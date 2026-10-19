LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng
LIVE TV
TRENDING |
8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng 8th Pay Commission Iran War Ind vs Eng
LIVE TV
Home > Sports News > WPL 2027: From Gunalan Kamalini to Sophie Molineux, Full List of Players Registered for Mini-Auction

WPL 2027: From Gunalan Kamalini to Sophie Molineux, Full List of Players Registered for Mini-Auction

WPL 2027: The Women's Premier League (WPL) on Monday (Oct 19) announced the list of players registered for the 2027 mini-auction, which will take place in Kochi on October 28. A total of 146 players have entered the auction pool, with franchises set to compete for the remaining 27 slots across the five teams. The list features 119 Indian players and 27 overseas cricketers, including established international stars such as Sophie Molineux, Sophia Dunkley, Heather Graham, Jess Jonassen and Chamari Athapaththu. Gunalan Kamalini and several other Indian youngsters will also be among the players hoping to attract bids. Here is the complete list of registered players and their base prices.

WPL 2027: From Gunalan Kamalini to Sophie Molineux, Full List of Players Registered for Mini-Auction
WPL 2027: From Gunalan Kamalini to Sophie Molineux, Full List of Players Registered for Mini-Auction

Published By: Aditya Pimpale
Published: Mon 2026-10-19 22:47 IST

WPL 2027: The Women’s Premier League (WPL) on Monday (Oct 19) announced the list of players registered for the 2027 mini-auction, which will take place in Kochi on October 28. A total of 146 players have entered the auction pool, with franchises set to compete for the remaining 27 slots across the five teams. The list features 119 Indian players and 27 overseas cricketers, including established international stars such as Sophie Molineux, Sophia Dunkley, Heather Graham, Jess Jonassen and Chamari Athapaththu. Gunalan Kamalini and several other Indian youngsters will also be among the players hoping to attract bids. Here is the complete list of registered players and their base prices.

WPL 2027 Mini-Auction: Key Details

  • Auction Date: Wednesday, October 28, 2026
  • Venue: Kochi, Kerala
  • Total Players Registered: 146
  • Available Slots: 27
  • Indian Players: 119
  • Overseas Players: 27
  • Capped Indian Players: 22
  • Uncapped Indian Players: 97
  • Capped Overseas Players: 14
  • Uncapped Overseas Players: 13
  • Overseas Players from Associate Nations: 6

WPL 2027 Auction: Base Price Categories

The registered players have been listed across different base-price brackets, with several established international cricketers entering at higher prices. The auction will give franchises an opportunity to strengthen their squads by filling the vacancies available for the 2027 season.

You Might Be Interested In
  • ₹50 lakh: Sophia Dunkley, Sophie Molineux
  • ₹40 lakh: G Kamalini, Kiran Navgire, Heather Graham, Jess Jonassen
  • ₹30 lakh: Several Indian and overseas players, including Chamari Athapaththu, Grace Harris, Sneh Rana, Annerie Dercksen and Chloe Tryon
  • ₹20 lakh: Yashasri S, Tanisha Ohlan, Yashasvi Katta, Triveni Vashistha
  • ₹10 lakh: The majority of the remaining registered players

WPL 2027 Auction: Full List of Players and Base Prices

The following list contains the players and base prices provided in the registration details. All amounts are in Indian rupees.

Players Registered at a Base Price of ₹50 Lakh

  • Sophia Dunkley – ₹50 lakh
  • Sophie Molineux – ₹50 lakh

Players Registered at a Base Price of ₹40 Lakh

  • G Kamalini – ₹40 lakh
  • Kiran Navgire – ₹40 lakh
  • Heather Graham – ₹40 lakh
  • Jess Jonassen – ₹40 lakh

Players Registered at a Base Price of ₹30 Lakh

  • Raghvi Bist – ₹30 lakh
  • Tejal Hasabnis – ₹30 lakh
  • Ayushi Soni – ₹30 lakh
  • Chamari Athapaththu – ₹30 lakh
  • Grace Harris – ₹30 lakh
  • Orla Prendergast – ₹30 lakh
  • Sneh Rana – ₹30 lakh
  • Taniyaa Bhatia – ₹30 lakh
  • Uma Chetry – ₹30 lakh
  • Nuzhat Parween – ₹30 lakh
  • Sushma Verma – ₹30 lakh
  • Mithali Ayodhya – ₹30 lakh
  • Rosemary Mair – ₹30 lakh
  • Titas Sadhu – ₹30 lakh
  • Saima Thakor – ₹30 lakh
  • Tayla Vlaeminck – ₹30 lakh
  • Saika Ishaque – ₹30 lakh
  • Priya Mishra – ₹30 lakh
  • Nonkululeko Mlaba – ₹30 lakh
  • Asha Sobhana – ₹30 lakh
  • Annerie Dercksen – ₹30 lakh
  • Kayla Reyneke – ₹30 lakh
  • Chloe Tryon – ₹30 lakh
  • Preeti Bose – ₹30 lakh
  • Shuchi Upadhyay – ₹30 lakh
  • Devika Vaidya – ₹30 lakh
  • Simran Bahadur – ₹30 lakh
  • Mona Meshram – ₹30 lakh
  • Anjali Sarvani – ₹30 lakh
  • Meghna Singh – ₹30 lakh

