South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions LIVE Streaming: Check Where To Watch DPL 2026, SDS vs WDL LIVE on Mobile, TV and Laptop

South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions LIVE Streaming: South Delhi Superstarz (SDS) will take on West Delhi Lions (WDL) in Match 9 of the Delhi Premier League (DPL) 2026 at the Arun Jaitley Stadium in Delhi on Tuesday, August 4. Both teams have begun their campaigns with victories and will be eager to maintain their winning momentum in what promises to be an exciting clash. The Superstarz, led by Ayush Badoni, have impressed with a balanced squad, while the Lions have also started strongly with experienced stars like Nitish Rana, Shubham Dubey and Suyash Sharma in their ranks. Here are all the details, including live streaming, squads, probable playing XIs and match timing.

South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions Match Details

Match: South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions, Match 9

South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions, Match 9 Tournament: Delhi Premier League (DPL) 2026

Delhi Premier League (DPL) 2026 Date: Tuesday, August 4, 2026

Tuesday, August 4, 2026 Venue: Arun Jaitley Stadium, Delhi

Arun Jaitley Stadium, Delhi Time: 7:00 PM IST

Where to Watch South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions Live on TV?

Cricket fans in India can watch the South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions Delhi Premier League 2026 match live on the Star Sports Network.

How to Watch South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions Live Streaming?

The live streaming of the South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions Delhi Premier League 2026 match will be available on the JioHotstar app and website in India.

South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions Probable Playing XIs

South Delhi Superstarz Probable XI: Sanat Sangwan, Anmol Sharma, Pranav Pant, Ayush Badoni (c), Tejasvi Dahiya (wk), Karan Garg, Pranshu Vijayran, Ankit Dabas, Deepanshu Gulia, Aman Bharti, Divansh Rawat.

West Delhi Lions Probable XI: Krish Yadav (wk), Ankit Kumar, Nitish Rana, Ayush Doseja (c), Mayank Gusain, Sombir Sheokand, Ravneet Tanwar, Jitesh Singh, Manan Bhardwaj, Shubham Dubey, Suyash Sharma.

South Delhi Superstarz vs West Delhi Lions Squads

South Delhi Superstarz Squad: Sanat Sangwan, Anmol Sharma, Pranav Pant, Ayush Badoni (c), Tejasvi Dahiya (wk), Karan Garg, Pranshu Vijayran, Ankit Dabas, Deepanshu Gulia, Aman Bharti, Divansh Rawat, Anshuman Hooda, Yamit Sehrawat, Ekansh Dobal, Sagar Tanwar, Ankur Kaushik, Kartik Yadav, Sumit Mathur, Vision Panchal, Sumit Kumar.

West Delhi Lions Squad: Krish Yadav (wk), Ankit Kumar, Nitish Rana, Ayush Doseja (c), Mayank Gusain, Sombir Sheokand, Ravneet Tanwar, Jitesh Singh, Manan Bhardwaj, Shubham Dubey, Himanshu Chauhan, Anirudh Chowdhary, Aaryavir Sehwag, Vikas Rana, Dhruv Kumar, Tishant Dabla, Suyash Sharma, Kulwant Khejroliya, Hiten Dalal.