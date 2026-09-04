US Open 2026 September 4 Schedule Today: Serena Williams, Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz in Action | Match Timings, Courts And Order of Play

US Open 2026 September 4 Schedule Today: Day 6 of the US Open 2026 will feature the start of the third-round singles matches, with several of the biggest names in men’s and women’s tennis in action. Reigning women’s champion Aryna Sabalenka, second seed Carlos Alcaraz, Jessica Pegula, Ben Shelton, Daniil Medvedev and Frances Tiafoe are among the players set to compete, while Serena Williams and Venus Williams will also be in action in the women’s doubles. Here are all the details, including match timings, courts, order of play and where to watch the US Open 2026 live in India, the USA and the UK.

US Open 2026 Day 6 Match Details

Event: US Open 2026, Day 6

US Open 2026, Day 6 Date: Friday, September 4, 2026

Friday, September 4, 2026 Round: Third Round

Third Round Venue: USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York

USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York Start Time: 8:30 PM IST onwards

US Open 2026 Day 6 Schedule: Arthur Ashe Stadium

9:00 PM: [3] Jessica Pegula vs [31] Leylah Fernandez

[3] Jessica Pegula vs [31] Leylah Fernandez 10:30 PM: Yibing Wu vs [2] Carlos Alcaraz

Yibing Wu vs [2] Carlos Alcaraz 4:30 AM: Serena Williams/Venus Williams vs [14] Hao-Ching Chan/Maya Joint

Serena Williams/Venus Williams vs [14] Hao-Ching Chan/Maya Joint 6:00 AM: [8] Ben Shelton vs Denis Shapovalov

US Open 2026 Day 6 Schedule: Louis Armstrong Stadium

8:30 PM: [1] Aryna Sabalenka vs Kamilla Rakhimova

[1] Aryna Sabalenka vs Kamilla Rakhimova 10:00 PM: [15] Alexander Bublik vs [20] Tommy Paul

[15] Alexander Bublik vs [20] Tommy Paul 4:30 AM: [22] Valentin Vacherot vs [11] Frances Tiafoe

[22] Valentin Vacherot vs [11] Frances Tiafoe 6:00 AM: [9] Elina Svitolina vs [21] Anna Kalinskaya

US Open 2026 Day 6 Schedule: Grandstand

8:30 PM: [11] Marta Kostyuk vs [18] Ekaterina Alexandrova

[11] Marta Kostyuk vs [18] Ekaterina Alexandrova 10:00 PM: [7] Daniil Medvedev vs [26] Arthur Rinderknech

[7] Daniil Medvedev vs [26] Arthur Rinderknech 11:30 PM: [26] Emma Navarro vs [7] Karolina Muchova

[26] Emma Navarro vs [7] Karolina Muchova 2:30 AM: [18] Jiri Lehecka vs Stefanos Tsitsipas

US Open 2026 Day 6 Schedule: Stadium 17

8:30 PM: [19] Jasmine Paolini vs [16] Sorana Cirstea

[19] Jasmine Paolini vs [16] Sorana Cirstea 10:30 PM: Taylor Townsend vs [15] Diana Snaider

Taylor Townsend vs [15] Diana Snaider 12:00 AM: [29] Ann Li vs [6] Linda Noskova

[29] Ann Li vs [6] Linda Noskova 2:00 AM: Alex Michelsen vs Daniel Merida

US Open 2026 Day 6 Schedule: Court 5

8:30 PM: Alexa Guarachi/Mayar Sherif vs [3] Anna Danilina/Aleksandra Krunic

Alexa Guarachi/Mayar Sherif vs [3] Anna Danilina/Aleksandra Krunic 10:00 PM: [6] Kevin Krawietz/Tim Puetz vs Jaime Faria/Adam Walton

[6] Kevin Krawietz/Tim Puetz vs Jaime Faria/Adam Walton 11:30 PM: Daria Kasatkina/Yuliia Starodubtseva vs Eudice Chong/Zhaoxuan Yang

Daria Kasatkina/Yuliia Starodubtseva vs Eudice Chong/Zhaoxuan Yang 1:00 AM: [4] Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko vs Darija Jurak Schreiber/Antonia Ruzic

US Open 2026 Day 6 Schedule: Court 6

8:30 PM: Nuno Borges/Rinky Hijikata vs Robert Cash/Alexander Erler

Nuno Borges/Rinky Hijikata vs Robert Cash/Alexander Erler 10:00 PM: [12] Hugo Nys/Edouard Roger-Vasselin vs Jakub Paul/Matej Vocel

[12] Hugo Nys/Edouard Roger-Vasselin vs Jakub Paul/Matej Vocel 11:30 PM: Simona Waltert/Viktorija Golubic vs [6] Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez

Simona Waltert/Viktorija Golubic vs [6] Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez 1:00 AM: Martin Damm/Mackenzie McDonald vs Jan Choinski/Alexander Donski

