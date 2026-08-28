Women’s Asia Cup 2026: From India to Pakistan, Check Full Squad, Captain, Vice-Captain Details of All Eight Teams

Women’s Asia Cup 2026 Full Squads: The Women’s Asia Cup 2026 gets underway in Dubai on Friday, August 28, with eight teams set to compete for the continental T20 title. India, Pakistan, Thailand and Hong Kong, China make up Group A, while defending champions Sri Lanka, Bangladesh, the United Arab Emirates and tournament debutants Indonesia form Group B. With several leading players set to feature, the tournament promises plenty of high-quality cricket. Here are the complete squads along with the captains and vice-captains of all eight teams.
Women’s Asia Cup 2026 Group A Squads
India Women Squad
Captain: Harmanpreet Kaur | Vice-Captain: Smriti Mandhana
Squad: Harmanpreet Kaur (Captain), Smriti Mandhana (Vice-Captain), Shafali Verma, Bharti Fulmali, Deepti Sharma, Richa Ghosh (WK), G Kamalini (WK), Arundhati Reddy, Prema Rawat, Radha Yadav, N. Sree Charani, Renuka Thakur, Nandani Sharma, Kranti Gaud, Pratika Rawal.
Pakistan Women Squad
Captain: Fatima Sana
Squad: Fatima Sana (Captain), Ayesha Zafar, Eman Naseer, Eyman Fatima, Gull Feroza, Momina Riasat, Muneeba Ali Siddiqui (WK), Sadaf Shamas, Nashra Sundhu, Sadia Iqbal, Saira Jabeen, Shawaal Zulfiqar, Tuba Hassan, Umm-e-Hani, Waheeda Akhtar.
Thailand Women Squad
Captain: Naruemol Chaiwai
Squad: Naruemol Chaiwai (Captain), Nannapat Koncharoenkai, Natthakan Chantham, Chanida Sutthiruang, Suleeporn Laomi, Onnicha Kamchomphu, Thipatcha Putthawong, Phannita Maya, Aphisara Suwanchonrathi, Sunida Chaturongrattana, Chayanisa Phengpaen, Nannaphat Chaihan, Koranit Suwanchonrathi, Thanrada Seesawan, Naomi Hamilton.
Hong Kong, China Women Squad
Captain: Natasha Miles
Squad: Natasha Miles (Captain), Maryam Bibi, Chan Ka Ying, Chan Sau Ha, Chan Shing Yan Dorothea, Iqra Sahar, Joyleen Kaur, Mahekdeep Kaur, Mariko Hill, Marina Lamplough, Ruchitha Venkatesh, Shanzeen Shahzad, Siu Mei Wai, Wong Wing Kiu Hailey, Yasmin Daswani.
Women’s Asia Cup 2026 Group B Squads
Sri Lanka Women Squad
Captain: Chamari Athapaththu
Squad: Chamari Athapaththu (Captain), Mithali Ayodhya, Kavisha Dilhari, Imesha Dulani, Vishmi Gunaratne, Kawya Kavindi, Sanjana Kavindi, Sugandika Kumari, Nimasha Meepage, Kaushini Nuthyangana, Hasini Perera, Chamudi Praboda, Harshitha Samarawickrama, Nilakshika Silva, Chethana Vimukthi.
Bangladesh Women Squad
Captain: Nigar Sultana Joty | Vice-Captain: Nahida Akter
Squad: Nigar Sultana Joty (Captain), Nahida Akter (Vice-Captain), Dilara Akter, Farjana Easmin, Juairiya Ferdous, Sharmin Akter Supta, Sarmin Sultana, Sobhana Mostary, Shorna Akter, Ritu Moni, Fahima Khatun, Rabeya Khan, Marufa Akter, Sultana Khatun, Shanjida Akther Maghla.
United Arab Emirates Women Squad
Captain: Esha Oza
Squad: Esha Oza (Captain), Archara Supriya, Heena Hotchandani, Indhuja Nandakumar, Janani Thirukkumaran, Lavanya Keny, Mehul Kulkarni, Rinitha Rajith, Samaira Dharnidharka, Siya Gokhale, Sashikala Silva, Suraksha Kotte, Theertha Satish, Uttara Iyer, Vaishnave Mahesh.
Indonesia Women Squad
Captain: Nanda Sakarini
Squad: Nanda Sakarini (Captain), Kadek Winda Prastini, Rahmawati Pangestuti, Wesika Ratna Dewi, Rada Rani, Desi Wulandari, Putri Suwandewi, Kisi Salisa Kasse, Sang Maypriani, Ni Kadek Ariani, Derni Bangi, Dara Agung Laksmi, Lie Qiao, Maria Corazon Wombaki, Sofia Velic.
Women’s Asia Cup 2026: Captains and Vice-Captains
- India: Harmanpreet Kaur (Captain), Smriti Mandhana (Vice-Captain)
- Pakistan: Fatima Sana (Captain)
- Thailand: Naruemol Chaiwai (Captain)
- Hong Kong, China: Natasha Miles (Captain)
- Sri Lanka: Chamari Athapaththu (Captain)
- Bangladesh: Nigar Sultana Joty (Captain), Nahida Akter (Vice-Captain)
- UAE: Esha Oza (Captain)
- Indonesia: Nanda Sakarini (Captain)
Women’s Asia Cup 2026 Groups
Group A: India, Pakistan, Thailand, Hong Kong, China.
Group B: Sri Lanka, Bangladesh, United Arab Emirates, Indonesia.