WPL 2027: From Gunalan Kamalini to Sophie Molineux, Full List of Players Registered for Mini-Auction

WPL 2027: The Women’s Premier League (WPL) on Monday (Oct 19) announced the list of players registered for the 2027 mini-auction, which will take place in Kochi on October 28. A total of 146 players have entered the auction pool, with franchises set to compete for the remaining 27 slots across the five teams. The list features 119 Indian players and 27 overseas cricketers, including established international stars such as Sophie Molineux, Sophia Dunkley, Heather Graham, Jess Jonassen and Chamari Athapaththu. Gunalan Kamalini and several other Indian youngsters will also be among the players hoping to attract bids. Here is the complete list of registered players and their base prices.
WPL 2027 Mini-Auction: Key Details
- Auction Date: Wednesday, October 28, 2026
- Venue: Kochi, Kerala
- Total Players Registered: 146
- Available Slots: 27
- Indian Players: 119
- Overseas Players: 27
- Capped Indian Players: 22
- Uncapped Indian Players: 97
- Capped Overseas Players: 14
- Uncapped Overseas Players: 13
- Overseas Players from Associate Nations: 6
WPL 2027 Auction: Base Price Categories
The registered players have been listed across different base-price brackets, with several established international cricketers entering at higher prices. The auction will give franchises an opportunity to strengthen their squads by filling the vacancies available for the 2027 season.
- ₹50 lakh: Sophia Dunkley, Sophie Molineux
- ₹40 lakh: G Kamalini, Kiran Navgire, Heather Graham, Jess Jonassen
- ₹30 lakh: Several Indian and overseas players, including Chamari Athapaththu, Grace Harris, Sneh Rana, Annerie Dercksen and Chloe Tryon
- ₹20 lakh: Yashasri S, Tanisha Ohlan, Yashasvi Katta, Triveni Vashistha
- ₹10 lakh: The majority of the remaining registered players
WPL 2027 Auction: Full List of Players and Base Prices
The following list contains the players and base prices provided in the registration details. All amounts are in Indian rupees.
Players Registered at a Base Price of ₹50 Lakh
- Sophia Dunkley – ₹50 lakh
- Sophie Molineux – ₹50 lakh
Players Registered at a Base Price of ₹40 Lakh
- G Kamalini – ₹40 lakh
- Kiran Navgire – ₹40 lakh
- Heather Graham – ₹40 lakh
- Jess Jonassen – ₹40 lakh
Players Registered at a Base Price of ₹30 Lakh
- Raghvi Bist – ₹30 lakh
- Tejal Hasabnis – ₹30 lakh
- Ayushi Soni – ₹30 lakh
- Chamari Athapaththu – ₹30 lakh
- Grace Harris – ₹30 lakh
- Orla Prendergast – ₹30 lakh
- Sneh Rana – ₹30 lakh
- Taniyaa Bhatia – ₹30 lakh
- Uma Chetry – ₹30 lakh
- Nuzhat Parween – ₹30 lakh
- Sushma Verma – ₹30 lakh
- Mithali Ayodhya – ₹30 lakh
- Rosemary Mair – ₹30 lakh
- Titas Sadhu – ₹30 lakh
- Saima Thakor – ₹30 lakh
- Tayla Vlaeminck – ₹30 lakh
- Saika Ishaque – ₹30 lakh
- Priya Mishra – ₹30 lakh
- Nonkululeko Mlaba – ₹30 lakh
- Asha Sobhana – ₹30 lakh
- Annerie Dercksen – ₹30 lakh
- Kayla Reyneke – ₹30 lakh
- Chloe Tryon – ₹30 lakh
- Preeti Bose – ₹30 lakh
- Shuchi Upadhyay – ₹30 lakh
- Devika Vaidya – ₹30 lakh
- Simran Bahadur – ₹30 lakh
- Mona Meshram – ₹30 lakh
- Anjali Sarvani – ₹30 lakh
- Meghna Singh – ₹30 lakh
Players Registered at a Base Price of ₹20 Lakh
- Yashasri S – ₹20 lakh
- Tanisha Ohlan – ₹20 lakh
- Yashasvi Katta – ₹20 lakh
- Triveni Vashistha – ₹20 lakh
Players Registered at a Base Price of ₹10 Lakh
- Vrinda Dinesh – ₹10 lakh
- Humairaa Kaazi – ₹10 lakh
- Disha Kasat – ₹10 lakh
- Gautami Naik – ₹10 lakh
- Shweta Sehrawat – ₹10 lakh
- Purvaja Verlekar – ₹10 lakh
- Sujata Dey – ₹10 lakh
- Tess Flintoff – ₹10 lakh
- Poonam Khemnar – ₹10 lakh
- Anandit Kishor – ₹10 lakh
- Charli Knott – ₹10 lakh
- Pragati Singh – ₹10 lakh
- Bhavika Ahire – ₹10 lakh
- Sarah Bryce – ₹10 lakh
