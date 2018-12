Telangana Assembly Elections 2018: The results Assembly elections in the 5 states, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana, are being seen as a weather vane to next year’s Lok Sabha elections and will be declared on December 11, 2018.

Telangana Assembly Elections 2018: The results Assembly elections in the 5 states, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana, are being seen as a litmus test to next year’s Lok Sabha elections and will be declared on December 11, 2018. However, as per political pundits, the results of the 119 member Assembly of Telangana matter the most. It’s being said the results will directly impact the Mahagathbandhan of the Opposition and BJP’s presence outside the Hindi heartland. For the ruling Telangana Rashtra Samiti (TRS), it’s a fight for its prestige, after CM K Chandrashekar Rao dissolved the assembly for early elections. If the TRS fails to return to power then it’ll be left with a little or no political turf of its own.

For the Congress, the state will decide if the party can beat BJP where the latter has no political stronghold. The result will decide the fate of its alliance with Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu’s Telugu Desam Party (TDP) along with TJS, CPI will play a larger role for the upcoming general elections.

If K Chandrashekar Rao manages to return to power in the state then not only he will contest the upcoming general elections from a position of power but will also make his presence felt in New Delhi.

The BJP is not only contesting elections on 118 seats against KCR’s TRS but its former ally TDP along with Congress. BJP has decided to contest this election alone with a hope to increase its tally of 5 seats from 2014 to a considerable strength. While the TDP currently holds 15 seats out of the 72 it fought, TRS formed the government in the state after securing 63 seats.

