Telangana Assembly Elections 2018: The results Assembly elections in the 5 states, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana, are being seen as a litmus test to next year’s Lok Sabha elections and will be declared on December 11, 2018. However, as per political pundits, the results of the 119 member Assembly of Telangana matter the most. It’s being said the results will directly impact the Mahagathbandhan of the Opposition and BJP’s presence outside the Hindi heartland. For the ruling Telangana Rashtra Samiti (TRS), it’s a fight for its prestige, after CM K Chandrashekar Rao dissolved the assembly for early elections. If the TRS fails to return to power then it’ll be left with a little or no political turf of its own.

For the Congress, the state will decide if the party can beat BJP where the latter has no political stronghold. The result will decide the fate of its alliance with Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu’s Telugu Desam Party (TDP) along with TJS, CPI will play a larger role for the upcoming general elections.

If K Chandrashekar Rao manages to return to power in the state then not only he will contest the upcoming general elections from a position of power but will also make his presence felt in New Delhi.

The BJP is not only contesting elections on 118 seats against KCR’s TRS but its former ally TDP along with Congress. BJP has decided to contest this election alone with a hope to increase its tally of 5 seats from 2014 to a considerable strength. While the TDP currently holds 15 seats out of the 72 it fought, TRS formed the government in the state after securing 63 seats.

HERE IS THE LIST OF TELANGANA ASSEMBLY ELECTIONS 2014 WINNER LIST

 