- Latika Inamdar – ₹10 lakh
- Shivani Singh – ₹10 lakh
- Rima Ekka – ₹10 lakh
- Shraddha Pokharkar – ₹10 lakh
- Shabnam Shakil – ₹10 lakh
- Eddla Srujana – ₹10 lakh
- Samantha Bates – ₹10 lakh
- Bharti Rawal – ₹10 lakh
- Shanu Sen – ₹10 lakh
- Parunika Sisodia – ₹10 lakh
- Sonam Yadav – ₹10 lakh
- Saanika Chalke – ₹10 lakh
- Pranavi Chandra – ₹10 lakh
- Ira Jadhav – ₹10 lakh
- Shraddha Nabira – ₹10 lakh
- Varnika Singh – ₹10 lakh
- Maitlan Brown – ₹10 lakh
- Kathryn Bryce – ₹10 lakh
- Darcey Carter – ₹10 lakh
- Uma Kashvi – ₹10 lakh
- Amandeep Kaur – ₹10 lakh
- Joshitha VJ – ₹10 lakh
- Khushi Bhatia – ₹10 lakh
- Riya Chaudhari – ₹10 lakh
- Babette de Leede – ₹10 lakh
- Pragya Rawat – ₹10 lakh
- Anshu Apurva – ₹10 lakh
- Nandhana Sridharan – ₹10 lakh
- Jyoti Thakur – ₹10 lakh
- Gargi Wankar – ₹10 lakh
- Apeksha Anand – ₹10 lakh
- Nikita Chauhan – ₹10 lakh
- Kirstie Gordon – ₹10 lakh
- Shreya Shrivas – ₹10 lakh
- Poonam Soni – ₹10 lakh
- Monika Devi – ₹10 lakh
- Divya Ganesh – ₹10 lakh
- Bhavana Goplani – ₹10 lakh
- Harsimran Kaur – ₹10 lakh
- Ayesha Shaikh – ₹10 lakh
- Inchara Umesh – ₹10 lakh
- Nazma Khan – ₹10 lakh
- Vidhi Parmar – ₹10 lakh
- Deeksha Sharma – ₹10 lakh
- Shivi Sharma – ₹10 lakh
- Kanishka Thakur – ₹10 lakh
- G. Trisha – ₹10 lakh
- Sansya Chhetri – ₹10 lakh
- Ramyashri KN – ₹10 lakh
- Chandni Sharma – ₹10 lakh
- Sumiti Soni – ₹10 lakh
- Akshita Bhagat – ₹10 lakh
- Esha Oza – ₹10 lakh
- Maddie Penna – ₹10 lakh
- Aayushi Shukla – ₹10 lakh
- Anaadi Tagde – ₹10 lakh
- Manali Dakshini – ₹10 lakh
- Roshini Kiran – ₹10 lakh
- Palnati Rishika Krishnan – ₹10 lakh
- Henrietta Pereira – ₹10 lakh
- Tanisha Singh – ₹10 lakh
- Sonal Thakur – ₹10 lakh
- Keerthana Balakrishna – ₹10 lakh
- Kira Chathli – ₹10 lakh
- Salonee Dangore – ₹10 lakh
- Arya Gohane – ₹10 lakh
- Milly Illingworth – ₹10 lakh
- Nalla Kranti Reddy – ₹10 lakh
- Suman Meena – ₹10 lakh
- Sonia Mendhiya – ₹10 lakh
- Anshu Nagar – ₹10 lakh
- Dnyaneshwari Patil – ₹10 lakh
- Sahana Pawar – ₹10 lakh
- Karri Poojitha – ₹10 lakh
- Bidisha Dey – ₹10 lakh
- Shishira Gowda – ₹10 lakh
- Dimple Kanwar – ₹10 lakh
- Sonali Singh – ₹10 lakh
- Mithila Vino – ₹10 lakh
- Fatima Jaffer – ₹10 lakh
- Kanika Karthick – ₹10 lakh
- Ishit Khale – ₹10 lakh
- Neetu Singh – ₹10 lakh
- Soumya Singh – ₹10 lakh
- Jazmine Gill – ₹10 lakh
- Bharati Singh – ₹10 lakh
- Kalpana Singh – ₹10 lakh
- Palak Singh – ₹10 lakh
- Rekha Singh – ₹10 lakh
- Nisha Verma – ₹10 lakh
What to Expect at the WPL 2027 Mini-Auction?
With 27 slots available, the October 28 auction will give franchises a chance to add depth and address gaps in their squads ahead of the new season. The pool combines experienced international cricketers with Indian domestic players and emerging talent, setting up competition across several base-price categories.
Sophie Molineux and Sophia Dunkley headline the ₹50 lakh bracket, while Gunalan Kamalini, Kiran Navgire, Heather Graham and Jess Jonassen are among those registered at ₹40 lakh. The final selections will depend on each franchise’s remaining squad requirements and available purse.
Aditya Pimpale is a sports journalist currently working with News X, with previous experience at WION, India TV and India Today. With a keen interest in cricket, football, Formula 1, tennis and other major sporting disciplines, he brings a versatile perspective to sports journalism. Aditya has extensive on-ground reporting experience, having covered multiple IPL seasons, including the 2025 and 2026 finals from the stadium. He also covered the 2026 T20 World Cup from the ground, including the final in Ahmedabad. His work focuses on breaking news, match reports, analysis, interviews, features, sports trends and engaging digital storytelling.