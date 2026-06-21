LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Gurugram crime news Ayase Ueda ar rahman bjp alia bhatt Bollywood Asif Ali Zardari Iran news education news Cocktail 2 albania news pm modi’ delhi rain keir starmer Delhi road closures Gurugram crime news Ayase Ueda ar rahman bjp alia bhatt Bollywood Asif Ali Zardari Iran news education news Cocktail 2 albania news pm modi’ delhi rain keir starmer Delhi road closures Gurugram crime news Ayase Ueda ar rahman bjp alia bhatt Bollywood Asif Ali Zardari Iran news education news Cocktail 2 albania news pm modi’ delhi rain keir starmer Delhi road closures Gurugram crime news Ayase Ueda ar rahman bjp alia bhatt Bollywood Asif Ali Zardari Iran news education news Cocktail 2 albania news pm modi’ delhi rain keir starmer Delhi road closures
LIVE TV
TRENDING |
Gurugram crime news Ayase Ueda ar rahman bjp alia bhatt Bollywood Asif Ali Zardari Iran news education news Cocktail 2 albania news pm modi’ delhi rain keir starmer Delhi road closures Gurugram crime news Ayase Ueda ar rahman bjp alia bhatt Bollywood Asif Ali Zardari Iran news education news Cocktail 2 albania news pm modi’ delhi rain keir starmer Delhi road closures Gurugram crime news Ayase Ueda ar rahman bjp alia bhatt Bollywood Asif Ali Zardari Iran news education news Cocktail 2 albania news pm modi’ delhi rain keir starmer Delhi road closures Gurugram crime news Ayase Ueda ar rahman bjp alia bhatt Bollywood Asif Ali Zardari Iran news education news Cocktail 2 albania news pm modi’ delhi rain keir starmer Delhi road closures
LIVE TV
Home > Sports News > Governance Questions Surface in DDCA Amid Alleged Conflict of Interest Concerns

Governance Questions Surface in DDCA Amid Alleged Conflict of Interest Concerns

Meanwhile, the issue has triggered discussions in Delhi cricket fraternity over potential conflict-of-interest norms at a time when the DDCA is seeking to improve its image.

The issue has triggered discussions in Delhi cricket fraternity over potential conflict-of-interest norms at a time when the DDCA is seeking to improve its image. (AI Image)
The issue has triggered discussions in Delhi cricket fraternity over potential conflict-of-interest norms at a time when the DDCA is seeking to improve its image. (AI Image)

Published By: NewsX Web Desk
Last updated: Sun 2026-06-21 14:35 IST

Even as the row continues over the alleged black marketing of complimentary IPL match passes, the Delhi & District Cricket Association (DDCA) is facing another controversy over a potential conflict of interest involving Apex Council Director Navdeep Malhotra.
 
“As per publicly available documents, Malhotra served as Secretary of DDCA-affiliated Raghbir Willowers Cricket Club before he was elected to the DDCA Apex Council in October 2021. Club records from 2019-20 and 2021-22 seasons reportedly shows his name and signatures in that capacity, sources claimed. 
 
Sources, citing alleged documents, also asserted that after Malhotra’s election to the Apex Council, his name no longer appeared among the club’s listed office-bearers. However, some members of Delhi cricket circles alleged that his influence over the club continued despite the change in official records. 
 
NewsX does not independently verifies these claims and allegations.
Governance Questions Surface in DDCA Amid Alleged Conflict of Interest Concerns
 
Meanwhile, the issue has triggered discussions in Delhi cricket fraternity over potential conflict-of-interest norms at a time when the DDCA is seeking to improve its image.
 
According to sources, some members have also raised questions about alleged links between the club and Navtech Enterprises Pvt. Ltd, a company reportedly owned by Malhotra. “Documents allegedly available in public show some common contact details between the club and the company. Members also allege that individuals associated with the club are also the employees of companies linked to Malhotra,” sources added. 
 
NewsX again does not independently vouch for these allegations.
 
