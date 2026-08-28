LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng
LIVE TV
TRENDING |
8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng
LIVE TV
Home > Sports News > Women’s Asia Cup 2026: From India to Pakistan, Check Full Squad, Captain, Vice-Captain Details of All Eight Teams

Women’s Asia Cup 2026: From India to Pakistan, Check Full Squad, Captain, Vice-Captain Details of All Eight Teams

Women's Asia Cup 2026 Full Squads: The Women's Asia Cup 2026 gets underway in Dubai on Friday, August 28, with eight teams set to compete for the continental T20 title. India, Pakistan, Thailand and Hong Kong, China make up Group A, while defending champions Sri Lanka, Bangladesh, the United Arab Emirates and tournament debutants Indonesia form Group B. With several leading players set to feature, the tournament promises plenty of high-quality cricket. Here are the complete squads along with the captains and vice-captains of all eight teams.

Women's Asia Cup 2026: From India to Pakistan, Check Full Squad, Captain, Vice-Captain Details of All Eight Teams
Women's Asia Cup 2026: From India to Pakistan, Check Full Squad, Captain, Vice-Captain Details of All Eight Teams

Published By: Aditya Pimpale
Published: Fri 2026-08-28 13:55 IST

Women’s Asia Cup 2026 Full Squads: The Women’s Asia Cup 2026 gets underway in Dubai on Friday, August 28, with eight teams set to compete for the continental T20 title. India, Pakistan, Thailand and Hong Kong, China make up Group A, while defending champions Sri Lanka, Bangladesh, the United Arab Emirates and tournament debutants Indonesia form Group B. With several leading players set to feature, the tournament promises plenty of high-quality cricket. Here are the complete squads along with the captains and vice-captains of all eight teams.

Women’s Asia Cup 2026 Group A Squads

India Women Squad

Captain: Harmanpreet Kaur | Vice-Captain: Smriti Mandhana

You Might Be Interested In

Squad: Harmanpreet Kaur (Captain), Smriti Mandhana (Vice-Captain), Shafali Verma, Bharti Fulmali, Deepti Sharma, Richa Ghosh (WK), G Kamalini (WK), Arundhati Reddy, Prema Rawat, Radha Yadav, N. Sree Charani, Renuka Thakur, Nandani Sharma, Kranti Gaud, Pratika Rawal.

Pakistan Women Squad

Captain: Fatima Sana

Squad: Fatima Sana (Captain), Ayesha Zafar, Eman Naseer, Eyman Fatima, Gull Feroza, Momina Riasat, Muneeba Ali Siddiqui (WK), Sadaf Shamas, Nashra Sundhu, Sadia Iqbal, Saira Jabeen, Shawaal Zulfiqar, Tuba Hassan, Umm-e-Hani, Waheeda Akhtar.

Thailand Women Squad

Captain: Naruemol Chaiwai

Squad: Naruemol Chaiwai (Captain), Nannapat Koncharoenkai, Natthakan Chantham, Chanida Sutthiruang, Suleeporn Laomi, Onnicha Kamchomphu, Thipatcha Putthawong, Phannita Maya, Aphisara Suwanchonrathi, Sunida Chaturongrattana, Chayanisa Phengpaen, Nannaphat Chaihan, Koranit Suwanchonrathi, Thanrada Seesawan, Naomi Hamilton.

Hong Kong, China Women Squad

Captain: Natasha Miles

Squad: Natasha Miles (Captain), Maryam Bibi, Chan Ka Ying, Chan Sau Ha, Chan Shing Yan Dorothea, Iqra Sahar, Joyleen Kaur, Mahekdeep Kaur, Mariko Hill, Marina Lamplough, Ruchitha Venkatesh, Shanzeen Shahzad, Siu Mei Wai, Wong Wing Kiu Hailey, Yasmin Daswani.

Women’s Asia Cup 2026 Group B Squads

Sri Lanka Women Squad

Captain: Chamari Athapaththu

Squad: Chamari Athapaththu (Captain), Mithali Ayodhya, Kavisha Dilhari, Imesha Dulani, Vishmi Gunaratne, Kawya Kavindi, Sanjana Kavindi, Sugandika Kumari, Nimasha Meepage, Kaushini Nuthyangana, Hasini Perera, Chamudi Praboda, Harshitha Samarawickrama, Nilakshika Silva, Chethana Vimukthi.

Bangladesh Women Squad

Captain: Nigar Sultana Joty | Vice-Captain: Nahida Akter

Squad: Nigar Sultana Joty (Captain), Nahida Akter (Vice-Captain), Dilara Akter, Farjana Easmin, Juairiya Ferdous, Sharmin Akter Supta, Sarmin Sultana, Sobhana Mostary, Shorna Akter, Ritu Moni, Fahima Khatun, Rabeya Khan, Marufa Akter, Sultana Khatun, Shanjida Akther Maghla.