US Open 2026 Day 6 Schedule: Court 7

8:30 PM: [8] Orlando Luz/Rafael Matos vs Brandon Carpico/Nikita Samuel Filin

[8] Orlando Luz/Rafael Matos vs Brandon Carpico/Nikita Samuel Filin 10:00 PM: Romain Arneodo/Adrian Mannarino vs Matteo Arnaldi/Jan-Lennard Struff

Romain Arneodo/Adrian Mannarino vs Matteo Arnaldi/Jan-Lennard Struff 11:30 PM: [16] Asia Muhammad/Fanny Stollar vs Alycia Parks/Iryna Shymanovich

[16] Asia Muhammad/Fanny Stollar vs Alycia Parks/Iryna Shymanovich 1:00 AM: Daria Snigur/Hanne Vandewinkel vs [8] Elise Mertens/Diana Shnaider

US Open 2026 Day 6 Schedule: Court 10

8:30 PM: Sander Arends/David Pel vs N. Sriram Balaji/Evan King

Sander Arends/David Pel vs N. Sriram Balaji/Evan King 10:00 PM: [7] Xinyu Jiang/Shuai Zhang vs Sofia Kenin/Anastasia Potapova

[7] Xinyu Jiang/Shuai Zhang vs Sofia Kenin/Anastasia Potapova 11:30 PM: Petr Nouza/Neil Oberleitner vs Ignacio Buse/Marco Trungelliti

Petr Nouza/Neil Oberleitner vs Ignacio Buse/Marco Trungelliti 1:00 AM: Nicole Fossa Huergo/Tamara Korpatsch vs Jesika Maleckova/Miriam Skoch

US Open 2026 Day 6 Schedule: Court 11

8:30 PM: [14] Constantin Frantzen/Robin Haase vs Maximo Gonzalez/Andres Molteni

[14] Constantin Frantzen/Robin Haase vs Maximo Gonzalez/Andres Molteni 10:00 PM: [1] Harri Heliovaara/Henry Patten vs Francisco Cerundolo/Juan Manuel Cerundolo

[1] Harri Heliovaara/Henry Patten vs Francisco Cerundolo/Juan Manuel Cerundolo 1:30 AM: Rajeev Ram/Joe Salisbury vs Santiago Gonzalez/John-Patrick Smith

Rajeev Ram/Joe Salisbury vs Santiago Gonzalez/John-Patrick Smith 3:00 AM: [27] Tomas Martin Etcheverry vs Mariano Navone

US Open 2026 Day 6 Schedule: Court 12

8:30 PM: Bella Payne/Sara Shumate vs Eri Hozumi/Andreja Klepac

Bella Payne/Sara Shumate vs Eri Hozumi/Andreja Klepac 10:00 PM: [13] Lucas Miedler/Marc Polmans vs Brandon Nakashima/Bryce Nakashima

[13] Lucas Miedler/Marc Polmans vs Brandon Nakashima/Bryce Nakashima 12:00 AM: [4] Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Quentin Halys/Pierre-Hugues Herbert

[4] Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Quentin Halys/Pierre-Hugues Herbert 1:30 AM: Sara Errani/Lilli Tagger vs Annika Penickova/Kristina Penickova

US Open 2026 Day 6 Schedule: Court 13

8:30 PM: Robert Galloway/Andre Goransson vs Jean-Julien Rojer/Theodore Winegar

Robert Galloway/Andre Goransson vs Jean-Julien Rojer/Theodore Winegar 10:00 PM: Nikola Bartunkova/Camila Osorio vs Lyudmyla Kichenok/Nadiia Kichenok

Nikola Bartunkova/Camila Osorio vs Lyudmyla Kichenok/Nadiia Kichenok 11:30 PM: Alexander Blockx/Dino Prizmic vs Sander Gille/Sem Verbeek

Alexander Blockx/Dino Prizmic vs Sander Gille/Sem Verbeek 1:00 AM: Alina Korneeva vs Anna Bondar/Anhelina Kalinina

US Open 2026 Day 6 Schedule: Court 15

8:30 PM: James Duckworth/Miomir Kecmanovic vs Marcelo Melo/John Peers

James Duckworth/Miomir Kecmanovic vs Marcelo Melo/John Peers 10:00 PM: Petra Marcinko/Oleksandra Oliynykova vs Harriet Dart/Maia Lumsden

Petra Marcinko/Oleksandra Oliynykova vs Harriet Dart/Maia Lumsden 11:30 PM: Tatjana Maria/Zeynep Sonmez vs Ekaterina Alexandrova/Talia Gibson

Tatjana Maria/Zeynep Sonmez vs Ekaterina Alexandrova/Talia Gibson 1:00 AM: Miyu Kato/Fang-Hsien Wu vs [12] Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls

Where to Watch US Open 2026 Live on TV in India?

Tennis fans in India can watch the US Open 2026 Day 6 action live on Star Sports.

How to Watch US Open 2026 Live Streaming in India?

Fans in India can watch the US Open 2026 live streaming on JioHotstar through compatible smartphones, laptops, tablets and other supported devices.

Where to Watch US Open 2026 Live in USA and UK?

Viewers in the United States can follow the US Open 2026 live on ESPN, while fans in the United Kingdom can watch the tournament live on Sky Sports.