Players Registered at a Base Price of ₹20 Lakh

  • Yashasri S – ₹20 lakh
  • Tanisha Ohlan – ₹20 lakh
  • Yashasvi Katta – ₹20 lakh
  • Triveni Vashistha – ₹20 lakh

Players Registered at a Base Price of ₹10 Lakh

  • Vrinda Dinesh – ₹10 lakh
  • Humairaa Kaazi – ₹10 lakh
  • Disha Kasat – ₹10 lakh
  • Gautami Naik – ₹10 lakh
  • Shweta Sehrawat – ₹10 lakh
  • Purvaja Verlekar – ₹10 lakh
  • Sujata Dey – ₹10 lakh
  • Tess Flintoff – ₹10 lakh
  • Poonam Khemnar – ₹10 lakh
  • Anandit Kishor – ₹10 lakh
  • Charli Knott – ₹10 lakh
  • Pragati Singh – ₹10 lakh
  • Bhavika Ahire – ₹10 lakh
  • Sarah Bryce – ₹10 lakh
  • Latika Inamdar – ₹10 lakh
  • Shivani Singh – ₹10 lakh
  • Rima Ekka – ₹10 lakh
  • Shraddha Pokharkar – ₹10 lakh
  • Shabnam Shakil – ₹10 lakh
  • Eddla Srujana – ₹10 lakh
  • Samantha Bates – ₹10 lakh
  • Bharti Rawal – ₹10 lakh
  • Shanu Sen – ₹10 lakh
  • Parunika Sisodia – ₹10 lakh
  • Sonam Yadav – ₹10 lakh
  • Saanika Chalke – ₹10 lakh
  • Pranavi Chandra – ₹10 lakh
  • Ira Jadhav – ₹10 lakh
  • Shraddha Nabira – ₹10 lakh
  • Varnika Singh – ₹10 lakh
  • Maitlan Brown – ₹10 lakh
  • Kathryn Bryce – ₹10 lakh
  • Darcey Carter – ₹10 lakh
  • Uma Kashvi – ₹10 lakh
  • Amandeep Kaur – ₹10 lakh
  • Joshitha VJ – ₹10 lakh
  • Khushi Bhatia – ₹10 lakh
  • Riya Chaudhari – ₹10 lakh
  • Babette de Leede – ₹10 lakh
  • Pragya Rawat – ₹10 lakh
  • Anshu Apurva – ₹10 lakh
  • Nandhana Sridharan – ₹10 lakh
  • Jyoti Thakur – ₹10 lakh
  • Gargi Wankar – ₹10 lakh
  • Apeksha Anand – ₹10 lakh
  • Nikita Chauhan – ₹10 lakh
  • Kirstie Gordon – ₹10 lakh
  • Shreya Shrivas – ₹10 lakh
  • Poonam Soni – ₹10 lakh
  • Monika Devi – ₹10 lakh
  • Divya Ganesh – ₹10 lakh
  • Bhavana Goplani – ₹10 lakh
  • Harsimran Kaur – ₹10 lakh
  • Ayesha Shaikh – ₹10 lakh
  • Inchara Umesh – ₹10 lakh
  • Nazma Khan – ₹10 lakh
  • Vidhi Parmar – ₹10 lakh
  • Deeksha Sharma – ₹10 lakh
  • Shivi Sharma – ₹10 lakh
  • Kanishka Thakur – ₹10 lakh
  • G. Trisha – ₹10 lakh
  • Sansya Chhetri – ₹10 lakh
  • Ramyashri KN – ₹10 lakh
  • Chandni Sharma – ₹10 lakh
  • Sumiti Soni – ₹10 lakh
  • Akshita Bhagat – ₹10 lakh
  • Esha Oza – ₹10 lakh
  • Maddie Penna – ₹10 lakh
  • Aayushi Shukla – ₹10 lakh
  • Anaadi Tagde – ₹10 lakh
  • Manali Dakshini – ₹10 lakh
  • Roshini Kiran – ₹10 lakh
  • Palnati Rishika Krishnan – ₹10 lakh
  • Henrietta Pereira – ₹10 lakh
  • Tanisha Singh – ₹10 lakh
  • Sonal Thakur – ₹10 lakh
  • Keerthana Balakrishna – ₹10 lakh
  • Kira Chathli – ₹10 lakh
  • Salonee Dangore – ₹10 lakh
  • Arya Gohane – ₹10 lakh
  • Milly Illingworth – ₹10 lakh
  • Nalla Kranti Reddy – ₹10 lakh
  • Suman Meena – ₹10 lakh
  • Sonia Mendhiya – ₹10 lakh
  • Anshu Nagar – ₹10 lakh
  • Dnyaneshwari Patil – ₹10 lakh
  • Sahana Pawar – ₹10 lakh
  • Karri Poojitha – ₹10 lakh
  • Bidisha Dey – ₹10 lakh
  • Shishira Gowda – ₹10 lakh
  • Dimple Kanwar – ₹10 lakh
  • Sonali Singh – ₹10 lakh
  • Mithila Vino – ₹10 lakh
  • Fatima Jaffer – ₹10 lakh
  • Kanika Karthick – ₹10 lakh
  • Ishit Khale – ₹10 lakh
  • Neetu Singh – ₹10 lakh
  • Soumya Singh – ₹10 lakh
  • Jazmine Gill – ₹10 lakh
  • Bharati Singh – ₹10 lakh
  • Kalpana Singh – ₹10 lakh
  • Palak Singh – ₹10 lakh
  • Rekha Singh – ₹10 lakh
  • Nisha Verma – ₹10 lakh

