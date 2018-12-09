Telangana Assembly Elections 2018: The results Assembly elections in the 5 states, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana, are being seen as a litmus test to next year’s Lok Sabha elections and will be declared on December 11, 2018. However, as per political pundits, the results of the 119 member Assembly of Telangana matter the most. It’s being said the results will directly impact the Mahagathbandhan of the Opposition and BJP’s presence outside the Hindi heartland. For the ruling Telangana Rashtra Samiti (TRS), it’s a fight for its prestige, after CM K Chandrashekar Rao dissolved the assembly for early elections. If the TRS fails to return to power then it’ll be left with a little or no political turf of its own.
For the Congress, the state will decide if the party can beat BJP where the latter has no political stronghold. The result will decide the fate of its alliance with Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu’s Telugu Desam Party (TDP) along with TJS, CPI will play a larger role for the upcoming general elections.
If K Chandrashekar Rao manages to return to power in the state then not only he will contest the upcoming general elections from a position of power but will also make his presence felt in New Delhi.
The BJP is not only contesting elections on 118 seats against KCR’s TRS but its former ally TDP along with Congress. BJP has decided to contest this election alone with a hope to increase its tally of 5 seats from 2014 to a considerable strength. While the TDP currently holds 15 seats out of the 72 it fought, TRS formed the government in the state after securing 63 seats.
HERE IS THE LIST OF TELANGANA ASSEMBLY ELECTIONS 2014 WINNER LIST
|AC Name
|AC Name
|Category
|Winning Candidate
|Winning Party
|Runner-up Candidate
|Runner-up Party
|Margin
|1
|Sirpur
|GEN
|Koneru Konappa
|BSP
|Kaveti Sammaiah
|TRS
|8837
|2
|Chennur
|(SC)
|Nallala Odelu
|TRS
|Gaddam Vinod
|INC
|26164
|3
|Bellampalli
|(SC)
|Durgam Chinnaiah
|TRS
|Gunda Mallesh
|CPI
|52528
|4
|Mancherial
|GEN
|Diwakar Rao Nadipelli
|TRS
|Gaddam Aravinda Reddy
|INC
|59250
|5
|Asifabad
|(ST)
|Kova Laxmi
|TRS
|Atram Sakku
|INC
|19055
|6
|Khanapur
|(ST)
|Ajmeera Rekha
|TRS
|Rathod Ritesh
|TDP
|38511
|7
|Adilabad
|GEN
|Jogu Ramanna
|TRS
|Payal Shanker
|BJP
|14711
|8
|Boath
|(ST)
|Rathod Bapurao
|TRS
|Jadhav Anil Kumar
|INC
|26993
|9
|Nirmal
|GEN
|Allolla Indra Karan Reddy
|BSP
|Kuchadi Sriharirao
|TRS
|8497
|10
|Mudhole
|GEN
|Gaddigari Vittal Reddy
|INC
|Dr. Padakanti Ramadevi
|BJP
|14837
|11
|Armur
|GEN
|Ashannagari Jeevan Reddy
|TRS
|K.R.Suresh Reddy
|INC
|13964
|12
|Bodhan
|GEN
|Shakil
|TRS
|Sudarshan Reddy Podduturi
|INC
|15884
|13
|Jukkal
|(SC)
|Hanmanth Shinde
|TRS
|Gangaram S
|INC
|35507
|14
|Banswada
|GEN