AC Name AC Name Category Winning Candidate Winning Party Runner-up Candidate Runner-up Party Margin 1 Sirpur GEN Koneru Konappa BSP Kaveti Sammaiah TRS 8837 2 Chennur (SC) Nallala Odelu TRS Gaddam Vinod INC 26164 3 Bellampalli (SC) Durgam Chinnaiah TRS Gunda Mallesh CPI 52528 4 Mancherial GEN Diwakar Rao Nadipelli TRS Gaddam Aravinda Reddy INC 59250 5 Asifabad (ST) Kova Laxmi TRS Atram Sakku INC 19055 6 Khanapur (ST) Ajmeera Rekha TRS Rathod Ritesh TDP 38511 7 Adilabad GEN Jogu Ramanna TRS Payal Shanker BJP 14711 8 Boath (ST) Rathod Bapurao TRS Jadhav Anil Kumar INC 26993 9 Nirmal GEN Allolla Indra Karan Reddy BSP Kuchadi Sriharirao TRS 8497 10 Mudhole GEN Gaddigari Vittal Reddy INC Dr. Padakanti Ramadevi BJP 14837 11 Armur GEN Ashannagari Jeevan Reddy TRS K.R.Suresh Reddy INC 13964 12 Bodhan GEN Shakil TRS Sudarshan Reddy Podduturi INC 15884 13 Jukkal (SC) Hanmanth Shinde TRS Gangaram S INC 35507 14 Banswada GEN Srinivas Reddy Parige TRS Balaraju Kasula INC 23930 15 Yellareddy GEN Eanugu Ravinder Reddy TRS Jajala Surender INC 24009 16 Kamareddy GEN Gampa Govardhan TRS Mohd Ali Shabbir INC 8683 17 Nizamabad Urban GEN Bigala Ganesh TRS Mir Majaz Ali Shaik AIMIM 10308 18 Nizamabad Rural GEN Goverdhan Baji Reddy TRS Dharmapuri Srinivaas INC 26547 19 Balkonda GEN Vemula Prashanth Reddy TRS Anil Kumar Eravatri INC 36248 20 Koratla GEN Kalvakuntla Vidya Sagar Rao TRS Juvvadi Narsinga Rao IND 20585 21 Jagtial GEN Jeevan Reddy Thatiparthi INC Dr. M.Sanjay Kumar TRS 7828 22 Dharmapuri (SC) Koppula Eshwar TRS Adluri Laxman Kumar INC 18679 23 Ramagundam GEN Somarapu Satyanarayana TRS Korukanti Chander AIFB 2295 24 Manthani GEN Putta Madhukar TRS Duddilla Sridhar Babu INC 19360 25 Peddapalli GEN Manohar Reddy Dasari TRS T. Bhanu Prasad Rao INC 62677 26 Karimnagar GEN Gangula Kamalakar TRS Bandi Sanjay Kumar BJP 24754 27 Choppadandi (SC) Bodiga Shobha TRS Suddala Devaiah INC 54981 28 Vemulawada GEN Ramesh Chennamaneni TRS Aadi Srinivas BJP 5268 29 Sircilla GEN K.Tarakarama Rao (Ktr) TRS Konduru Ravinder Rao INC 53004 30 Manakondur (SC) Rasamai Balakishan TRS Arepalli Mohan INC 46922 31 Huzurabad GEN Eatala Rajender TRS Kethiri Sudarshan Reddy INC 57037 32 Husnabad GEN Vodithela Sathish Kumar TRS Aligireddy Praveen Reddy INC 34269 33 Siddipet GEN Thanneeru Harish Rao TRS Taduri Srinivas Goud INC 93328 34 Medak GEN M.Padma Devender Reddy TRS Vijaya Shanthi. M INC 39600 35 Narayankhed GEN Patlolla Kishta Reddy INC Mahareddy Bhupal Reddy TRS 14746 36 Andole (SC) Babumohanpally TRS C.Damodar Rajanarsimha INC 3291 37 Narsapur GEN Chilumula Madan Reddy TRS Vakiti Sunitha INC 14217 38 Zahirabad (SC) Jetty Geeta INC K.Manik Rao TRS 842 39 Sangareddy GEN Chinta Prabhakar TRS Jayaprakash Reddy .T INC 29522 40 Patancheru GEN Gudem Maipal Reddy TRS M Sapanadev TDP 18886 41 Dubbak GEN Solipteta Rama Linga Reddy TRS Cheruku Muthyam Reddy INC 37925 42 Gajwel GEN Kalvakuntla Chandrashekar Rao TRS Pratap Reddy Vanteru TDP 19391 43 Medchal GEN Malipedhi Sudheer Reddy TRS Thotakura Jangaiah TDP 43455 44 Malkajgiri GEN C. Kanaka Reddy TRS Ram Chander Rao. N BJP 2768 45 Quthbullapur GEN K.P. Vivekanand TDP K Hanmanth Reddy TRS 39021 46 Kukatpally GEN Madhavaram Krishna Rao TDP G. Padma Rao TRS 43186 47 Uppal GEN Nvss Prabhakar BJP Bethi Subhas Reddy TRS 14169 48 Ibrahimpatnam GEN Manchireddy Kishan Reddy TDP Malreddy Ramreddy IND 11056 49 Lal Bahadur Nagar GEN Ryaga Krishnaiah TDP Muddagowni Ram Mohan Goud TRS 12525 50 Maheshwaram GEN Teegala Krishna Reddy TDP Malreddy Ranga Reddy INC 30784 51 Rajendranagar GEN Tolkanti Prakash Goud TDP Gnaneshwar INC 25881 52 Serilingampally GEN Arekapudi Gandhi TDP Komaragoni Shanker Goud TRS 75904 53 Chevella (SC) Kale Yadaiah INC Korani Sayanna Ratnam TRS 781 54 Pargi GEN Tammannagari Ram Mohan Reddy INC Koppula Harishwar Reddy TRS 5163 55 Vikarabad (SC) B.Sanjeeva Rao TRS G.Prasad Kumar INC 10072 56 Tandur GEN P. Mahender Reddy TRS Malkud Narayan Rao INC 15982 57 Musheerabad GEN Dr.K Laxman BJP Muta Gopal TRS 27386 58 Malakpet GEN Ahmed Bin Abdullah Balala AIMIM B. Venkat Reddy BJP 23263 59 Amberpet GEN G.Kishan Reddy BJP Aedla Sudhakar Reddy TRS 62598 60 Khairatabad GEN Chintala Rama Chandra Reddy BJP Danam Nagender INC 20846 61 Jubilee Hills GEN