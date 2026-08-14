Today’s Football Schedule, Aug 14: From Saudi Pro League to English League Championship, Check Complete Fixture List, Venues, Timings and More

Today’s Football Schedule, August 14: Football fans are in for a packed day on Friday, August 14, with several exciting fixtures taking place across major leagues and competitions. From the Saudi Pro League and English League Championship to the German 2. Bundesliga, French Ligue 2, Dutch Eredivisie and UEFA Europa League Qualifying, several teams will be in action. Here is the complete list of today’s football matches, including teams, venues and timings in IST.
Today’s Football Matches on August 14
English League Championship
- Match: Wolverhampton Wanderers vs Blackburn Rovers
- Time: 12:30 AM IST
- Venue: Molineux Stadium, Wolverhampton, England
Portuguese Primeira Liga
- Match: Sporting CP vs Vitória de Guimaraes
- Time: 12:45 AM IST
- Venue: Estádio José Alvalade, Lisbon, Portugal
Dutch Eredivisie
- Match: Telstar vs Sparta Rotterdam
- Time: 11:30 PM IST
- Venue: 711 Stadion, Velsen-Zuid, Netherlands
Coppa Italia
- Parma vs Catania: 9:30 PM IST, Ennio Tardini, Parma, Italy
- Cagliari vs Arezzo: 10:00 PM IST, Unipol Domus, Cagliari, Italy
- Monza vs US Avellino: 12:15 AM IST, U-Power Stadium, Monza, Italy
- Fiorentina vs Benevento: 12:45 AM IST, Stadio Artemio Franchi, Firenze, Italy
Saudi Pro League
- Match: Neom SC vs Al Fayha
- Time: 10:20 PM IST
- Venue: King Khalid Sport City Stadium, Tabuk, Saudi Arabia
- Match: Al Ettifaq vs Al Riyadh
- Time: 11:30 PM IST
- Venue: Al Ettifaq Club Stadium, Dammam, Saudi Arabia
- Match: Al Hilal vs Al-Faisaly
- Time: 11:30 PM IST
- Venue: Kingdom Arena, King Fahd International Stadium, Saudi Arabia
Chinese Super League
- Shandong Taishan vs Qingdao Hainiu: 5:05 PM IST, Jinan Olympic Sports Center Stadium, Jinan, China PR
- Wuhan Three Towns vs Shanghai Port: 5:05 PM IST, Wuhan Sports Center Stadium, Wuhan, China PR
- Qingdao West Coast vs Chongqing Tonglianglong: 5:30 PM IST, Qingdao West Coast University City Stadium, Qingdao, China PR
Belgian Pro League
- Match: Cercle Brugge KSV vs Sint-Truidense
- Time: 12:15 AM IST
- Venue: Jan Breydel Stadium, Brugge, Belgium
Russian Premier League
- Match: Gazovik Orenburg vs Lokomotiv Moscow
- Time: 7:30 PM IST
- Venue: Gazovik Stadium, Orenburg, Russia
Turkish Super Lig
- Match: Galatasaray vs Çorum FK
- Time: 12:00 AM IST
- Venue: RAMS Park, Istanbul, Türkiye
Austrian Bundesliga
- Match: LASK Linz vs SV Josko Ried
- Time: 11:00 PM IST
- Venue: Raiffeisen Arena (Linz), Linz, Austria
Norwegian Eliteserien
- Match: Rosenborg vs Viking FK
- Time: 10:30 PM IST
- Venue: Lerkendal Stadion, Trondheim, Norway
Danish Superliga
- Match: Viborg FF vs AGF
- Time: 10:30 PM IST
- Venue: Viborg Stadion, Viborg, Denmark
Swedish Allsvenskan
- Match: IF Elfsborg vs Västerås SK
- Time: 10:30 PM IST
