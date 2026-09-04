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US Open 2026 September 4 Schedule Today: Serena Williams, Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz in Action | Match Timings, Courts And Order of Play

US Open 2026 September 4 Schedule Today: Day 6 of the US Open 2026 will feature the start of the third-round singles matches, with several of the biggest names in men's and women's tennis in action. Reigning women's champion Aryna Sabalenka, second seed Carlos Alcaraz, Jessica Pegula, Ben Shelton, Daniil Medvedev and Frances Tiafoe are among the players set to compete, while Serena Williams and Venus Williams will also be in action in the women's doubles. Here are all the details, including match timings, courts, order of play and where to watch the US Open 2026 live in India, the USA and the UK.

US Open 2026 September 4 Schedule Today: Serena Williams, Aryna Sabalenka, Daniil Medvedev in Action | Match Timings, Courts And Order of Play
US Open 2026 September 4 Schedule Today: Serena Williams, Aryna Sabalenka, Daniil Medvedev in Action | Match Timings, Courts And Order of Play

Published By: Aditya Pimpale
Published: Fri 2026-09-04 16:46 IST

US Open 2026 September 4 Schedule Today: Day 6 of the US Open 2026 will feature the start of the third-round singles matches, with several of the biggest names in men’s and women’s tennis in action. Reigning women’s champion Aryna Sabalenka, second seed Carlos Alcaraz, Jessica Pegula, Ben Shelton, Daniil Medvedev and Frances Tiafoe are among the players set to compete, while Serena Williams and Venus Williams will also be in action in the women’s doubles. Here are all the details, including match timings, courts, order of play and where to watch the US Open 2026 live in India, the USA and the UK.

US Open 2026 Day 6 Match Details

  • Event: US Open 2026, Day 6
  • Date: Friday, September 4, 2026
  • Round: Third Round
  • Venue: USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York
  • Start Time: 8:30 PM IST onwards

US Open 2026 Day 6 Schedule: Arthur Ashe Stadium

  • 9:00 PM: [3] Jessica Pegula vs [31] Leylah Fernandez
  • 10:30 PM: Yibing Wu vs [2] Carlos Alcaraz
  • 4:30 AM: Serena Williams/Venus Williams vs [14] Hao-Ching Chan/Maya Joint
  • 6:00 AM: [8] Ben Shelton vs Denis Shapovalov

US Open 2026 Day 6 Schedule: Louis Armstrong Stadium

  • 8:30 PM: [1] Aryna Sabalenka vs Kamilla Rakhimova
  • 10:00 PM: [15] Alexander Bublik vs [20] Tommy Paul
  • 4:30 AM: [22] Valentin Vacherot vs [11] Frances Tiafoe
  • 6:00 AM: [9] Elina Svitolina vs [21] Anna Kalinskaya

US Open 2026 Day 6 Schedule: Grandstand

  • 8:30 PM: [11] Marta Kostyuk vs [18] Ekaterina Alexandrova
  • 10:00 PM: [7] Daniil Medvedev vs [26] Arthur Rinderknech
  • 11:30 PM: [26] Emma Navarro vs [7] Karolina Muchova
  • 2:30 AM: [18] Jiri Lehecka vs Stefanos Tsitsipas

US Open 2026 Day 6 Schedule: Stadium 17

  • 8:30 PM: [19] Jasmine Paolini vs [16] Sorana Cirstea
  • 10:30 PM: Taylor Townsend vs [15] Diana Snaider
  • 12:00 AM: [29] Ann Li vs [6] Linda Noskova
  • 2:00 AM: Alex Michelsen vs Daniel Merida

US Open 2026 Day 6 Schedule: Court 5

  • 8:30 PM: Alexa Guarachi/Mayar Sherif vs [3] Anna Danilina/Aleksandra Krunic
  • 10:00 PM: [6] Kevin Krawietz/Tim Puetz vs Jaime Faria/Adam Walton
  • 11:30 PM: Daria Kasatkina/Yuliia Starodubtseva vs Eudice Chong/Zhaoxuan Yang
  • 1:00 AM: [4] Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko vs Darija Jurak Schreiber/Antonia Ruzic

US Open 2026 Day 6 Schedule: Court 6

  • 8:30 PM: Nuno Borges/Rinky Hijikata vs Robert Cash/Alexander Erler
  • 10:00 PM: [12] Hugo Nys/Edouard Roger-Vasselin vs Jakub Paul/Matej Vocel
  • 11:30 PM: Simona Waltert/Viktorija Golubic vs [6] Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez
  • 1:00 AM: Martin Damm/Mackenzie McDonald vs Jan Choinski/Alexander Donski

