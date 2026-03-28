PSL 2026 Points Table: Latest Standings on 28 March – LAH, KAR, QG, HYK, ISL, MS, PES, RAP

PSL 2026 Points Table: The Pakistan Super League is underway in Pakistan, featuring eight franchises- Lahore Qalandars, Karachi Kings, Quetta Gladiators, Hyderabad Kingsmen, Islamabad United, Multan Sultans, Peshawar Zalmi, Rawalpindi Pindiz competing in a thrilling contest that brings together the best cricketing talents from the country and abroad.

Karachi Kings secured a convincing 14-run victory over Quetta Gladiators in their PSL 2026 clash, successfully defending a competitive total of 181 on 27th March. Karachi’s innings was powered by a strong middle-order effort, with Moeen Ali playing a crucial knock of 48, guiding the side to a challenging total despite a few late wickets. The Gladiators’ bowlers had their moments, particularly Ahmed Daniyal, who picked up key wickets, but Karachi managed to finish strongly.

In response, Quetta started brilliantly, thanks to an explosive opening stand led by Shamyl Hussain, who smashed a rapid half-century on debut alongside Saud Shakeel. However, Karachi fought back through spin, with Adam Zampa and Moeen Ali applying the brakes and picking up crucial wickets. The chase lost momentum in the middle overs, and despite some resistance from Rilee Rossouw and a late cameo from Ben McDermott, Quetta fell short. Hasan Ali starred with the ball in the death overs, claiming multiple wickets to seal the result. Karachi Kings’ all-round performance, especially their bowling under pressure, proved decisive as they kicked off their campaign with a strong win.

PSL 2026 Points Table

In this tournament, each team plays against every other team once in a round-robin setup. A win adds 2 points to a team’s tally, while a tie or a no-result match gives 1 point. Teams that lose a match receive 0 points. If multiple teams end up with equal points at the end of the league stage, their Net Run Rate (NRR) will be the deciding factor in the rankings. The top four sides after the round-robin phase will advance to the knockout stage.

Rank Team Played Won Lost NR Points NRR 1 Lahore Qalandars (LAH) 1 1 0 0 2 +3.450 2 Karachi Kings (KAR) 1 1 0 0 2 +0.700 3 Islamabad United (ISL) 0 0 0 0 0 0.000 4 Multan Sultans (MS) 0 0 0 0 0 0.000 5 Peshawar Zalmi (PES) 0 0 0 0 0 0.000 6 Rawalpindi Pindiz (RAP) 0 0 0 0 0 0.000 7 Quetta Gladiators (QG) 1 0 1 0 0 -0.700 8 Hyderabad Kingsmen (HYK) 1 0 1 0 0 -3.450

** Points Table updated after Quetta Gladiators vs Karachi Kings, PSL 2026 Match.

PSL 2026 Schedule

Date Match Time (IST) March 26 Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen 7:30 PM March 27 Quetta Gladiators vs Karachi Kings 7:30 PM March 28 Peshawar Zalmi vs Rawalpindi Pindiz 3:00 PM March 28 Multan Sultans vs Islamabad United 7:30 PM March 29 Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen 3:00 PM March 29 Lahore Qalandars vs Karachi Kings 7:30 PM March 31 Islamabad United vs Peshawar Zalmi 7:30 PM April 1 Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen 7:30 PM April 2 Quetta Gladiators vs Islamabad United 3:00 PM April 2 Rawalpindi Pindiz vs Karachi Kings 7:30 PM April 3 Lahore Qalandars vs Multan Sultans 7:30 PM April 4 Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United 7:30 PM April 5 Quetta Gladiators vs Multan Sultans 7:30 PM April 6 Multan Sultans vs Rawalpindi Pindiz 7:30 PM April 8 Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi 7:30 PM April 9 Lahore Qalandars vs Islamabad United 3:00 PM April 9 Karachi Kings vs Peshawar Zalmi 7:30 PM April 10 Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz 7:30 PM April 11 Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars 3:00 PM April 11 Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen 7:30 PM April 12 Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United 7:30 PM April 13 Peshawar Zalmi vs Multan Sultans 7:30 PM April 15 Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators 7:30 PM April 16 Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz 3:00 PM April 16 Karachi Kings vs Islamabad United 7:30 PM April 17 Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators 7:30 PM April 18 Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz 7:30 PM April 19 Karachi Kings vs Multan Sultans 3:00 PM April 19 Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators 7:30 PM April 21 Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators 3:00 PM April 21 Rawalpindi Pindiz vs Multan Sultans 7:30 PM April 22 Karachi Kings vs Peshawar Zalmi 3:00 PM April 22 Hyderabad Kingsmen vs Multan Sultans 7:30 PM April 23 Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United 3:00 PM April 23 Lahore Qalandars vs Karachi Kings 7:30 PM April 24 Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United 7:30 PM April 25 Quetta Gladiators vs Karachi Kings 3:00 PM April 25 Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi 7:30 PM April 26 Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz 3:00 PM April 26 Islamabad United vs Multan Sultans 7:30 PM April 28 Qualifier 7:30 PM April 29 Eliminator 1 7:30 PM May 1 Eliminator 2 7:30 PM May 3 PSL 2026 Final 7:30 PM