- Venue: Boras Arena, Boras, Sweden
Spanish LALIGA 2
- Match: Real Sociedad II vs Castellón
- Time: 12:00 AM IST
- Venue: Instalaciones de Zubieta, San Sebastian, Spain
German 2. Bundesliga
- Holstein Kiel vs St. Pauli: 10:00 PM IST, Holstein-Stadion, Kiel, Germany
- TSV Eintracht Braunschweig vs VfL Bochum: 10:00 PM IST, Eintracht-Stadion, Braunschweig, Germany
French Ligue 2
- Annecy vs Rodez Aveyron: 12:15 AM IST, Parc des Sports, Annecy, France
- AS Nancy Lorraine vs Montpellier: 12:15 AM IST, Stade Marcel-Picot, Nancy, France
- Dijon FCO vs Pau: 12:15 AM IST, Stade Gaston-Gérard, Dijon, France
- Grenoble vs Metz: 12:15 AM IST, Stade des Alpes, Grenoble, France
- Guingamp vs Boulogne: 12:15 AM IST, Stade Municipal de Roudourou, Guingamp, France
- Red Star FC 93 vs Sochaux: 12:15 AM IST, Stade Bauer, Saint-Ouen, Paris, France
- Saint-Étienne vs Clermont Foot: 12:15 AM IST, Stade Geoffroy Guichard, Saint-Etienne, France
- Stade de Reims vs Dunkerque: 12:15 AM IST, Stade Auguste Delaune, Reims, France
- Stade Laval vs Nantes: 12:15 AM IST, Stade Francis Le Basser, Laval, France
UEFA Europa League Qualifying
- Match: KÍ Klaksvík vs Lech Poznań
- Time: 11:30 PM IST
- Venue: Tórsvollur, Tórshavn, Faroe Islands
- Aggregate: Lech Poznań lead 1-0
Club Friendly
- Real Sporting de Gijón II vs Cultural Leonesa II: 3:30 PM IST
- Enosis Neon Paralimni vs Akritas Chlorakas: 8:30 PM IST
- HNK Segesta Sisak vs NK Dubrava Zagreb: 9:00 PM IST
- Marseille vs Atlético Madrid: 9:00 PM IST, Stade Vélodrome, Marseille, France
- NK Bjelovar vs NK Inker: 9:00 PM IST
- Portugalete vs Barakaldo: 9:00 PM IST
- Nea Salamis Famagusta vs Krasava: 9:30 PM IST
- ASD Seravezza Pozzi vs US Pistoiese 1921: 10:00 PM IST
- SD Eibari III vs Santurtzi: 10:00 PM IST
- CD Benzana vs Gimnástica Torrelavega: 10:30 PM IST
- Troyes vs Panetolikos: 10:30 PM IST, Stade de l’Aube, Paris, France
- UD Ibiza vs PD Santa Eulalia: 10:30 PM IST
- Alcoyano vs Hercules: 11:00 PM IST
- Coria vs CD Extremadura: 11:00 PM IST
- Haro Deportivo vs Naxara: 11:00 PM IST
- Reus FC Reddis vs Atlético Saguntino: 11:00 PM IST
- Coventry City vs AS Monaco: 12:00 AM IST, Coventry Building Society Arena, Coventry, England
- Atalanta vs Athletic Club: 12:15 AM IST, New Balance Arena, Bergamo, Italy
Japanese J.League
- Match: Tokyo Verdy 1969 vs Kashiwa Reysol
- Time: 3:30 PM IST
- Venue: Japan National Stadium, Tokyo, Japan
Dutch Keuken Kampioen Divisie
- Almere City vs Jong PSV: 11:30 PM IST, Yanmar Stadion, Almere, Netherlands
- FC Eindhoven vs MVV Maastricht: 11:30 PM IST, Jan Louwers Stadion, Eindhoven, Netherlands
- Heracles Almelo vs FC Den Bosch: 11:30 PM IST, Erve Asito, Almelo, Netherlands
- NAC Breda vs VVV-Venlo: 11:30 PM IST, Rat Verlegh Stadion, Breda, Netherlands
- RKC Waalwijk vs FC Dordrecht: 11:30 PM IST, Mandemakers Stadion, Waalwijk, Netherlands
- Roda JC Kerkrade vs Helmond Sport: 11:30 PM IST, Parkstad Limburg Stadion, Kerkrade, Netherlands
Argentine Liga Profesional de Fútbol
