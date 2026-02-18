Daniil Medvedev vs Stefanos Tsitsipas Live Streaming: When & Where to Watch Doha Open Online, TV Channel in USA, India, UK, Brazil, Australia & More

Seventh seed Karen Khachanov battled past Japanese lucky loser Shintaro Mochizuki in three sets, while Stefanos Tsitsipas defeated Tunisian wild card Moez Echargui, setting up a clash with 2023 champion Daniil Medvedev.

When and Where is the Daniil Medvedev vs Stefanos Tsitsipas Qatar Open Match?

Time: 6:00 PM IST | 12:30 PM (12:30) GMT | February 18, 2026

Venue: Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha

Where to watch the Daniil Medvedev vs Stefanos Tsitsipas Qatar Open Match?

Daniil Medvedev vs Stefanos Tsitsipas Qatar Open Match Live Streaming & TV Channel in India

You can watch the live streaming of Daniil Medvedev vs Stefanos Tsitsipas of the Qatar Open on Fancode (subscription required).

Daniil Medvedev vs Stefanos Tsitsipas Qatar Open Match Live Streaming & TV Channel in the USA

Starting Time: 7:00 AM Eastern Time (ET) / 5:30 AM Pacific Time (PT)

TV Channel/Live Stream: Paramount+ and CBS Sports

Daniil Medvedev vs Stefanos Tsitsipas Qatar Open Match Live Streaming & TV Channel in the UK

Starting Time: 12 :30 PM ET.

TV Channel/Live Stream: TNT Sports and Amazon Prime

Daniil Medvedev vs Stefanos Tsitsipas Qatar Open Match Live Streaming & TV Channel in Canada

Starting Time: 11:30 AM ET.

TV Channel/Live Stream: DAZN

Daniil Medvedev vs Stefanos Tsitsipas Qatar Open Match Live Streaming & TV Channel in Australia

Starting Time: 10:30 PM AEDT.

TV Channel/Live Stream: You can watch the live stream on Stan Sports.

Daniil Medvedev vs Stefanos Tsitsipas Qatar Open Match Live Streaming & TV Channel in Brazil

Starting Time: 1:30 PM BRT.

TV Channel/Live Stream: TNT Sports, SBT

