India’s Asian Games 2026 Schedule Today, Sep 22: PV Sindhu, Women’s Cricket Take Center Stage | Check Full Schedule of Medal Events and Fixtures

India’s Asian Games 2026 Schedule Today, Sep 22: India’s campaign at the Asian Games 2026 in Aichi-Nagoya, Japan, continues on Tuesday, September 22, with athletes competing across 16 disciplines on Day 3. Indian athletes will also be involved in several medal events, including the women’s cricket final, shooting and karate. Here is the complete schedule of Indian athletes and teams, along with event timings in IST.
Asian Games 2026: India’s Schedule on Tuesday, September 22
- Swimming: 7:29 AM onwards
- Badminton: 6:00 AM and 11:30 AM
- Boxing: 8:30 AM and 1:30 PM onwards
- Cricket: 10:30 AM
- Equestrian: 5:45 AM and 12:00 PM
- Fencing: 6:30 AM onwards
- Artistic Gymnastics: 8:30 AM onwards
- Esports: 5:30 AM onwards
- Hockey: 3:30 PM
- Kabaddi: 7:15 AM
- Karate: 7:35 AM onwards
- Sepaktakraw: 5:30 AM
- Shooting: 6:15 AM onwards
- Table Tennis: 6:30 AM and 9:00 AM
- Soft Tennis: 5:30 AM onwards
- Wushu: 6:29 AM onwards
Swimming
- 7:29 AM: Men’s 1500m Freestyle Final B – Aryan Nehra
- 8:05 AM: Men’s 4x100m Medley Relay Heats – India (Rishabh Das, Akash Mani, Benedicton Rohit, Danush Suresh)
- 2:55 PM: Men’s 4x100m Medley Relay Final – India (Subject to qualification)
Badminton
- 6:00 AM: Women’s Team Quarterfinals – India vs Japan
- 11:30 AM: Men’s Team Quarterfinals – India vs Japan
Boxing
- 8:30 AM onwards: Women’s 51kg, Round of 32 – Sakshi Chaudhary vs Aira Villegas (Philippines)
- 1:30 PM onwards: Men’s 55kg, Round of 32 – Jadumani Singh Mandengbam vs Chandra Bahadur Thapa (Nepal)
Cricket
- 10:30 AM: Women’s Final – India vs Sri Lanka
Equestrian
- 5:45 AM: Eventing Team Dressage – Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye
- 5:45 AM: Eventing Individual Dressage – Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye
- 12:00 PM: Eventing Team Jumping – Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye
- 12:00 PM: Eventing Individual Jumping – Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye
Fencing
- 6:30 AM onwards: Men’s Foil Individual, Pool Stage – Sachin, Hemash Singh Sanasam
- 8:15 AM onwards: Women’s Epee Individual, Pool Stage – Mitva Chaudhari, Taniksha Khatri
- 10:00 AM onwards: Men’s Foil Individual, Round of 32 – Sachin, Hemash Singh Sanasam (Subject to qualification)
- 10:20 AM onwards: Women’s Epee Individual, Round of 32 – Taniksha Khatri, Mitva Chaudhari (Subject to qualification)
- 11:20 AM onwards: Men’s Foil Individual, Round of 16 – Sachin, Hemash Singh Sanasam (Subject to qualification)
- 11:20 AM onwards: Women’s Epee Individual, Round of 16 – Taniksha Khatri, Mitva Chaudhari (Subject to qualification)
- 12:00 PM onwards: Women’s Epee Individual, Quarterfinals – Taniksha Khatri, Mitva Chaudhari (Subject to qualification)
- 12:00 PM onwards: Men’s Foil Individual, Quarterfinals – Sachin, Hemash Singh Sanasam (Subject to qualification)
- 1:50 PM onwards: Men’s Foil Individual, Semifinals – Sachin, Hemash Singh Sanasam (Subject to qualification)
- 2:30 PM onwards: Women’s Epee Individual, Semifinals – Taniksha Khatri, Mitva Chaudhari (Subject to qualification)
- 3:10 PM onwards: Men’s Foil Individual, Final – Sachin, Hemash Singh Sanasam (Subject to qualification)
