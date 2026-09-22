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India’s Asian Games 2026 Schedule Today, Sep 22: PV Sindhu, Women’s Cricket Take Center Stage | Check Full Schedule of Medal Events and Fixtures

India's Asian Games 2026 Schedule Today, Sep 22: India's campaign at the Asian Games 2026 in Aichi-Nagoya, Japan, continues on Tuesday, September 22, with athletes competing across 16 disciplines on Day 3. Indian athletes will also be involved in several medal events, including the women's cricket final, shooting and karate. Here is the complete schedule of Indian athletes and teams, along with event timings in IST.

India's Asian Games 2026 Schedule Today, Sep 22: PV Sindhu, Women's Cricket Take Center Stage | Check Full Schedule of Medal Events and Fixtures
India's Asian Games 2026 Schedule Today, Sep 22: PV Sindhu, Women's Cricket Take Center Stage | Check Full Schedule of Medal Events and Fixtures

Published By: Aditya Pimpale
Published: Tue 2026-09-22 07:36 IST

India’s Asian Games 2026 Schedule Today, Sep 22: India’s campaign at the Asian Games 2026 in Aichi-Nagoya, Japan, continues on Tuesday, September 22, with athletes competing across 16 disciplines on Day 3. Indian athletes will also be involved in several medal events, including the women’s cricket final, shooting and karate. Here is the complete schedule of Indian athletes and teams, along with event timings in IST.

Asian Games 2026: India’s Schedule on Tuesday, September 22

  • Swimming: 7:29 AM onwards
  • Badminton: 6:00 AM and 11:30 AM
  • Boxing: 8:30 AM and 1:30 PM onwards
  • Cricket: 10:30 AM
  • Equestrian: 5:45 AM and 12:00 PM
  • Fencing: 6:30 AM onwards
  • Artistic Gymnastics: 8:30 AM onwards
  • Esports: 5:30 AM onwards
  • Hockey: 3:30 PM
  • Kabaddi: 7:15 AM
  • Karate: 7:35 AM onwards
  • Sepaktakraw: 5:30 AM
  • Shooting: 6:15 AM onwards
  • Table Tennis: 6:30 AM and 9:00 AM
  • Soft Tennis: 5:30 AM onwards
  • Wushu: 6:29 AM onwards

Swimming

  • 7:29 AM: Men’s 1500m Freestyle Final B – Aryan Nehra
  • 8:05 AM: Men’s 4x100m Medley Relay Heats – India (Rishabh Das, Akash Mani, Benedicton Rohit, Danush Suresh)
  • 2:55 PM: Men’s 4x100m Medley Relay Final – India (Subject to qualification)

Badminton

  • 6:00 AM: Women’s Team Quarterfinals – India vs Japan
  • 11:30 AM: Men’s Team Quarterfinals – India vs Japan

Boxing

  • 8:30 AM onwards: Women’s 51kg, Round of 32 – Sakshi Chaudhary vs Aira Villegas (Philippines)
  • 1:30 PM onwards: Men’s 55kg, Round of 32 – Jadumani Singh Mandengbam vs Chandra Bahadur Thapa (Nepal)

Cricket

  • 10:30 AM: Women’s Final – India vs Sri Lanka

Equestrian

  • 5:45 AM: Eventing Team Dressage – Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye
  • 5:45 AM: Eventing Individual Dressage – Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye
  • 12:00 PM: Eventing Team Jumping – Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye
  • 12:00 PM: Eventing Individual Jumping – Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye

Fencing

  • 6:30 AM onwards: Men’s Foil Individual, Pool Stage – Sachin, Hemash Singh Sanasam
  • 8:15 AM onwards: Women’s Epee Individual, Pool Stage – Mitva Chaudhari, Taniksha Khatri
  • 10:00 AM onwards: Men’s Foil Individual, Round of 32 – Sachin, Hemash Singh Sanasam (Subject to qualification)
  • 10:20 AM onwards: Women’s Epee Individual, Round of 32 – Taniksha Khatri, Mitva Chaudhari (Subject to qualification)
  • 11:20 AM onwards: Men’s Foil Individual, Round of 16 – Sachin, Hemash Singh Sanasam (Subject to qualification)
  • 11:20 AM onwards: Women’s Epee Individual, Round of 16 – Taniksha Khatri, Mitva Chaudhari (Subject to qualification)
  • 12:00 PM onwards: Women’s Epee Individual, Quarterfinals – Taniksha Khatri, Mitva Chaudhari (Subject to qualification)
  • 12:00 PM onwards: Men’s Foil Individual, Quarterfinals – Sachin, Hemash Singh Sanasam (Subject to qualification)
  • 1:50 PM onwards: Men’s Foil Individual, Semifinals – Sachin, Hemash Singh Sanasam (Subject to qualification)
  • 2:30 PM onwards: Women’s Epee Individual, Semifinals – Taniksha Khatri, Mitva Chaudhari (Subject to qualification)
  • 3:10 PM onwards: Men’s Foil Individual, Final – Sachin, Hemash Singh Sanasam (Subject to qualification)
  • 3:30 PM onwards: Women’s Epee Individual, Final – Taniksha Khatri, Mitva Chaudhari (Subject to qualification)

