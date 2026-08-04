IDream Tiruppur Tamizhans vs Dindigul Dragons LIVE Streaming: Check Where To Watch TNPL 2026, ITT vs DGD LIVE on Mobile, TV and Laptop

IDream Tiruppur Tamizhans vs Dindigul Dragons LIVE Streaming: Defending champions IDream Tiruppur Tamizhans (ITT) will begin their Tamil Nadu Premier League (TNPL) 2026 title defence against Dindigul Dragons (DGD) in the tournament opener at the NPR College Ground in Dindigul on Tuesday, August 4. The fixture is a repeat of last season’s final, where the Tamizhans produced a dominant 118-run victory to lift their maiden TNPL title. Led by R Sai Kishore, ITT will once again bank on stars like Tushar Raheja and T Natarajan, while Baba Indrajith-led Dindigul Dragons will be eager to avenge last year’s defeat and make a strong start to the new campaign. Here are all the details, including live streaming, squads, probable playing XIs and match timing.
IDream Tiruppur Tamizhans vs Dindigul Dragons Match Details
- Match: IDream Tiruppur Tamizhans vs Dindigul Dragons, Match 1
- Tournament: Tamil Nadu Premier League (TNPL) 2026
- Date: Tuesday, August 4, 2026
- Venue: NPR College Ground, Dindigul
- Time: 7:15 PM IST
Where to Watch IDream Tiruppur Tamizhans vs Dindigul Dragons Live on TV?
Cricket fans in India can watch the IDream Tiruppur Tamizhans vs Dindigul Dragons TNPL 2026 match live on the Star Sports Network.
How to Watch IDream Tiruppur Tamizhans vs Dindigul Dragons Live Streaming?
The live streaming of the IDream Tiruppur Tamizhans vs Dindigul Dragons TNPL 2026 match will be available on the FanCode app and website in India.
IDream Tiruppur Tamizhans vs Dindigul Dragons Probable Playing XIs
IDream Tiruppur Tamizhans Probable XI: Tushar Raheja, Uthirasamy Sasidev, Pradosh Ranjan Paul (wk), V Anovankar, Mohamed Ali, Bharath M, R Sai Kishore (c), T Natarajan, R Silambarasan, S Mohan Prasath, Wafar K.
Dindigul Dragons Probable XI: Baba Indrajith (c & wk), Shivam Singh, Vimal Khumar, Mohit Mittan, M Karthik Saran, Krish E, Varun Chakaravarthy, Sandeep Warrier, Sasidharan Ravichandran, Nirankar Sharma, Hunny Saini.
IDream Tiruppur Tamizhans vs Dindigul Dragons Squads
IDream Tiruppur Tamizhans Squad: Uthirasamy Sasidev, V Anovankar, Pradosh Ranjan Paul (wk), Bharath M, Tushar Raheja, Shantanu K, Mohamed Ali, M Vishal, Wafar K, Ravisrinivasan Sai Kishore (c), T Natarajan, R Silambarasan, S Mohan Prasath, S Ganesh, Amit Sathvik, M Mathivannan, Akash Dev Kumar, Pranav Ragavendra, CV Achyuth, Esakkimuthu A.
Dindigul Dragons Squad: Baba Indrajith (wk/c), M Karthik Saran, Vimal Khumar, Mohit Mittan, Shivam Singh, Krish E, Nirankar Sharma, Sandeep Warrier, Varun Chakaravarthy, Sasidharan Ravichandran, Hunny Saini, Atul Vitkar, Dinesh H, BK Kishore, VK Vineeth, Anuraag Rajesh Nair, Sakthi Karuppasamy, R K Jayant, P Bhuvaneswaran, M Viju Arul.