Maganti Gopinath TDP Naveen Yadav V AIMIM 9242 62 Sanathnagar GEN Talasani Srinivas Yadav TDP Dande Vithal TRS 27461 63 Nampalli GEN Jaffar Hussain AIMIM Mohammed Feroz Khan TDP 17296 64 Karwan GEN Kausar Moinuddin AIMIM Baddam Bal Reddy BJP 37777 65 Goshamahal GEN T. Raja Singh BJP M. Mukesh Goud INC 46793 66 Charminar GEN Syed Ahmed Pasha Quadri AIMIM M A Basith TDP 36615 67 Chandrayangutta GEN Akbaruddin Owaisi AIMIM Dr. Khayam Khan MBT 59274 68 Yakutpura GEN Mumtaz Ahmed Khan AIMIM Ch Roop Raj BJP 34423 69 Bahdurpura GEN Mohd. Moazam Khan AIMIM Md. Abdul Rahman @ Mahmood TDP 95045 70 Secunderabad GEN T. Padma Rao TRS Kuna Venkatesh Goud TDP 25979 71 Secunderabad Cantonment (SC) G .Sayanna TDP Gajjela Nagesh TRS 3275 72 Kodangal GEN Anumula Revanth Reddy TDP Gurunath Reddy TRS 14614 73 Narayanpet GEN S.Rajender Reddy TDP K.Shivakumar Reddy TRS 2270 74 Mahbubnagar GEN Srinivas Goud. V TRS Yennam Srinivas Reddy BJP 3139 75 Jadcherla GEN Charlakola Laxma Reddy TRS Dr. Mallu Ravi INC 14734 76 Devarkadra GEN Alla Venkateshwar Reddy TRS Pavan Kumar INC 16922 77 Makthal GEN Chittem Ram Mohan Reddy INC Yelkoti Yella Reddy TRS 10027 78 Wanaparthy GEN Dr.G.Chinna Reddy INC Singireddy Niranjan Reddy TRS 4291 79 Gadwal GEN Aruna D. K INC Bandla Krishna Mohan Reddy TRS 8260 80 Alampur (SC) S.A.Sampath Kumar INC V.M.Abraham TDP 6730 81 Nagarkurnool GEN Marri Janardhan Reddy TRS Kuchakulla Damodar Reddy INC 14435 82 Achampet (SC) Guvvala Balaraju TRS Chikkudu Vamshikrishna INC 11820 83 Kalwakurthy GEN Challa Vamshichand Reddy INC Achary Talloju BJP 78 84 Shadnagar GEN Anjaiah Yelganamoni TRS Chowlapally Prathap Reddy INC 17328 85 Kollapur GEN Jupally Krishna Rao TRS Beeram Harshavardhan Reddy INC 10498 86 Devarakonda (ST) Ravindra Kumar Ramavath CPI Bheelya Naik Kethavath TDP 4216 87 Nagarjuna Sagar GEN Jana Reddy Kunduru INC Nomula Narsimaiah TRS 16476 88 Miryalguda GEN Bhaskar Rao Nallamothu INC Alugubelli Amarender Reddy TRS 6054 89 Huzurnagar GEN Uttam Kumar Reddy Nalamada INC Kasoju Shankaramma TRS 23924 90 Kodad GEN Padmavathi Reddy Nalamada INC Bollam Mallaiah Yadav TDP 13374 91 Suryapet GEN Guntakandla Jagadish Reddy TRS Sankineni Venkateshwer Rao IND 2219 92 Nalgonda GEN Komatireddy Venkat Reddy INC Kancharla Bhupal Reddy IND 10547 93 Munugode GEN Koosukuntla Prabhakar Reddy TRS Palvai Sravanthi IND 38055 94 Bhongir GEN Pailla Shekar Reddy TRS Jitta Bala Krishna Reddy YTP 15416 95 Nakrekal (SC) Vemula Veeresham TRS Chirumarthy Lingaiah INC 2370 96 Thungathurthy (SC) Gadari Kishore Kumar TRS Addanki Dayakar INC 2379 97 Alair GEN Gongidi Sunitha TRS Budida Bikshamaiah INC 31477 98 Jangaon GEN Muthireddy Yadagiri Reddy TRS Ponnala Lakshmaiah INC 32695 99 Ghanpur Station (SC) Thatikonda Rajaiah TRS Dr.Gunde Vijaya Rama Rao INC 58829 100 Palakurthi GEN Dayaker Rao Errabelli TDP Dugyala Shrinivas Rao INC 4313 101 Dornakal (ST) D.S. Redya Naik INC Sathyavathi Rathod TRS 23531 102 Mahabubabad (ST) Banoth Shankar Nayak TRS Kavitha Malothu INC 9315 103 Narsampet GEN Donthi Madhava Reddy IND Peddi Sudarshan Reddy TRS 18376 104 Parkal GEN Challa Dharma Reddy TDP Sahoder Reddy Muddasani TRS 9108 105 Warangal West GEN Dasyam Vinay Bhasker TRS Swarna Errabelli INC 56304 106 Warangal East GEN Konda Surekha TRS Baswaraju Saraiah INC 55085 107 Wardhannapet (SC) Aroori Ramesh TRS Kondeti Shridhar INC 86349 108 Bhupalpalle GEN Madhusudana Chary Sirikonda TRS Gandra Venkata Ramana Reddy INC 7214 109 Mulug (ST) Azmeera Chandulal TRS Podem Veeraiah INC 16399 110 Pinapaka (ST) Payam Venkateswarlu YSRC Dr.Shankar. N TRS 14065 111 Yellandu (ST) Koram Kanakaiah INC Banothu Haripriya TDP 11507 112 Khammam GEN Ajay Kumar Puvvada INC Thummala Nageswar Rao TDP 5609 113 Palair GEN Ramireddy Venkatareddy INC Baby Swarna Kumari Maddineni TDP 21863 114 Madhira (SC) Bhatti Vikramarka Mallu INC Kamal Raju Lingala CPM 12329 115 Wyra (ST) Banoth Madan Lal YSRC Banoth Balaji TDP 10583 116 Sathupalli (SC) Sandra Venkata Veeraiah TDP Matta Dayanand Vijay Kumar YSRC 2485 117 Kothagudem GEN Venkat Rao Jalagam TRS Vanama Venkateshwara Rao YSRC 16521 118 Aswaraopeta (ST) Thati Venkateswarlu YSRC Mecha Nageswara Rao TDP 930 119 Bhadrachalam (ST) Sunnam Rajaiah CPM K.P.R.K. Phaneeswaramma TDP 1815