US Open 2026 Day 6 Schedule: Court 7

  • 8:30 PM: [8] Orlando Luz/Rafael Matos vs Brandon Carpico/Nikita Samuel Filin
  • 10:00 PM: Romain Arneodo/Adrian Mannarino vs Matteo Arnaldi/Jan-Lennard Struff
  • 11:30 PM: [16] Asia Muhammad/Fanny Stollar vs Alycia Parks/Iryna Shymanovich
  • 1:00 AM: Daria Snigur/Hanne Vandewinkel vs [8] Elise Mertens/Diana Shnaider

US Open 2026 Day 6 Schedule: Court 10

  • 8:30 PM: Sander Arends/David Pel vs N. Sriram Balaji/Evan King
  • 10:00 PM: [7] Xinyu Jiang/Shuai Zhang vs Sofia Kenin/Anastasia Potapova
  • 11:30 PM: Petr Nouza/Neil Oberleitner vs Ignacio Buse/Marco Trungelliti
  • 1:00 AM: Nicole Fossa Huergo/Tamara Korpatsch vs Jesika Maleckova/Miriam Skoch

US Open 2026 Day 6 Schedule: Court 11

  • 8:30 PM: [14] Constantin Frantzen/Robin Haase vs Maximo Gonzalez/Andres Molteni
  • 10:00 PM: [1] Harri Heliovaara/Henry Patten vs Francisco Cerundolo/Juan Manuel Cerundolo
  • 1:30 AM: Rajeev Ram/Joe Salisbury vs Santiago Gonzalez/John-Patrick Smith
  • 3:00 AM: [27] Tomas Martin Etcheverry vs Mariano Navone

US Open 2026 Day 6 Schedule: Court 12

  • 8:30 PM: Bella Payne/Sara Shumate vs Eri Hozumi/Andreja Klepac
  • 10:00 PM: [13] Lucas Miedler/Marc Polmans vs Brandon Nakashima/Bryce Nakashima
  • 12:00 AM: [4] Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Quentin Halys/Pierre-Hugues Herbert
  • 1:30 AM: Sara Errani/Lilli Tagger vs Annika Penickova/Kristina Penickova

US Open 2026 Day 6 Schedule: Court 13

  • 8:30 PM: Robert Galloway/Andre Goransson vs Jean-Julien Rojer/Theodore Winegar
  • 10:00 PM: Nikola Bartunkova/Camila Osorio vs Lyudmyla Kichenok/Nadiia Kichenok
  • 11:30 PM: Alexander Blockx/Dino Prizmic vs Sander Gille/Sem Verbeek
  • 1:00 AM: Alina Korneeva vs Anna Bondar/Anhelina Kalinina

US Open 2026 Day 6 Schedule: Court 15

  • 8:30 PM: James Duckworth/Miomir Kecmanovic vs Marcelo Melo/John Peers
  • 10:00 PM: Petra Marcinko/Oleksandra Oliynykova vs Harriet Dart/Maia Lumsden
  • 11:30 PM: Tatjana Maria/Zeynep Sonmez vs Ekaterina Alexandrova/Talia Gibson
  • 1:00 AM: Miyu Kato/Fang-Hsien Wu vs [12] Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls

Where to Watch US Open 2026 Live on TV in India?

Tennis fans in India can watch the US Open 2026 Day 6 action live on Star Sports.

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How to Watch US Open 2026 Live Streaming in India?

Fans in India can watch the US Open 2026 live streaming on JioHotstar through compatible smartphones, laptops, tablets and other supported devices.

Where to Watch US Open 2026 Live in USA and UK?

Viewers in the United States can follow the US Open 2026 live on ESPN, while fans in the United Kingdom can watch the tournament live on Sky Sports.

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US Open 2026 September 4 Schedule Today: Serena Williams, Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz in Action | Match Timings, Courts And Order of Play
Tags: US Open 2026

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US Open 2026 September 4 Schedule Today: Serena Williams, Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz in Action | Match Timings, Courts And Order of Play

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US Open 2026 September 4 Schedule Today: Serena Williams, Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz in Action | Match Timings, Courts And Order of Play

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US Open 2026 September 4 Schedule Today: Serena Williams, Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz in Action | Match Timings, Courts And Order of Play
US Open 2026 September 4 Schedule Today: Serena Williams, Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz in Action | Match Timings, Courts And Order of Play
US Open 2026 September 4 Schedule Today: Serena Williams, Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz in Action | Match Timings, Courts And Order of Play
US Open 2026 September 4 Schedule Today: Serena Williams, Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz in Action | Match Timings, Courts And Order of Play

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