AC Name AC Name Category Winning Candidate Winning Party Runner-up Candidate Runner-up Party Margin
1 Sirpur GEN Koneru Konappa BSP Kaveti Sammaiah TRS 8837
2 Chennur (SC) Nallala Odelu TRS Gaddam Vinod INC 26164
3 Bellampalli (SC) Durgam Chinnaiah TRS Gunda Mallesh CPI 52528
4 Mancherial GEN Diwakar Rao Nadipelli TRS Gaddam Aravinda Reddy INC 59250
5 Asifabad (ST) Kova Laxmi TRS Atram Sakku INC 19055
6 Khanapur (ST) Ajmeera Rekha TRS Rathod Ritesh TDP 38511
7 Adilabad GEN Jogu Ramanna TRS Payal Shanker BJP 14711
8 Boath (ST) Rathod Bapurao TRS Jadhav Anil Kumar INC 26993
9 Nirmal GEN Allolla Indra Karan Reddy BSP Kuchadi Sriharirao TRS 8497
10 Mudhole GEN Gaddigari Vittal Reddy INC Dr. Padakanti Ramadevi BJP 14837
11 Armur GEN Ashannagari Jeevan Reddy TRS K.R.Suresh Reddy INC 13964
12 Bodhan GEN Shakil TRS Sudarshan Reddy Podduturi INC 15884
13 Jukkal (SC) Hanmanth Shinde TRS Gangaram S INC 35507
14 Banswada GEN Srinivas Reddy Parige TRS Balaraju Kasula INC 23930
15 Yellareddy GEN Eanugu Ravinder Reddy TRS Jajala Surender INC 24009
16 Kamareddy GEN Gampa Govardhan TRS Mohd Ali Shabbir INC 8683
17 Nizamabad Urban GEN Bigala Ganesh TRS Mir Majaz Ali Shaik AIMIM 10308
18 Nizamabad Rural GEN Goverdhan Baji Reddy TRS Dharmapuri Srinivaas INC 26547
19 Balkonda GEN Vemula Prashanth Reddy TRS Anil Kumar Eravatri INC 36248
20 Koratla GEN Kalvakuntla Vidya Sagar Rao TRS Juvvadi Narsinga Rao IND 20585
21 Jagtial GEN Jeevan Reddy Thatiparthi INC Dr. M.Sanjay Kumar TRS 7828
22 Dharmapuri (SC) Koppula Eshwar TRS Adluri Laxman Kumar INC 18679
23 Ramagundam GEN Somarapu Satyanarayana TRS Korukanti Chander AIFB 2295
24 Manthani GEN Putta Madhukar TRS Duddilla Sridhar Babu INC 19360
25 Peddapalli GEN Manohar Reddy Dasari TRS T. Bhanu Prasad Rao INC 62677
26 Karimnagar GEN Gangula Kamalakar TRS Bandi Sanjay Kumar BJP 24754
27 Choppadandi (SC) Bodiga Shobha TRS Suddala Devaiah INC 54981
28 Vemulawada GEN Ramesh Chennamaneni TRS Aadi Srinivas BJP 5268
29 Sircilla GEN K.Tarakarama Rao (Ktr) TRS Konduru Ravinder Rao INC 53004
30 Manakondur (SC) Rasamai Balakishan TRS Arepalli Mohan INC 46922
31 Huzurabad GEN Eatala Rajender TRS Kethiri Sudarshan Reddy INC 57037
32 Husnabad GEN Vodithela Sathish Kumar TRS Aligireddy Praveen Reddy INC 34269
33 Siddipet GEN Thanneeru Harish Rao TRS Taduri Srinivas Goud INC 93328
34 Medak GEN M.Padma Devender Reddy TRS Vijaya Shanthi. M INC 39600
35 Narayankhed GEN Patlolla Kishta Reddy INC Mahareddy Bhupal Reddy TRS 14746
36 Andole (SC) Babumohanpally TRS C.Damodar Rajanarsimha INC 3291
37 Narsapur GEN Chilumula Madan Reddy TRS Vakiti Sunitha INC 14217
38 Zahirabad (SC) Jetty Geeta INC K.Manik Rao TRS 842
39 Sangareddy GEN Chinta Prabhakar TRS Jayaprakash Reddy .T INC 29522
40 Patancheru GEN Gudem Maipal Reddy TRS M Sapanadev TDP 18886
41 Dubbak GEN Solipteta Rama Linga Reddy TRS Cheruku Muthyam Reddy INC 37925
42 Gajwel GEN Kalvakuntla Chandrashekar Rao TRS Pratap Reddy Vanteru TDP 19391
43 Medchal GEN Malipedhi Sudheer Reddy TRS Thotakura Jangaiah TDP 43455
44 Malkajgiri GEN C. Kanaka Reddy TRS Ram Chander Rao. N BJP 2768
45 Quthbullapur GEN K.P. Vivekanand TDP K Hanmanth Reddy TRS 39021
46 Kukatpally GEN Madhavaram Krishna Rao TDP G. Padma Rao TRS 43186
47 Uppal GEN Nvss Prabhakar BJP Bethi Subhas Reddy TRS 14169
48 Ibrahimpatnam GEN Manchireddy Kishan Reddy TDP Malreddy Ramreddy IND 11056
49 Lal Bahadur Nagar GEN Ryaga Krishnaiah TDP Muddagowni Ram Mohan Goud TRS 12525
50 Maheshwaram GEN Teegala Krishna Reddy TDP Malreddy Ranga Reddy INC 30784
51 Rajendranagar GEN Tolkanti Prakash Goud TDP Gnaneshwar INC 25881
52 Serilingampally GEN Arekapudi Gandhi TDP Komaragoni Shanker Goud TRS 75904
53 Chevella (SC) Kale Yadaiah INC Korani Sayanna Ratnam TRS 781
54 Pargi GEN Tammannagari Ram Mohan Reddy INC Koppula Harishwar Reddy TRS 5163
55 Vikarabad (SC) B.Sanjeeva Rao TRS G.Prasad Kumar INC 10072
56 Tandur GEN P. Mahender Reddy TRS Malkud Narayan Rao INC 15982
57 Musheerabad GEN Dr.K Laxman BJP Muta Gopal TRS 27386
58 Malakpet GEN Ahmed Bin Abdullah Balala AIMIM B. Venkat Reddy BJP 23263
59 Amberpet GEN G.Kishan Reddy BJP Aedla Sudhakar Reddy TRS 62598
60 Khairatabad GEN Chintala Rama Chandra Reddy BJP Danam Nagender INC 20846
61 Jubilee Hills GEN Maganti Gopinath TDP Naveen Yadav V AIMIM 9242