Artistic Gymnastics

  • 8:30 AM onwards: Women’s Qualification – Pranati Nayak

Esports

  • 5:30 AM onwards: Football (eFootball) Group F – Chinmay Sahoo and Danial Patel

Hockey

  • 3:30 PM: Men’s Pool B Match – India vs Sri Lanka

Kabaddi

  • 7:15 AM: Men’s Group A – India vs Republic of Korea

Karate

  • 7:35 AM: Men’s Kumite -84kg, Semifinals – Chetan Bhatt
  • 7:50 AM: Men’s Kumite -84kg, Bronze Medal Bout – Chetan Bhatt (Subject to qualification)
  • 8:52 AM onwards: Women’s Kumite -55kg, Round of 16 – Alisha vs Cok Istri Agung Sanistyarani (Indonesia)
  • 10:04 AM onwards: Women’s Kumite -55kg, Quarterfinals – Alisha (Subject to qualification)
  • 10:40 AM onwards: Women’s Kumite -55kg, Semifinals – Alisha (Subject to qualification)
  • 11:04 AM onwards: Women’s Kumite -55kg, Repechage Round – Alisha (Subject to qualification)
  • 12:04 PM onwards: Women’s Kumite -55kg, Bronze Medal Bout – Alisha (Subject to qualification)
  • 12:40 PM: Men’s Kumite -84kg, Final – Chetan Bhatt (Subject to qualification)
  • 12:52 PM onwards: Women’s Kumite -55kg, Final – Alisha (Subject to qualification)

Sepaktakraw

  • 5:30 AM: Men’s Regu Team, Group B – India vs Malaysia

Shooting

  • 6:15 AM onwards: 10m Air Rifle Mixed Team Qualification – Parth Mane and Elavenil Valarivan
  • 6:30 AM: Skeet Men Individual Qualification and Team Final Day 2 – Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan, Anant Jeet Singh Naruka
  • 6:30 AM: Skeet Women Individual Qualification and Team Final Day 2 – Maheshwari Chauhan, Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon
  • 8:25 AM onwards: 10m Air Rifle Mixed Team Final – Parth Mane and Elavenil Valarivan (Subject to qualification)

Table Tennis

  • 6:30 AM: Women’s Team, Round of 16 – India vs Thailand
  • 9:00 AM: Men’s Team, Round of 16 – India vs South Korea

Soft Tennis

  • 5:30 AM: Women’s Singles Group D – Aadhya Tiwari vs Alisha Ziegler (Thailand)
  • 7:00 AM: Men’s Singles Group D – Jay Meena vs Hussain Arain (Pakistan)
  • 9:30 AM: Men’s Singles Group C – Aryan Thakur vs Bold-erdene Altangerel (Mongolia)
  • 10:30 AM: Women’s Singles Group D – Aadhya Tiwari vs Kainaat Shallwani (Pakistan)
  • 12:00 PM: Men’s Singles Group C – Aryan Thakur vs Chen Po-yi (Chinese Taipei)

Wushu

  • 6:29 AM onwards: Women’s Nanquan and Nandao Final (Nanquan) – Langlentombi Devi Hanjabam
  • 11:59 AM onwards: Women’s Nanquan and Nandao Final (Nandao) – Langlentombi Devi Hanjabam
  • 3:30 PM onwards: Women’s 60kg Quarterfinals – Roshibina Devi vs Man Sin Chu (Macao, China)
  • 4:00 PM onwards: Men’s 56kg Quarterfinals – Aryan vs Saydullo Abdurashitov (Uzbekistan)
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India’s Asian Games 2026 Schedule Today, Sep 22: PV Sindhu, Women’s Cricket Take Center Stage | Check Full Schedule of Medal Events and Fixtures
Tags: Asian Games 2026

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India’s Asian Games 2026 Schedule Today, Sep 22: PV Sindhu, Women’s Cricket Take Center Stage | Check Full Schedule of Medal Events and Fixtures

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India’s Asian Games 2026 Schedule Today, Sep 22: PV Sindhu, Women’s Cricket Take Center Stage | Check Full Schedule of Medal Events and Fixtures
India’s Asian Games 2026 Schedule Today, Sep 22: PV Sindhu, Women’s Cricket Take Center Stage | Check Full Schedule of Medal Events and Fixtures
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