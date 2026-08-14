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Today’s Football Schedule, Aug 14: From Saudi Pro League to English League Championship, Check Complete Fixture List, Venues, Timings and More

Football fans are in for a packed day on Friday, August 14, with several exciting fixtures taking place across major leagues and competitions. From the Saudi Pro League and English League Championship to the German 2. Bundesliga, French Ligue 2, Dutch Eredivisie and UEFA Europa League Qualifying, several teams will be in action. Here is the complete list of today's football matches, including teams, venues and timings in IST.

Today's Football Schedule, Aug 14: From Saudi Pro League to English League Championship, Check Complete Fixture List, Venues, Timings and More
Today's Football Schedule, Aug 14: From Saudi Pro League to English League Championship, Check Complete Fixture List, Venues, Timings and More

Published By: Aditya Pimpale
Published: Fri 2026-08-14 12:34 IST

Today’s Football Schedule, August 14: Football fans are in for a packed day on Friday, August 14, with several exciting fixtures taking place across major leagues and competitions. From the Saudi Pro League and English League Championship to the German 2. Bundesliga, French Ligue 2, Dutch Eredivisie and UEFA Europa League Qualifying, several teams will be in action. Here is the complete list of today’s football matches, including teams, venues and timings in IST.

Today’s Football Matches on August 14

English League Championship

  • Match: Wolverhampton Wanderers vs Blackburn Rovers
  • Time: 12:30 AM IST
  • Venue: Molineux Stadium, Wolverhampton, England

Portuguese Primeira Liga

  • Match: Sporting CP vs Vitória de Guimaraes
  • Time: 12:45 AM IST
  • Venue: Estádio José Alvalade, Lisbon, Portugal

Dutch Eredivisie

  • Match: Telstar vs Sparta Rotterdam
  • Time: 11:30 PM IST
  • Venue: 711 Stadion, Velsen-Zuid, Netherlands

Coppa Italia

  • Parma vs Catania: 9:30 PM IST, Ennio Tardini, Parma, Italy
  • Cagliari vs Arezzo: 10:00 PM IST, Unipol Domus, Cagliari, Italy
  • Monza vs US Avellino: 12:15 AM IST, U-Power Stadium, Monza, Italy
  • Fiorentina vs Benevento: 12:45 AM IST, Stadio Artemio Franchi, Firenze, Italy

Saudi Pro League

  • Match: Neom SC vs Al Fayha
  • Time: 10:20 PM IST
  • Venue: King Khalid Sport City Stadium, Tabuk, Saudi Arabia
  • Match: Al Ettifaq vs Al Riyadh
  • Time: 11:30 PM IST
  • Venue: Al Ettifaq Club Stadium, Dammam, Saudi Arabia
  • Match: Al Hilal vs Al-Faisaly
  • Time: 11:30 PM IST
  • Venue: Kingdom Arena, King Fahd International Stadium, Saudi Arabia

Chinese Super League

  • Shandong Taishan vs Qingdao Hainiu: 5:05 PM IST, Jinan Olympic Sports Center Stadium, Jinan, China PR
  • Wuhan Three Towns vs Shanghai Port: 5:05 PM IST, Wuhan Sports Center Stadium, Wuhan, China PR
  • Qingdao West Coast vs Chongqing Tonglianglong: 5:30 PM IST, Qingdao West Coast University City Stadium, Qingdao, China PR

Belgian Pro League

  • Match: Cercle Brugge KSV vs Sint-Truidense
  • Time: 12:15 AM IST
  • Venue: Jan Breydel Stadium, Brugge, Belgium

Russian Premier League

  • Match: Gazovik Orenburg vs Lokomotiv Moscow
  • Time: 7:30 PM IST
  • Venue: Gazovik Stadium, Orenburg, Russia

Turkish Super Lig

  • Match: Galatasaray vs Çorum FK
  • Time: 12:00 AM IST
  • Venue: RAMS Park, Istanbul, Türkiye

Austrian Bundesliga

  • Match: LASK Linz vs SV Josko Ried
  • Time: 11:00 PM IST
  • Venue: Raiffeisen Arena (Linz), Linz, Austria

Norwegian Eliteserien

  • Match: Rosenborg vs Viking FK
  • Time: 10:30 PM IST
  • Venue: Lerkendal Stadion, Trondheim, Norway

Danish Superliga

  • Match: Viborg FF vs AGF
  • Time: 10:30 PM IST
  • Venue: Viborg Stadion, Viborg, Denmark

Swedish Allsvenskan

  • Match: IF Elfsborg vs Västerås SK
  • Time: 10:30 PM IST
  • Venue: Boras Arena, Boras, Sweden