62 Sanathnagar GEN Talasani Srinivas Yadav TDP Dande Vithal TRS 27461
63 Nampalli GEN Jaffar Hussain AIMIM Mohammed Feroz Khan TDP 17296
64 Karwan GEN Kausar Moinuddin AIMIM Baddam Bal Reddy BJP 37777
65 Goshamahal GEN T. Raja Singh BJP M. Mukesh Goud INC 46793
66 Charminar GEN Syed Ahmed Pasha Quadri AIMIM M A Basith TDP 36615
67 Chandrayangutta GEN Akbaruddin Owaisi AIMIM Dr. Khayam Khan MBT 59274
68 Yakutpura GEN Mumtaz Ahmed Khan AIMIM Ch Roop Raj BJP 34423
69 Bahdurpura GEN Mohd. Moazam Khan AIMIM Md. Abdul Rahman @ Mahmood TDP 95045
70 Secunderabad GEN T. Padma Rao TRS Kuna Venkatesh Goud TDP 25979
71 Secunderabad Cantonment (SC) G .Sayanna TDP Gajjela Nagesh TRS 3275
72 Kodangal GEN Anumula Revanth Reddy TDP Gurunath Reddy TRS 14614
73 Narayanpet GEN S.Rajender Reddy TDP K.Shivakumar Reddy TRS 2270
74 Mahbubnagar GEN Srinivas Goud. V TRS Yennam Srinivas Reddy BJP 3139
75 Jadcherla GEN Charlakola Laxma Reddy TRS Dr. Mallu Ravi INC 14734
76 Devarkadra GEN Alla Venkateshwar Reddy TRS Pavan Kumar INC 16922
77 Makthal GEN Chittem Ram Mohan Reddy INC Yelkoti Yella Reddy TRS 10027
78 Wanaparthy GEN Dr.G.Chinna Reddy INC Singireddy Niranjan Reddy TRS 4291
79 Gadwal GEN Aruna D. K INC Bandla Krishna Mohan Reddy TRS 8260
80 Alampur (SC) S.A.Sampath Kumar INC V.M.Abraham TDP 6730
81 Nagarkurnool GEN Marri Janardhan Reddy TRS Kuchakulla Damodar Reddy INC 14435
82 Achampet (SC) Guvvala Balaraju TRS Chikkudu Vamshikrishna INC 11820
83 Kalwakurthy GEN Challa Vamshichand Reddy INC Achary Talloju BJP 78
84 Shadnagar GEN Anjaiah Yelganamoni TRS Chowlapally Prathap Reddy INC 17328
85 Kollapur GEN Jupally Krishna Rao TRS Beeram Harshavardhan Reddy INC 10498
86 Devarakonda (ST) Ravindra Kumar Ramavath CPI Bheelya Naik Kethavath TDP 4216
87 Nagarjuna Sagar GEN Jana Reddy Kunduru INC Nomula Narsimaiah TRS 16476
88 Miryalguda GEN Bhaskar Rao Nallamothu INC Alugubelli Amarender Reddy TRS 6054
89 Huzurnagar GEN Uttam Kumar Reddy Nalamada INC Kasoju Shankaramma TRS 23924
90 Kodad GEN Padmavathi Reddy Nalamada INC Bollam Mallaiah Yadav TDP 13374
91 Suryapet GEN Guntakandla Jagadish Reddy TRS Sankineni Venkateshwer Rao IND 2219
92 Nalgonda GEN Komatireddy Venkat Reddy INC Kancharla Bhupal Reddy IND 10547
93 Munugode GEN Koosukuntla Prabhakar Reddy TRS Palvai Sravanthi IND 38055
94 Bhongir GEN Pailla Shekar Reddy TRS Jitta Bala Krishna Reddy YTP 15416
95 Nakrekal (SC) Vemula Veeresham TRS Chirumarthy Lingaiah INC 2370
96 Thungathurthy (SC) Gadari Kishore Kumar TRS Addanki Dayakar INC 2379
97 Alair GEN Gongidi Sunitha TRS Budida Bikshamaiah INC 31477
98 Jangaon GEN Muthireddy Yadagiri Reddy TRS Ponnala Lakshmaiah INC 32695
99 Ghanpur Station (SC) Thatikonda Rajaiah TRS Dr.Gunde Vijaya Rama Rao INC 58829
100 Palakurthi GEN Dayaker Rao Errabelli TDP Dugyala Shrinivas Rao INC 4313
101 Dornakal (ST) D.S. Redya Naik INC Sathyavathi Rathod TRS 23531
102 Mahabubabad (ST) Banoth Shankar Nayak TRS Kavitha Malothu INC 9315
103 Narsampet GEN Donthi Madhava Reddy IND Peddi Sudarshan Reddy TRS 18376
104 Parkal GEN Challa Dharma Reddy TDP Sahoder Reddy Muddasani TRS 9108
105 Warangal West GEN Dasyam Vinay Bhasker TRS Swarna Errabelli INC 56304
106 Warangal East GEN Konda Surekha TRS Baswaraju Saraiah INC 55085
107 Wardhannapet (SC) Aroori Ramesh TRS Kondeti Shridhar INC 86349
108 Bhupalpalle GEN Madhusudana Chary Sirikonda TRS Gandra Venkata Ramana Reddy INC 7214
109 Mulug (ST) Azmeera Chandulal TRS Podem Veeraiah INC 16399
110 Pinapaka (ST) Payam Venkateswarlu YSRC Dr.Shankar. N TRS 14065
111 Yellandu (ST) Koram Kanakaiah INC Banothu Haripriya TDP 11507
112 Khammam GEN Ajay Kumar Puvvada INC Thummala Nageswar Rao TDP 5609
113 Palair GEN Ramireddy Venkatareddy INC Baby Swarna Kumari Maddineni TDP 21863
114 Madhira (SC) Bhatti Vikramarka Mallu INC Kamal Raju Lingala CPM 12329
115 Wyra (ST) Banoth Madan Lal YSRC Banoth Balaji TDP 10583
116 Sathupalli (SC) Sandra Venkata Veeraiah TDP Matta Dayanand Vijay Kumar YSRC 2485
117 Kothagudem GEN Venkat Rao Jalagam TRS Vanama Venkateshwara Rao YSRC 16521
118 Aswaraopeta (ST) Thati Venkateswarlu YSRC Mecha Nageswara Rao TDP 930
119 Bhadrachalam (ST) Sunnam Rajaiah CPM K.P.R.K. Phaneeswaramma TDP 1815

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 