- Match: Racing Club vs Banfield
- Time: 5:00 AM IST
- Venue: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda), Buenos Aires, Argentina
Brazilian Serie B
- Ponte Preta vs Náutico: 4:00 AM IST, Moisés Lucarelli, Ponte Preta, Brazil
- São Bernardo vs Botafogo-SP: 4:00 AM IST, Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, Brazil
- Sport vs Londrina: 5:00 AM IST, Ilha do Retiro, Recife, Brazil
Chilean Primera División
- Match: Universidad de Concepción vs La Serena
- Time: 4:30 AM IST
- Venue: Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, Concepción, Chile
Liga AUF Uruguaya
- Match: Boston River vs Danubio
- Time: 3:30 AM IST
- Venue: Campeones Olímpicos, Florida, Uruguay
LigaPro Ecuador
- Match: Independiente del Valle vs Delfín
- Time: 5:30 AM IST
- Venue: Estadio Banco Guayaquil, Quito, Ecuador
Paraguayan Primera División
- Match: Deportivo Recoleta vs 2 de Mayo
- Time: 3:00 AM IST
- Venue: Estadio Ricardo Gregor, Asunción, Paraguay
Peruvian Liga 1
- Atlético Grau vs Comerciantes Unidos: 1:30 AM IST, Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo, Peru
- Cusco FC vs Juan Pablo II: 4:30 AM IST, Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru
Bolivian Liga Profesional
- Universitario de Vinto vs Real Tomayapo: 12:30 AM IST, Estadio Félix Capriles, Cochabamba, Bolivia
- Bolívar vs San Antonio Bulo Bulo: 5:30 AM IST, Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia
NWSL
- Gotham FC vs Kansas City Current: 5:30 AM IST, Red Bull Arena, Harrison, New Jersey
- San Diego Wave FC vs Denver Summit FC: 7:30 AM IST, Snapdragon Stadium, San Diego, California
- Seattle Reign FC vs Chicago Stars FC: 7:30 AM IST, Lumen Field, Seattle, Washington
- Utah Royals vs Bay FC: 7:30 AM IST, America First Field, Sandy, Utah
NCAA Women’s Soccer
- Match: South Carolina State vs Southern Utah
- Time: 4:30 AM IST
- Venue: Oliver C. Dawson Stadium
Mexican Liga de Expansión MX
- Correcaminos UAT vs Tapatío: 6:30 AM IST, Estadio Marte R. Gómez, Ciudad Victoria, Mexico
- Mineros de Zacatecas vs Venados FC: 6:30 AM IST, Estadio Carlos Vega Villalba, Zacatecas, Mexico
- Club Atlético La Paz vs Piratas: 8:30 AM IST, Estadio Guaycura, La Paz, Mexico
Costa Rican Primera Division
- Match: AD San Carlos vs Herediano
- Time: 7:30 AM IST
- Venue: Estadio Carlos Ugalde Álvarez, Quesada, Costa Rica
Salvadoran Primera Division
- Match: CD Municipal Limeño vs Internacional Santa Tecla
- Time: 6:30 AM IST
- Venue: Estadio Doctor José Ramón Flores Berríos, Santa Rosa de Lima, El Salvador
South African Premiership
- Match: Stellenbosch vs Marumo Gallants
- Time: 11:00 PM IST
- Venue: Athlone Stadium, Cape Town, South Africa
Where to Watch Today’s Football Matches Live?
Broadcast and live-streaming information for individual fixtures was not specified in the provided fixture listing. Fans are advised to check the official broadcasters and streaming platforms available in their respective regions for live coverage.