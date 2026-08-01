India at Commonwealth Games 2026 Today: From Lovlina Borgohain to Sakshi Chaudhary, Check All Indians in Action On August 1 | Complete Medal Events Schedule for Day 10, Timings and More

India at Commonwealth Games 2026 Today: India will look to continue their medal-winning momentum on Day 10 of the Commonwealth Games 2026 in Glasgow on Saturday (August 1). After a historic Friday that saw the country claim its first-ever judo gold medals through Asmita Dey and Harsh Singh, along with silver and bronze in the men’s javelin throw courtesy of Neeraj Chopra and Yash Vir Singh, the Indian contingent now sits 10th in the medal standings with 23 medals (5 gold, 12 silver and 6 bronze). Saturday promises another action-packed day, headlined by 10 Indian boxers competing in gold medal bouts across different weight categories.

Olympic medallist Lovlina Borgohain headlines India’s boxing campaign, while Sakshi Chaudhary, Preeti Pawar, Jaismine Lamboria, Priya Ghanghas, Arundhati Choudhary, Jadumani Singh Mandengbam, Sachin Siwach, Ankush Panghal and Narender Berwal will all be chasing gold medals. India will also have medal hopes in athletics, para athletics, judo and track cycling throughout the day.

India Schedule for Commonwealth Games 2026 Day 10 (All Timings in IST)

Athletics

2:40 PM: Men’s Triple Jump Final (Medal Event) – Praveen Chithravel, Selva Prabhu Thirumaran

Men’s Triple Jump Final (Medal Event) – Praveen Chithravel, Selva Prabhu Thirumaran 3:00 PM: Women’s 10,000m Race Walk Final (Medal Event) – Priyanka Goswami, Ravina

Women’s 10,000m Race Walk Final (Medal Event) – Priyanka Goswami, Ravina 11:35 PM: Men’s Pole Vault Final (Medal Event) – Dev Meena, Kuldeep Kumar

Men’s Pole Vault Final (Medal Event) – Dev Meena, Kuldeep Kumar 12:15 AM (August 2): Men’s 5000m Final (Medal Event) – Gulveer Singh

Men’s 5000m Final (Medal Event) – Gulveer Singh 1:50 AM (August 2): Mixed 4x400m Relay Final (Medal Event) – Rajesh Ramesh, Vishal TK, Ansa Babu, Neeru Pathak, Rashdeep Kaur

Para Athletics

2:35 PM: Men’s Shot Put F57 Final (Medal Event) – Soman Rana, Shubham Juyal

Men’s Shot Put F57 Final (Medal Event) – Soman Rana, Shubham Juyal 2:50 PM: Men’s 1500m T54 Final (Medal Event) – Ramesh Shanmugam

Boxing

3:30 PM: Women’s 54kg Final – Preeti Pawar vs Scarlett Delgado (Canada)

Women’s 54kg Final – Preeti Pawar vs Scarlett Delgado (Canada) 3:45 PM: Women’s 57kg Final – Jaismine Lamboria vs Michaela Walsh (Northern Ireland)

Women’s 57kg Final – Jaismine Lamboria vs Michaela Walsh (Northern Ireland) 4:15 PM: Men’s 55kg Final – Jadumani Singh Mandengbam vs Jye Dixon (Australia)

Men’s 55kg Final – Jadumani Singh Mandengbam vs Jye Dixon (Australia) 9:00 PM: Women’s 51kg Final – Sakshi Chaudhary vs Ruby White (England)

Women’s 51kg Final – Sakshi Chaudhary vs Ruby White (England) 9:15 PM: Women’s 60kg Final – Priya Ghanghas vs Marie-Bathoul Al-Ahmadieh (Canada)

Women’s 60kg Final – Priya Ghanghas vs Marie-Bathoul Al-Ahmadieh (Canada) 9:30 PM: Women’s 70kg Final – Arundhati Choudhary vs Chantelle Reid (England)

Women’s 70kg Final – Arundhati Choudhary vs Chantelle Reid (England) 9:45 PM: Women’s 75kg Final – Lovlina Borgohain vs Emma-Sue Greentree (Australia)

Women’s 75kg Final – Lovlina Borgohain vs Emma-Sue Greentree (Australia) 10:00 PM: Men’s 60kg Final – Sachin Siwach vs Tryagain Ndevelo (Namibia)

Men’s 60kg Final – Sachin Siwach vs Tryagain Ndevelo (Namibia) 10:15 PM: Men’s 80kg Final – Ankush Panghal vs Dimeji Shittu (England)

Men’s 80kg Final – Ankush Panghal vs Dimeji Shittu (England) 10:30 PM: Men’s +90kg Final – Narender Berwal vs Damar Thomas (England)

Judo

3:54 PM: Women’s 63kg Round of 16 – Unnati Sharma

Women’s 63kg Round of 16 – Unnati Sharma 4:36 PM: Men’s 90kg Round of 16 – Karanjit Singh Maan

Men’s 90kg Round of 16 – Karanjit Singh Maan 5:18 PM: Men’s 81kg Quarter-final – Harsh Tokas

Men’s 81kg Quarter-final – Harsh Tokas 5:30 PM: Women’s 70kg Quarter-final – Inunganbi Takhellambam

Women’s 70kg Quarter-final – Inunganbi Takhellambam Later rounds: Quarter-finals, repechage, semi-finals and medal bouts for Unnati Sharma, Harsh Tokas, Inunganbi Takhellambam and Karanjit Singh Maan if they qualify.

Bowls

3:50 PM: Men’s Pairs Sectional Play – Navneet Singh & Dinesh Kumar vs England

Men’s Pairs Sectional Play – Navneet Singh & Dinesh Kumar vs England 10:20 PM: Women’s Singles Sectional Play – Nayanmoni Saikia vs Bridget Herselman (South Africa)

Women’s Singles Sectional Play – Nayanmoni Saikia vs Bridget Herselman (South Africa) 11:45 PM: Men’s Pairs Semi-final (if qualified) – Navneet Singh & Dinesh Kumar

Track Cycling

2:30 PM: Men’s Sprint Qualifying – David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam, Rojit Singh Yanglem

Men’s Sprint Qualifying – David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam, Rojit Singh Yanglem 3:27 PM: Men’s Sprint Round of 16 (if qualified)

Men’s Sprint Round of 16 (if qualified) 4:03 PM: Men’s Sprint Quarter-finals (if qualified)

Men’s Sprint Quarter-finals (if qualified) 4:19 PM: Men’s 10km Scratch Race Qualifying – Harshveer Singh Sekhon, Dinesh Kumar

Men’s 10km Scratch Race Qualifying – Harshveer Singh Sekhon, Dinesh Kumar 7:38 PM: Men’s Sprint Semi-finals (if qualified)

Men’s Sprint Semi-finals (if qualified) 10:02 PM: Men’s Sprint Final (Medal Event, if qualified)

Men’s Sprint Final (Medal Event, if qualified) 10:50 PM: Men’s 10km Scratch Race Final (Medal Event, if qualified)

India Eye Another Big Medal Haul in Glasgow

With 10 boxing finals, multiple athletics medal events, ongoing judo contests and opportunities in para athletics and track cycling, India have another excellent chance to add significantly to their medal tally. Following Friday’s historic achievements, the Indian contingent will be aiming for another memorable day as they continue their quest to climb the Commonwealth Games 2026 medal standings.