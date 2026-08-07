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East Delhi Riders vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check When and Where To Watch DPL 2026, EDR vs WDL Match 14 LIVE on Mobile, TV and Laptop

East Delhi Riders will take on West Delhi Lions in Match 14 of the Delhi Premier League (DPL) 2026 at the Arun Jaitley Stadium in New Delhi on Friday, August 7. East Delhi Riders are still searching for their first win of the season after losing all three of their opening matches, while West Delhi Lions have enjoyed a strong start with two wins from three outings. Here are all the details, including live streaming, squads, probable playing XIs and match timing.

East Delhi Riders vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check When and Where To Watch DPL 2026, EDR vs WDL Match 14 LIVE on Mobile, TV and Laptop
East Delhi Riders vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check When and Where To Watch DPL 2026, EDR vs WDL Match 14 LIVE on Mobile, TV and Laptop

Published By: Aditya Pimpale
Published: Fri 2026-08-07 12:42 IST

East Delhi Riders vs West Delhi Lions LIVE Streaming: East Delhi Riders will take on West Delhi Lions in Match 14 of the Delhi Premier League (DPL) 2026 at the Arun Jaitley Stadium in New Delhi on Friday, August 7. East Delhi Riders are still searching for their first win of the season after losing all three of their opening matches, while West Delhi Lions have enjoyed a strong start with two wins from three outings. With players like Nitish Rana, Ayush Doseja, Mayank Rawat and Mayank Yadav set to feature, fans can expect an exciting contest. Here are all the details, including live streaming, squads, probable playing XIs and match timing.

East Delhi Riders vs West Delhi Lions Match Details

  • Match: East Delhi Riders vs West Delhi Lions, Match 14
  • Tournament: Delhi Premier League (DPL) 2026
  • Date: Friday, August 7, 2026
  • Venue: Arun Jaitley Stadium, New Delhi
  • Time: 1:30 PM IST

Where to Watch East Delhi Riders vs West Delhi Lions Live on TV?

Cricket fans in India can watch the East Delhi Riders vs West Delhi Lions Delhi Premier League 2026 match live on the Star Sports Network.

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How to Watch East Delhi Riders vs West Delhi Lions Live Streaming?

The live streaming of the East Delhi Riders vs West Delhi Lions Delhi Premier League 2026 match will be available on the JioHotstar app and website in India.

East Delhi Riders vs West Delhi Lions Probable Playing XIs

East Delhi Riders Probable XI: Arpit Rana, Dhruv Kaushik, Sujal Singh, Mayank Rawat (c), Kavya Gupta, Suryansh Raina (wk), Vaibhav Baisla, Simarjeet Singh, Mayank Yadav, Deepak Punia, Rohit Yadav.

West Delhi Lions Probable XI: Hiten Dalal, Nitish Rana, Manan Bhardwaj, Ayush Doseja (c), Shubham Dubey, Krish Yadav (wk), Sombir Sheokand, Suyash Sharma, Kulwant Khejroliya, Ravneet Tanwar, Jitesh Singh.

East Delhi Riders vs West Delhi Lions Squads

East Delhi Riders Squad: Arpit Rana, Dhruv Kaushik, Sujal Singh, Mayank Rawat (c), Kavya Gupta, Suryansh Raina (wk), Vaibhav Baisla, Deepak Punia, Rounak Waghela, Simarjeet Singh, Mayank Yadav, Rohit Yadav, Hardik Sharma, Vansh Jetly, Yashwardhan Oberai, Ashish Meena, Tanmay Chaudhary, Ankit Kumar, Aradhya Chawla.

West Delhi Lions Squad: Krish Yadav (wk), Ankit Kumar, Jitesh Singh, Nitish Rana, Ayush Doseja (c), Mayank Gusain, Sombir Sheokand, Ravneet Tanwar, Manan Bhardwaj, Kulwant Khejroliya, Ajay Rana, Shubham Dubey, Suyash Sharma, Tishant Dabla, Himanshu Chauhan, Anirudh Chowdhary, Aaryavir Sehwag, Vikas Rana, Dhruv Kumar, Hiten Dalal.

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East Delhi Riders vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check When and Where To Watch DPL 2026, EDR vs WDL Match 14 LIVE on Mobile, TV and Laptop
Tags: dpl 2026

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East Delhi Riders vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check When and Where To Watch DPL 2026, EDR vs WDL Match 14 LIVE on Mobile, TV and Laptop

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East Delhi Riders vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check When and Where To Watch DPL 2026, EDR vs WDL Match 14 LIVE on Mobile, TV and Laptop

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East Delhi Riders vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check When and Where To Watch DPL 2026, EDR vs WDL Match 14 LIVE on Mobile, TV and Laptop
East Delhi Riders vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check When and Where To Watch DPL 2026, EDR vs WDL Match 14 LIVE on Mobile, TV and Laptop
East Delhi Riders vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check When and Where To Watch DPL 2026, EDR vs WDL Match 14 LIVE on Mobile, TV and Laptop
East Delhi Riders vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check When and Where To Watch DPL 2026, EDR vs WDL Match 14 LIVE on Mobile, TV and Laptop

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