|Srinivas Reddy Parige
|TRS
|Balaraju Kasula
|INC
|23930
|15
|Yellareddy
|GEN
|Eanugu Ravinder Reddy
|TRS
|Jajala Surender
|INC
|24009
|16
|Kamareddy
|GEN
|Gampa Govardhan
|TRS
|Mohd Ali Shabbir
|INC
|8683
|17
|Nizamabad Urban
|GEN
|Bigala Ganesh
|TRS
|Mir Majaz Ali Shaik
|AIMIM
|10308
|18
|Nizamabad Rural
|GEN
|Goverdhan Baji Reddy
|TRS
|Dharmapuri Srinivaas
|INC
|26547
|19
|Balkonda
|GEN
|Vemula Prashanth Reddy
|TRS
|Anil Kumar Eravatri
|INC
|36248
|20
|Koratla
|GEN
|Kalvakuntla Vidya Sagar Rao
|TRS
|Juvvadi Narsinga Rao
|IND
|20585
|21
|Jagtial
|GEN
|Jeevan Reddy Thatiparthi
|INC
|Dr. M.Sanjay Kumar
|TRS
|7828
|22
|Dharmapuri
|(SC)
|Koppula Eshwar
|TRS
|Adluri Laxman Kumar
|INC
|18679
|23
|Ramagundam
|GEN
|Somarapu Satyanarayana
|TRS
|Korukanti Chander
|AIFB
|2295
|24
|Manthani
|GEN
|Putta Madhukar
|TRS
|Duddilla Sridhar Babu
|INC
|19360
|25
|Peddapalli
|GEN
|Manohar Reddy Dasari
|TRS
|T. Bhanu Prasad Rao
|INC
|62677
|26
|Karimnagar
|GEN
|Gangula Kamalakar
|TRS
|Bandi Sanjay Kumar
|BJP
|24754
|27
|Choppadandi
|(SC)
|Bodiga Shobha
|TRS
|Suddala Devaiah
|INC
|54981
|28
|Vemulawada
|GEN
|Ramesh Chennamaneni
|TRS
|Aadi Srinivas
|BJP
|5268
|29
|Sircilla
|GEN
|K.Tarakarama Rao (Ktr)
|TRS
|Konduru Ravinder Rao
|INC
|53004
|30
|Manakondur
|(SC)
|Rasamai Balakishan
|TRS
|Arepalli Mohan
|INC
|46922
|31
|Huzurabad
|GEN
|Eatala Rajender
|TRS
|Kethiri Sudarshan Reddy
|INC
|57037
|32
|Husnabad
|GEN
|Vodithela Sathish Kumar
|TRS
|Aligireddy Praveen Reddy
|INC
|34269
|33
|Siddipet
|GEN
|Thanneeru Harish Rao
|TRS
|Taduri Srinivas Goud
|INC
|93328
|34
|Medak
|GEN
|M.Padma Devender Reddy
|TRS
|Vijaya Shanthi. M
|INC
|39600
|35
|Narayankhed
|GEN
|Patlolla Kishta Reddy
|INC
|Mahareddy Bhupal Reddy
|TRS
|14746
|36
|Andole
|(SC)
|Babumohanpally
|TRS
|C.Damodar Rajanarsimha
|INC
|3291
|37
|Narsapur
|GEN
|Chilumula Madan Reddy
|TRS
|Vakiti Sunitha
|INC
|14217
|38
|Zahirabad
|(SC)
|Jetty Geeta
|INC
|K.Manik Rao
|TRS
|842
|39
|Sangareddy
|GEN
|Chinta Prabhakar
|TRS
|Jayaprakash Reddy .T
|INC
|29522
|40
|Patancheru
|GEN
|Gudem Maipal Reddy
|TRS
|M Sapanadev
|TDP
|18886
|41
|Dubbak
|GEN
|Solipteta Rama Linga Reddy
|TRS
|Cheruku Muthyam Reddy
|INC
|37925
|42
|Gajwel
|GEN
|Kalvakuntla Chandrashekar Rao
|TRS
|Pratap Reddy Vanteru
|TDP
|19391
|43
|Medchal
|GEN
|Malipedhi Sudheer Reddy
|TRS
|Thotakura Jangaiah
|TDP
|43455
|44
|Malkajgiri
|GEN
|C. Kanaka Reddy
|TRS
|Ram Chander Rao. N
|BJP
|2768
|45
|Quthbullapur
|GEN
|K.P. Vivekanand
|TDP
|K Hanmanth Reddy
|TRS
|39021
|46
|Kukatpally
|GEN
|Madhavaram Krishna Rao
|TDP
|G. Padma Rao
|TRS
|43186
|47
|Uppal
|GEN
|Nvss Prabhakar
|BJP
|Bethi Subhas Reddy
|TRS
|14169
|48
|Ibrahimpatnam
|GEN
|Manchireddy Kishan Reddy
|TDP
|Malreddy Ramreddy
|IND
|11056
|49
|Lal Bahadur Nagar
|GEN
|Ryaga Krishnaiah
|TDP
|Muddagowni Ram Mohan Goud
|TRS
|12525
|50
|Maheshwaram
|GEN
|Teegala Krishna Reddy
|TDP