PSL 2026 – Full Squads

Rawalpindiz: Mohammad Rizwan (c), Sam Billings, Jalat Khan, Yasir Khan, Naseem Shah, Rishad Hossain, Daryl Mitchell, Mohammad Amir, Abdullah Fazal, Amad Butt, Dian Forrestor, Laurie Evans, Asif Afridi, Kamran Ghulam, Fawad Ali, Mohammad Amir Khan, Shahzaib Khan, Cole McConchie, Saad Masood.

Multan Sultans: Ashton Turner (c), Mohammad Nawaz, Shehzad Gul, Faisal Akram, Imran Randhawa, Arafat Minhas, Sahibzada Farhan, Steve Smith, Peter Siddle, Tabraiz Shamsi, Lachlan Shaw, Delano Potgieter, Josh Philippe, Shan Masood, Momin Qamar, Muhammad Awais Zafar, Muhammad Shahzad, Arshad Iqbal, Mohammad Wasim Jnr, Muhammad Ismail, Atizaz Habib Khan.

Karachi Kings: David Warner (c), Hasan Ali, Mohammad Abbas Afridi, Khushdil Shah, Saad Baig, Moeen Ali, Azam Khan, Haroon Arshad, Salman Ali Agha, Shahid Aziz, Mir Hamza, Adam Zampa, Mohammad Hamza Sohail, Aqib Ilyas, Khuzaima Bin Tanveer, Reeza Hendricks, Muhammad Waseem, Ihsanullah, Rizwanullah.

Lahore Qalandars: Shaheen Shah Afridi (c), Abdullah Shafique, Sikandar Raza, Mohammad Naeem, Mustafizur Rahman, Asif Ali, Haris Rauf, Usama Mir, Fakhar Zaman, Ubaid Shah, Haseebullah, Mohammad Farooq, Daniel Sams, Parvez Hussain Emon, Hussain Talat, Tayyab Tahir, Dunith Wellalage, Rubin Hermann, Maaz Khan, Shahab Khan, Gudakesh Motie.

Peshawar Zalmi: Babar Azam (c), Sufyan Moqim, Abdul Samad, Ali Raza, Aaron Hardie, Aamir Jamal, Khurram Shahzad, Khalid Usman, Mohammad Haris, Abdul Subhan, James Vince, Michael Bracewell, Kusal Mendis, Iftikhar Ahmed, Nahid Rana, Mirza Tahir Baig, Kashif Ali, Shahnawaz Dahani, Farhan Yousuf, Shoriful Islam, Tanzid Hasan Tamim, Brian Bennett.

Hyderabad Kingsmen: Marnus Labuschagne (c), Usman Khan, Akif Javed, Maaz Sadaqat, Saim Ayub, Mohammad Ali, Saad Ali, Kusal Perera, Muhammad Irfan Khan, Hassan Khan, Shayan Jahangir, Glenn Maxwell, Hammad Azam, Riley Meredith, Sharjeel Khan, Asif Mehmood, Hunain Shah, Rizwan Mehmood, Tayyab Arif, Ahmed Hussain, Maheesh Theekshana.

Islamabad United: Shadab Khan (c), Salman Irshad, Andries Gous, Devon Conway, Faheem Ashraf, Mehran Mumtaz, Max Bryant, Mark Chapman, Nisar Ahmed, Mir Hamza Sajjad, Sameen Gul, Sameer Minhas, Imad Wasim, Richard Gleeson, Haider Ali, Mohammad Hasnain, Dipendra Singh Airee, Mohammad Faiq, Mohammad Salman Mirza.

Quetta Gladiators: Saud Shakeel (c), Usman Tariq, Hasan Nawaz, Shamyl Hussain, Alzarri Joseph, Rilee Rossouw, Ahmed Daniyal, Abrar Ahmed, Jahanzaib Sultan, Jahandad Khan, Khawaja Mohammad Nafay, Wasim Akram Jnr, Khan Zeb, Bismillah Khan, Saqib Khan, Ahsan Ali, Brett Hampton, Sam Harper, Bevon Jacobs, Ben McDermott, Tom Curran, Khalil Ahmed.