Spanish LALIGA 2

  • Match: Real Sociedad II vs Castellón
  • Time: 12:00 AM IST
  • Venue: Instalaciones de Zubieta, San Sebastian, Spain

German 2. Bundesliga

  • Holstein Kiel vs St. Pauli: 10:00 PM IST, Holstein-Stadion, Kiel, Germany
  • TSV Eintracht Braunschweig vs VfL Bochum: 10:00 PM IST, Eintracht-Stadion, Braunschweig, Germany

French Ligue 2

  • Annecy vs Rodez Aveyron: 12:15 AM IST, Parc des Sports, Annecy, France
  • AS Nancy Lorraine vs Montpellier: 12:15 AM IST, Stade Marcel-Picot, Nancy, France
  • Dijon FCO vs Pau: 12:15 AM IST, Stade Gaston-Gérard, Dijon, France
  • Grenoble vs Metz: 12:15 AM IST, Stade des Alpes, Grenoble, France
  • Guingamp vs Boulogne: 12:15 AM IST, Stade Municipal de Roudourou, Guingamp, France
  • Red Star FC 93 vs Sochaux: 12:15 AM IST, Stade Bauer, Saint-Ouen, Paris, France
  • Saint-Étienne vs Clermont Foot: 12:15 AM IST, Stade Geoffroy Guichard, Saint-Etienne, France
  • Stade de Reims vs Dunkerque: 12:15 AM IST, Stade Auguste Delaune, Reims, France
  • Stade Laval vs Nantes: 12:15 AM IST, Stade Francis Le Basser, Laval, France

UEFA Europa League Qualifying

  • Match: KÍ Klaksvík vs Lech Poznań
  • Time: 11:30 PM IST
  • Venue: Tórsvollur, Tórshavn, Faroe Islands
  • Aggregate: Lech Poznań lead 1-0

Club Friendly

  • Real Sporting de Gijón II vs Cultural Leonesa II: 3:30 PM IST
  • Enosis Neon Paralimni vs Akritas Chlorakas: 8:30 PM IST
  • HNK Segesta Sisak vs NK Dubrava Zagreb: 9:00 PM IST
  • Marseille vs Atlético Madrid: 9:00 PM IST, Stade Vélodrome, Marseille, France
  • NK Bjelovar vs NK Inker: 9:00 PM IST
  • Portugalete vs Barakaldo: 9:00 PM IST
  • Nea Salamis Famagusta vs Krasava: 9:30 PM IST
  • ASD Seravezza Pozzi vs US Pistoiese 1921: 10:00 PM IST
  • SD Eibari III vs Santurtzi: 10:00 PM IST
  • CD Benzana vs Gimnástica Torrelavega: 10:30 PM IST
  • Troyes vs Panetolikos: 10:30 PM IST, Stade de l’Aube, Paris, France
  • UD Ibiza vs PD Santa Eulalia: 10:30 PM IST
  • Alcoyano vs Hercules: 11:00 PM IST
  • Coria vs CD Extremadura: 11:00 PM IST
  • Haro Deportivo vs Naxara: 11:00 PM IST
  • Reus FC Reddis vs Atlético Saguntino: 11:00 PM IST
  • Coventry City vs AS Monaco: 12:00 AM IST, Coventry Building Society Arena, Coventry, England
  • Atalanta vs Athletic Club: 12:15 AM IST, New Balance Arena, Bergamo, Italy

Japanese J.League

  • Match: Tokyo Verdy 1969 vs Kashiwa Reysol
  • Time: 3:30 PM IST
  • Venue: Japan National Stadium, Tokyo, Japan

Dutch Keuken Kampioen Divisie

  • Almere City vs Jong PSV: 11:30 PM IST, Yanmar Stadion, Almere, Netherlands
  • FC Eindhoven vs MVV Maastricht: 11:30 PM IST, Jan Louwers Stadion, Eindhoven, Netherlands
  • Heracles Almelo vs FC Den Bosch: 11:30 PM IST, Erve Asito, Almelo, Netherlands
  • NAC Breda vs VVV-Venlo: 11:30 PM IST, Rat Verlegh Stadion, Breda, Netherlands
  • RKC Waalwijk vs FC Dordrecht: 11:30 PM IST, Mandemakers Stadion, Waalwijk, Netherlands
  • Roda JC Kerkrade vs Helmond Sport: 11:30 PM IST, Parkstad Limburg Stadion, Kerkrade, Netherlands

Argentine Liga Profesional de Fútbol

  • Match: Racing Club vs Banfield
  • Time: 5:00 AM IST
  • Venue: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda), Buenos Aires, Argentina