United Arab Emirates Women Squad

Captain: Esha Oza

Squad: Esha Oza (Captain), Archara Supriya, Heena Hotchandani, Indhuja Nandakumar, Janani Thirukkumaran, Lavanya Keny, Mehul Kulkarni, Rinitha Rajith, Samaira Dharnidharka, Siya Gokhale, Sashikala Silva, Suraksha Kotte, Theertha Satish, Uttara Iyer, Vaishnave Mahesh.

Indonesia Women Squad

Captain: Nanda Sakarini

Squad: Nanda Sakarini (Captain), Kadek Winda Prastini, Rahmawati Pangestuti, Wesika Ratna Dewi, Rada Rani, Desi Wulandari, Putri Suwandewi, Kisi Salisa Kasse, Sang Maypriani, Ni Kadek Ariani, Derni Bangi, Dara Agung Laksmi, Lie Qiao, Maria Corazon Wombaki, Sofia Velic.

Women’s Asia Cup 2026: Captains and Vice-Captains

  • India: Harmanpreet Kaur (Captain), Smriti Mandhana (Vice-Captain)
  • Pakistan: Fatima Sana (Captain)
  • Thailand: Naruemol Chaiwai (Captain)
  • Hong Kong, China: Natasha Miles (Captain)
  • Sri Lanka: Chamari Athapaththu (Captain)
  • Bangladesh: Nigar Sultana Joty (Captain), Nahida Akter (Vice-Captain)
  • UAE: Esha Oza (Captain)
  • Indonesia: Nanda Sakarini (Captain)

Women’s Asia Cup 2026 Groups

Group A: India, Pakistan, Thailand, Hong Kong, China.

Group B: Sri Lanka, Bangladesh, United Arab Emirates, Indonesia.

You may also like
--------------------------------------------
Read about our editorial guidelines and standards here.
--------------------------------------------------

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

Add NewsX As A Trusted Source

Women’s Asia Cup 2026: From India to Pakistan, Check Full Squad, Captain, Vice-Captain Details of All Eight Teams
Tags: Womens Asia Cup 2026

RELATED News

Zurich Diamond League: Sri Lanka’s Rumesh Continues Title-Winning Run, Neeraj Chopra Qualifies For Final

India’s Praggnanandhaa Scripts History, Seals Maiden Grand Chess Tour Finals Title

PCB Threatens to Boycott Lord’s Test After Broadcasters Telecast Interview of Former PM Imran Khan’s Sons Interview

Champions League Draw 2026-27: Real Madrid, Barcelona and Manchester City Fixtures, Biggest Matches Revealed

Barcelona vs Athletic Club LIVE Streaming: When and Where to Watch La Liga Match LIVE in Spain, UK, USA And India

LATEST NEWS

Kerala Lottery Result Today, August 28, 2026: Suvarna Keralam SK-67 Winning Numbers, Prize List

Women’s Asia Cup 2026: From India to Pakistan, Check Full Squad, Captain, Vice-Captain Details of All Eight Teams

UP Politics: Ex-CM Who Personally Locked Secretariat Gates When Ministers Were Late; Veer Bahadur Singh’s Strict Rules

What Was The Real Story Behind Pakistan Teacher-Student Viral Video Leak And Did They Marry After The Controversy?

Who Is Hira Qaiser? Mother Of 3 Went From A Rented Home And Family Struggles To Winning Pakistan Idol — How Her Husband And Brother Helped Her Chase The Dream

Star-Studded Launch Marks the Grand Opening of NINJANOS – Mira Road’s New Multi-Cuisine Café

Why Penguin India Won’t Publish Sonia Gandhi’s Book And What Changes Were Sought

GACM Technologies Hits Fresh 52-Week High as GATECH Surges 110% in One Month; 31% FII Holding and ₹250 Million AI Mandate Add to Investor Focus

MP State Dental Council Launches ₹3 Lakh Accident Cover and ₹10 Lakh Professional Indemnity for Dentists

DJJS Shri Krishna Janmashtami Mahotsav 2026 to Present: Contemporary Spirituality Through Music, Dance and Dialogue

Women’s Asia Cup 2026: From India to Pakistan, Check Full Squad, Captain, Vice-Captain Details of All Eight Teams

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Women’s Asia Cup 2026: From India to Pakistan, Check Full Squad, Captain, Vice-Captain Details of All Eight Teams

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Women’s Asia Cup 2026: From India to Pakistan, Check Full Squad, Captain, Vice-Captain Details of All Eight Teams
Women’s Asia Cup 2026: From India to Pakistan, Check Full Squad, Captain, Vice-Captain Details of All Eight Teams
Women’s Asia Cup 2026: From India to Pakistan, Check Full Squad, Captain, Vice-Captain Details of All Eight Teams
Women’s Asia Cup 2026: From India to Pakistan, Check Full Squad, Captain, Vice-Captain Details of All Eight Teams

QUICK LINKS