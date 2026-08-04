LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng
LIVE TV
TRENDING |
8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng
LIVE TV
Home > Sports News > South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check Where To Watch DPL 2026, SDS vs WDL LIVE on Mobile, TV and Laptop

South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check Where To Watch DPL 2026, SDS vs WDL LIVE on Mobile, TV and Laptop

South Delhi Superstarz (SDS) will take on West Delhi Lions (WDL) in Match 9 of the Delhi Premier League (DPL) 2026 at the Arun Jaitley Stadium in Delhi on Tuesday, August 4. Both teams have begun their campaigns with victories and will be eager to maintain their winning momentum in what promises to be an exciting clash. Here are all the details, including live streaming, squads, probable playing XIs and match timing.

South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check Where To Watch DPL 2026, SDS vs WDL LIVE on Mobile, TV and Laptop
South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check Where To Watch DPL 2026, SDS vs WDL LIVE on Mobile, TV and Laptop

Published By: Aditya Pimpale
Published: Tue 2026-08-04 18:08 IST

South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions LIVE Streaming: South Delhi Superstarz (SDS) will take on West Delhi Lions (WDL) in Match 9 of the Delhi Premier League (DPL) 2026 at the Arun Jaitley Stadium in Delhi on Tuesday, August 4. Both teams have begun their campaigns with victories and will be eager to maintain their winning momentum in what promises to be an exciting clash. The Superstarz, led by Ayush Badoni, have impressed with a balanced squad, while the Lions have also started strongly with experienced stars like Nitish Rana, Shubham Dubey and Suyash Sharma in their ranks. Here are all the details, including live streaming, squads, probable playing XIs and match timing.

South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions Match Details

  • Match: South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions, Match 9
  • Tournament: Delhi Premier League (DPL) 2026
  • Date: Tuesday, August 4, 2026
  • Venue: Arun Jaitley Stadium, Delhi
  • Time: 7:00 PM IST

Where to Watch South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions Live on TV?

Cricket fans in India can watch the South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions Delhi Premier League 2026 match live on the Star Sports Network.

You Might Be Interested In

How to Watch South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions Live Streaming?

The live streaming of the South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions Delhi Premier League 2026 match will be available on the JioHotstar app and website in India.

South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions Probable Playing XIs

South Delhi Superstarz Probable XI: Sanat Sangwan, Anmol Sharma, Pranav Pant, Ayush Badoni (c), Tejasvi Dahiya (wk), Karan Garg, Pranshu Vijayran, Ankit Dabas, Deepanshu Gulia, Aman Bharti, Divansh Rawat.

West Delhi Lions Probable XI: Krish Yadav (wk), Ankit Kumar, Nitish Rana, Ayush Doseja (c), Mayank Gusain, Sombir Sheokand, Ravneet Tanwar, Jitesh Singh, Manan Bhardwaj, Shubham Dubey, Suyash Sharma.

South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions Squads

South Delhi Superstarz Squad: Sanat Sangwan, Anmol Sharma, Pranav Pant, Ayush Badoni (c), Tejasvi Dahiya (wk), Karan Garg, Pranshu Vijayran, Ankit Dabas, Deepanshu Gulia, Aman Bharti, Divansh Rawat, Anshuman Hooda, Yamit Sehrawat, Ekansh Dobal, Sagar Tanwar, Ankur Kaushik, Kartik Yadav, Sumit Mathur, Vision Panchal, Sumit Kumar.

West Delhi Lions Squad: Krish Yadav (wk), Ankit Kumar, Nitish Rana, Ayush Doseja (c), Mayank Gusain, Sombir Sheokand, Ravneet Tanwar, Jitesh Singh, Manan Bhardwaj, Shubham Dubey, Himanshu Chauhan, Anirudh Chowdhary, Aaryavir Sehwag, Vikas Rana, Dhruv Kumar, Tishant Dabla, Suyash Sharma, Kulwant Khejroliya, Hiten Dalal.

You may also like
--------------------------------------------
Read about our editorial guidelines and standards here.
--------------------------------------------------

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

Add NewsX As A Trusted Source

South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check Where To Watch DPL 2026, SDS vs WDL LIVE on Mobile, TV and Laptop
Tags: dpl 2026

RELATED News

Star All-Rounder Ben Stokes Breaks Silence On England’s Drinking Culture: ‘Cricket Has Just A Drinking Culture’

Will Carlos Alcaraz Play at US Open 2026? Surprise Training in Alicante Fuels Comeback Hopes

IPL in Australia? Cricket Australia Makes Big Offer to BCCI to Host Indian Premier League Matches Down Under

Mohun Bagan vs South United Live Streaming: When and Where To Watch Durand Cup 2026 Match Online and On TV In India?

Ireland vs Afghanistan ODI Series 2026: Full Schedule, Squads, Match Dates, Live Streaming & Broadcast Details And More

LATEST NEWS

Prayagraj Triple Murder: 3 Deaf-Mute Ragpickers Found Dead In Rented Room; Possible 4th Suspect

South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check Where To Watch DPL 2026, SDS vs WDL LIVE on Mobile, TV and Laptop

Mother Sparsh’s Journey: Combining Traditional Wisdom with Modern Science for Baby Care

Dr. Deepika Krishna Champions a New Healthcare Model Focused on Prevention, Personalization, and Longevity

Chanakya Niti: How To Keep Your Standards High Without Feeling Guilty

Daily, Weekly Or Monthly SIP: Which One Really Creates More Wealth Over Long Term?

Salman Khan Gets Candid About Sohail-Seema’s Divorce, Says ‘Move On Now’ And Start Dating Again

Sawan Tuesday Remedy: Chant This Hanuman Chalisa Chaupai To Overcome Fear

How Much Profit Did Madhuri Dixit Make By Selling Her Mumbai Office After 18 Years? Here’s Full Breakdown

Nohit Arora Honoured for Advancing Enterprise AI and Product Strategy

South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check Where To Watch DPL 2026, SDS vs WDL LIVE on Mobile, TV and Laptop

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check Where To Watch DPL 2026, SDS vs WDL LIVE on Mobile, TV and Laptop

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check Where To Watch DPL 2026, SDS vs WDL LIVE on Mobile, TV and Laptop
South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check Where To Watch DPL 2026, SDS vs WDL LIVE on Mobile, TV and Laptop
South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check Where To Watch DPL 2026, SDS vs WDL LIVE on Mobile, TV and Laptop
South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check Where To Watch DPL 2026, SDS vs WDL LIVE on Mobile, TV and Laptop

QUICK LINKS