The issue gained further attention with the alleged circulation of an audio clip in DDCA WhatsApp groups some months ago. According to sources, those who shared the audio recording claimed Malhotra could be heard discussing player selection-related matters with officials. 
 
However, there have been no formal findings regarding the recording or the allegations arising from it. 
 
Meanwhile, the current row has drawn parallels with the previous cases of conflict-of-interest before the DDCA Ombudsman against former Vice-President Shashi Khanna and former Secretary Siddharth Sahib Singh, wherein interim restraining orders were issued  till pendency of the proceedings. Individuals have raised questions as to whether similar standards will be applied in this case too.
 
Meanwhile, people in the Delhi cricket circles have been asking for clarity and transparency amid the governance issues that are already troubling the cricket in the national capital. 
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

.newsx-editorial-separator, .newsx-content-separator { margin: 15px 0; color: #666; font-size: 12px; }

.newsx-editorial-policy { margin-bottom: 15px; }

You Might Be Interested In

.newsx-editorial-policy a { color: #d32f2f; text-decoration: none; font-weight: bold; }

.newsx-editorial-policy a:hover { text-decoration: underline; }

.newsx-stay-informed { margin-bottom: 20px; font-style: italic; color: #555; }

.newsx-stay-informed a { color: #1976d2; text-decoration: none; transition: color 0.3s ease; }

.newsx-stay-informed a:hover { color: #d32f2f; text-decoration: underline; }

Add NewsX As A Trusted Source

Governance Questions Surface in DDCA Amid Alleged Conflict of Interest Concerns
Tags: conflict of interestDDCAnavdeep malhotraRaghbir Willowers Cricket club

RELATED News

IPL Trade Rumours: Mumbai Indians Could Offload Hardik Pandya, Suryakumar Yadav as Yashasvi Jaiswal Emerges Top Target For Five-Time Champions

YouTuber IShowSpeed Left Baffled by India’s FIFA World Cup 2026 Absence, Says ‘They Got Virat Kohli’ | Watch Viral Video

FIFA World Cup 2026 Results Today: Japan Crush Tunisia 4-0 as Germany And Netherlands Register Crucial Group Stage Wins | Full Round-Up

Eloy Room Denies Ecuador To Help Curacao Earn First-Ever FIFA World Cup Point

FIFA World Cup 2026: Super-Sub Deniz Undav Scripts Comeback Win For Germany, Punches Die Mannschaft To Round Of 32

LATEST NEWS

India Adds 3 New Naval Warships: What It Means For Country’s Maritime Power, Global Ambitions

20-Year-Old NEET Aspirant Dies In Tamil Nadu Days

Rebel Shiv Sena UBT MPs Likely To Make Split Official Today

Governance Questions Surface in DDCA Amid Alleged Conflict of Interest Concerns

Hyderabad NEET Aspirant Dies By Suicide Before Re-Test

Laughter Chefs 3 Nears Finale; Rohit Shetty’s Khatron Ke Khiladi 15 Set to Replace It?

Revati Sule Marries Sarang Lakhani: Who Is Supriya Sule’s Son-In-Law? Know His Father’s Political Connections, Net worth, Family

Not Shah Rukh Khan, Allu Arjun Or Rajinikanth: This Bollywood Star Became India’s Highest-Paid Actor

MWC26 Shanghai Announced: Key Highlights, Dates, And Registration Details

From Season 4 Episode 9: When And Where To Watch The Finale Episode Of MGM+ Hit Horror Series

Governance Questions Surface in DDCA Amid Alleged Conflict of Interest Concerns

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Governance Questions Surface in DDCA Amid Alleged Conflict of Interest Concerns

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Governance Questions Surface in DDCA Amid Alleged Conflict of Interest Concerns
Governance Questions Surface in DDCA Amid Alleged Conflict of Interest Concerns
Governance Questions Surface in DDCA Amid Alleged Conflict of Interest Concerns
Governance Questions Surface in DDCA Amid Alleged Conflict of Interest Concerns

QUICK LINKS