Brazilian Serie B

  • Ponte Preta vs Náutico: 4:00 AM IST, Moisés Lucarelli, Ponte Preta, Brazil
  • São Bernardo vs Botafogo-SP: 4:00 AM IST, Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, Brazil
  • Sport vs Londrina: 5:00 AM IST, Ilha do Retiro, Recife, Brazil

Chilean Primera División

  • Match: Universidad de Concepción vs La Serena
  • Time: 4:30 AM IST
  • Venue: Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, Concepción, Chile

Liga AUF Uruguaya

  • Match: Boston River vs Danubio
  • Time: 3:30 AM IST
  • Venue: Campeones Olímpicos, Florida, Uruguay

LigaPro Ecuador

  • Match: Independiente del Valle vs Delfín
  • Time: 5:30 AM IST
  • Venue: Estadio Banco Guayaquil, Quito, Ecuador

Paraguayan Primera División

  • Match: Deportivo Recoleta vs 2 de Mayo
  • Time: 3:00 AM IST
  • Venue: Estadio Ricardo Gregor, Asunción, Paraguay

Peruvian Liga 1

  • Atlético Grau vs Comerciantes Unidos: 1:30 AM IST, Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo, Peru
  • Cusco FC vs Juan Pablo II: 4:30 AM IST, Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru

Bolivian Liga Profesional

  • Universitario de Vinto vs Real Tomayapo: 12:30 AM IST, Estadio Félix Capriles, Cochabamba, Bolivia
  • Bolívar vs San Antonio Bulo Bulo: 5:30 AM IST, Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia

NWSL

  • Gotham FC vs Kansas City Current: 5:30 AM IST, Red Bull Arena, Harrison, New Jersey
  • San Diego Wave FC vs Denver Summit FC: 7:30 AM IST, Snapdragon Stadium, San Diego, California
  • Seattle Reign FC vs Chicago Stars FC: 7:30 AM IST, Lumen Field, Seattle, Washington
  • Utah Royals vs Bay FC: 7:30 AM IST, America First Field, Sandy, Utah

NCAA Women’s Soccer

  • Match: South Carolina State vs Southern Utah
  • Time: 4:30 AM IST
  • Venue: Oliver C. Dawson Stadium

Mexican Liga de Expansión MX

  • Correcaminos UAT vs Tapatío: 6:30 AM IST, Estadio Marte R. Gómez, Ciudad Victoria, Mexico
  • Mineros de Zacatecas vs Venados FC: 6:30 AM IST, Estadio Carlos Vega Villalba, Zacatecas, Mexico
  • Club Atlético La Paz vs Piratas: 8:30 AM IST, Estadio Guaycura, La Paz, Mexico

Costa Rican Primera Division

  • Match: AD San Carlos vs Herediano
  • Time: 7:30 AM IST
  • Venue: Estadio Carlos Ugalde Álvarez, Quesada, Costa Rica

Salvadoran Primera Division

  • Match: CD Municipal Limeño vs Internacional Santa Tecla
  • Time: 6:30 AM IST
  • Venue: Estadio Doctor José Ramón Flores Berríos, Santa Rosa de Lima, El Salvador

South African Premiership

  • Match: Stellenbosch vs Marumo Gallants
  • Time: 11:00 PM IST
  • Venue: Athlone Stadium, Cape Town, South Africa

Where to Watch Today’s Football Matches Live?

Broadcast and live-streaming information for individual fixtures was not specified in the provided fixture listing. Fans are advised to check the official broadcasters and streaming platforms available in their respective regions for live coverage.

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Today’s Football Schedule, Aug 14: From Saudi Pro League to English League Championship, Check Complete Fixture List, Venues, Timings and More
Tags: Saudi Pro League

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Today’s Football Schedule, Aug 14: From Saudi Pro League to English League Championship, Check Complete Fixture List, Venues, Timings and More

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Today’s Football Schedule, Aug 14: From Saudi Pro League to English League Championship, Check Complete Fixture List, Venues, Timings and More

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Today’s Football Schedule, Aug 14: From Saudi Pro League to English League Championship, Check Complete Fixture List, Venues, Timings and More
Today’s Football Schedule, Aug 14: From Saudi Pro League to English League Championship, Check Complete Fixture List, Venues, Timings and More
Today’s Football Schedule, Aug 14: From Saudi Pro League to English League Championship, Check Complete Fixture List, Venues, Timings and More
Today’s Football Schedule, Aug 14: From Saudi Pro League to English League Championship, Check Complete Fixture List, Venues, Timings and More

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