Match 3 LIVE on Mobile, TV and Laptop

Can India Unlock Its Rs 315 Lakh Crore Gold Vault? WGC’s 2047 Plan Explained

Chanakya Niti: 7 Timeless Lessons to Follow When Life Feels Stuck

Will Your Rs 10 And Rs 20 Notes Become Plastic Soon? RBI Governor Sanjay Malhotra Explains

Explained: Why Meta CEO Mark Zuckerberg Issued An Apology To India

Visa Cut 2600 Jobs Despite Strong Business: Is AI Becoming The Real Reason Behind Big Tech Layoffs?

ODI World Cup 2027 Qualifier Dates Announced: New ICC Qualification Format Explained, West Indies Qualification Chances Analyzed

IndiGo Is Giving Away Free Flight Tickets Worth Up To Rs 10000 — But There’s A Catch To Be Eligible

Tata Steel Assures Contractual Support, Set To Assist Players Find New Clubs After Exit From Indian Super League

Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings LIVE Streaming: Check When and Where To Watch TNPL 2026, ITT vs DGD Match 3 LIVE on Mobile, TV and Laptop

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings LIVE Streaming: Check When and Where To Watch TNPL 2026, ITT vs DGD Match 3 LIVE on Mobile, TV and Laptop

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings LIVE Streaming: Check When and Where To Watch TNPL 2026, ITT vs DGD Match 3 LIVE on Mobile, TV and Laptop
Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings LIVE Streaming: Check When and Where To Watch TNPL 2026, ITT vs DGD Match 3 LIVE on Mobile, TV and Laptop
Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings LIVE Streaming: Check When and Where To Watch TNPL 2026, ITT vs DGD Match 3 LIVE on Mobile, TV and Laptop
Chepauk Super Gillies vs Nellai Royal Kings LIVE Streaming: Check When and Where To Watch TNPL 2026, ITT vs DGD Match 3 LIVE on Mobile, TV and Laptop

QUICK LINKS