What to Expect at the WPL 2027 Mini-Auction?

With 27 slots available, the October 28 auction will give franchises a chance to add depth and address gaps in their squads ahead of the new season. The pool combines experienced international cricketers with Indian domestic players and emerging talent, setting up competition across several base-price categories.

Sophie Molineux and Sophia Dunkley headline the ₹50 lakh bracket, while Gunalan Kamalini, Kiran Navgire, Heather Graham and Jess Jonassen are among those registered at ₹40 lakh. The final selections will depend on each franchise’s remaining squad requirements and available purse.

You may also like
--------------------------------------------
Read about our editorial guidelines and standards here.
--------------------------------------------------

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

Add NewsX As A Trusted Source

WPL 2027: From Gunalan Kamalini to Sophie Molineux, Full List of Players Registered for Mini-Auction
Tags: WPL 2027

RELATED News

IND vs NZ: Former India Spinner Urges Team India to Drop Vaibhav Sooryavanshi After No Game Time, Says ‘It’s Like Yashasvi Jaiswal in White-Ball’

In Pics: Ishan Kishan, Arshdeep Singh Headline Indian Team Contingent as Men In Blue Leave For New Zealand Ahead of IND vs NZ T20I Series

WPL 2027 Mini-Auctions: Check All You Need to Know – Date, Timings, Venue, Teams, Purse Remaining, Slots, Base Prices, Star Names and More

PAR vs TOR, Serie A: Check Parma vs Torino All You Need To Know – Kickoff Time, Venue, Probable Playing XI and Where To Watch Live on TV

AUS vs SA, 2nd Test: Why Is Josh Hazlewood Not Taking Field On Day 2 Against South Africa? Big Update On Australia Star

LATEST NEWS

Watch Video: Firozabad’s Ramlila Maidan Turns Into a Battleground as Sanitation Workers Chase Youths With Sticks, Police Look Helpless

IIFA 2027 Gets A New Hosting Twist: Ananya Panday Makes Debut Alongside Karan Johar, Varun Dhawan

Watch: Varanasi Ramlila Royal Elephant Runs Wild For 7 Hours, Damages Homes, Vehicles, and Electric Poles, Video Goes Viral

Tiger Shroff Firing Case: Two Accused Have Violent Conduct, One Has Weapon Case

VIRAL VIDEO | Woman Caught On CCTV Allegedly Taking Wallet From Customer’s Bag At Bengaluru Starbucks, Police Respond

Watch Video: Caught Drinking at Busy Crossing, Aligarh’s Old Auto Driver Loses His Cool and Threatens Traffic Cop With Heavy Stone

VIRAL VIDEO | ‘We Called You To Entertain People’: Daler Mehndi Faces Angry Showdown With Uttarakhand Minister

Karnataka High Court Gives Bar Council 45 Days To Track Lawyers Practising Without Clearing AIBE Within Two Years

M3M Foundation’s Seva Campaign Reaches Over One Lakh People in a Month

AUS vs SA, 2nd Test: Why Is Josh Hazlewood Not Taking Field On Day 2 Against South Africa? Big Update On Australia Star

WPL 2027: From Gunalan Kamalini to Sophie Molineux, Full List of Players Registered for Mini-Auction

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

WPL 2027: From Gunalan Kamalini to Sophie Molineux, Full List of Players Registered for Mini-Auction

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

WPL 2027: From Gunalan Kamalini to Sophie Molineux, Full List of Players Registered for Mini-Auction
WPL 2027: From Gunalan Kamalini to Sophie Molineux, Full List of Players Registered for Mini-Auction
WPL 2027: From Gunalan Kamalini to Sophie Molineux, Full List of Players Registered for Mini-Auction
WPL 2027: From Gunalan Kamalini to Sophie Molineux, Full List of Players Registered for Mini-Auction
WPL 2027: From Gunalan Kamalini to Sophie Molineux, Full List of Players Registered for Mini-Auction

QUICK LINKS