- 3:30 PM onwards: Women’s Epee Individual, Final – Taniksha Khatri, Mitva Chaudhari (Subject to qualification)
Artistic Gymnastics
- 8:30 AM onwards: Women’s Qualification – Pranati Nayak
Esports
- 5:30 AM onwards: Football (eFootball) Group F – Chinmay Sahoo and Danial Patel
Hockey
- 3:30 PM: Men’s Pool B Match – India vs Sri Lanka
Kabaddi
- 7:15 AM: Men’s Group A – India vs Republic of Korea
Karate
- 7:35 AM: Men’s Kumite -84kg, Semifinals – Chetan Bhatt
- 7:50 AM: Men’s Kumite -84kg, Bronze Medal Bout – Chetan Bhatt (Subject to qualification)
- 8:52 AM onwards: Women’s Kumite -55kg, Round of 16 – Alisha vs Cok Istri Agung Sanistyarani (Indonesia)
- 10:04 AM onwards: Women’s Kumite -55kg, Quarterfinals – Alisha (Subject to qualification)
- 10:40 AM onwards: Women’s Kumite -55kg, Semifinals – Alisha (Subject to qualification)
- 11:04 AM onwards: Women’s Kumite -55kg, Repechage Round – Alisha (Subject to qualification)
- 12:04 PM onwards: Women’s Kumite -55kg, Bronze Medal Bout – Alisha (Subject to qualification)
- 12:40 PM: Men’s Kumite -84kg, Final – Chetan Bhatt (Subject to qualification)
- 12:52 PM onwards: Women’s Kumite -55kg, Final – Alisha (Subject to qualification)
Sepaktakraw
- 5:30 AM: Men’s Regu Team, Group B – India vs Malaysia
Shooting
- 6:15 AM onwards: 10m Air Rifle Mixed Team Qualification – Parth Mane and Elavenil Valarivan
- 6:30 AM: Skeet Men Individual Qualification and Team Final Day 2 – Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan, Anant Jeet Singh Naruka
- 6:30 AM: Skeet Women Individual Qualification and Team Final Day 2 – Maheshwari Chauhan, Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon
- 8:25 AM onwards: 10m Air Rifle Mixed Team Final – Parth Mane and Elavenil Valarivan (Subject to qualification)
Table Tennis
- 6:30 AM: Women’s Team, Round of 16 – India vs Thailand
- 9:00 AM: Men’s Team, Round of 16 – India vs South Korea
Soft Tennis
- 5:30 AM: Women’s Singles Group D – Aadhya Tiwari vs Alisha Ziegler (Thailand)
- 7:00 AM: Men’s Singles Group D – Jay Meena vs Hussain Arain (Pakistan)
- 9:30 AM: Men’s Singles Group C – Aryan Thakur vs Bold-erdene Altangerel (Mongolia)
- 10:30 AM: Women’s Singles Group D – Aadhya Tiwari vs Kainaat Shallwani (Pakistan)
- 12:00 PM: Men’s Singles Group C – Aryan Thakur vs Chen Po-yi (Chinese Taipei)
Wushu
- 6:29 AM onwards: Women’s Nanquan and Nandao Final (Nanquan) – Langlentombi Devi Hanjabam
- 11:59 AM onwards: Women’s Nanquan and Nandao Final (Nandao) – Langlentombi Devi Hanjabam
- 3:30 PM onwards: Women’s 60kg Quarterfinals – Roshibina Devi vs Man Sin Chu (Macao, China)
- 4:00 PM onwards: Men’s 56kg Quarterfinals – Aryan vs Saydullo Abdurashitov (Uzbekistan)
Aditya Pimpale is a sports journalist currently working with News X, with previous experience at WION, India TV and India Today. With a keen interest in cricket, football, Formula 1, tennis and other major sporting disciplines, he brings a versatile perspective to sports journalism. Aditya has extensive on-ground reporting experience, having covered multiple IPL seasons, including the 2025 and 2026 finals from the stadium. He also covered the 2026 T20 World Cup from the ground, including the final in Ahmedabad. His work focuses on breaking news, match reports, analysis, interviews, features, sports trends and engaging digital storytelling.