|Malreddy Ranga Reddy
|INC
|30784
|51
|Rajendranagar
|GEN
|Tolkanti Prakash Goud
|TDP
|Gnaneshwar
|INC
|25881
|52
|Serilingampally
|GEN
|Arekapudi Gandhi
|TDP
|Komaragoni Shanker Goud
|TRS
|75904
|53
|Chevella
|(SC)
|Kale Yadaiah
|INC
|Korani Sayanna Ratnam
|TRS
|781
|54
|Pargi
|GEN
|Tammannagari Ram Mohan Reddy
|INC
|Koppula Harishwar Reddy
|TRS
|5163
|55
|Vikarabad
|(SC)
|B.Sanjeeva Rao
|TRS
|G.Prasad Kumar
|INC
|10072
|56
|Tandur
|GEN
|P. Mahender Reddy
|TRS
|Malkud Narayan Rao
|INC
|15982
|57
|Musheerabad
|GEN
|Dr.K Laxman
|BJP
|Muta Gopal
|TRS
|27386
|58
|Malakpet
|GEN
|Ahmed Bin Abdullah Balala
|AIMIM
|B. Venkat Reddy
|BJP
|23263
|59
|Amberpet
|GEN
|G.Kishan Reddy
|BJP
|Aedla Sudhakar Reddy
|TRS
|62598
|60
|Khairatabad
|GEN
|Chintala Rama Chandra Reddy
|BJP
|Danam Nagender
|INC
|20846
|61
|Jubilee Hills
|GEN
|Maganti Gopinath
|TDP
|Naveen Yadav V
|AIMIM
|9242
|62
|Sanathnagar
|GEN
|Talasani Srinivas Yadav
|TDP
|Dande Vithal
|TRS
|27461
|63
|Nampalli
|GEN
|Jaffar Hussain
|AIMIM
|Mohammed Feroz Khan
|TDP
|17296
|64
|Karwan
|GEN
|Kausar Moinuddin
|AIMIM
|Baddam Bal Reddy
|BJP
|37777
|65
|Goshamahal
|GEN
|T. Raja Singh
|BJP
|M. Mukesh Goud
|INC
|46793
|66
|Charminar
|GEN
|Syed Ahmed Pasha Quadri
|AIMIM
|M A Basith
|TDP
|36615
|67
|Chandrayangutta
|GEN
|Akbaruddin Owaisi
|AIMIM
|Dr. Khayam Khan
|MBT
|59274
|68
|Yakutpura
|GEN
|Mumtaz Ahmed Khan
|AIMIM
|Ch Roop Raj
|BJP
|34423
|69
|Bahdurpura
|GEN
|Mohd. Moazam Khan
|AIMIM
|Md. Abdul Rahman @ Mahmood
|TDP
|95045
|70
|Secunderabad
|GEN
|T. Padma Rao
|TRS
|Kuna Venkatesh Goud
|TDP
|25979
|71
|Secunderabad Cantonment
|(SC)
|G .Sayanna
|TDP
|Gajjela Nagesh
|TRS
|3275
|72
|Kodangal
|GEN
|Anumula Revanth Reddy
|TDP
|Gurunath Reddy
|TRS
|14614
|73
|Narayanpet
|GEN
|S.Rajender Reddy
|TDP
|K.Shivakumar Reddy
|TRS
|2270
|74
|Mahbubnagar
|GEN
|Srinivas Goud. V
|TRS
|Yennam Srinivas Reddy
|BJP
|3139
|75
|Jadcherla
|GEN
|Charlakola Laxma Reddy
|TRS
|Dr. Mallu Ravi
|INC
|14734
|76
|Devarkadra
|GEN
|Alla Venkateshwar Reddy
|TRS
|Pavan Kumar
|INC
|16922
|77
|Makthal
|GEN
|Chittem Ram Mohan Reddy
|INC
|Yelkoti Yella Reddy
|TRS
|10027
|78
|Wanaparthy
|GEN
|Dr.G.Chinna Reddy
|INC
|Singireddy Niranjan Reddy
|TRS
|4291
|79
|Gadwal
|GEN
|Aruna D. K
|INC
|Bandla Krishna Mohan Reddy
|TRS
|8260
|80
|Alampur
|(SC)
|S.A.Sampath Kumar
|INC
|V.M.Abraham
|TDP
|6730
|81
|Nagarkurnool
|GEN
|Marri Janardhan Reddy
|TRS
|Kuchakulla Damodar Reddy
|INC
|14435
|82
|Achampet
|(SC)
|Guvvala Balaraju
|TRS
|Chikkudu Vamshikrishna
|INC
|11820
|83
|Kalwakurthy
|GEN
|Challa Vamshichand Reddy
|INC
|Achary Talloju
|BJP
|78
|84
|Shadnagar
|GEN
|Anjaiah Yelganamoni
|TRS
|Chowlapally Prathap Reddy
|INC
|17328
|85
|Kollapur
|GEN
|Jupally Krishna Rao
|TRS
|Beeram Harshavardhan Reddy
|INC
|10498
|86
|Devarakonda
|(ST)
|Ravindra Kumar Ramavath
|CPI
|Bheelya Naik Kethavath
|TDP
|4216
|87
|Nagarjuna Sagar
|GEN
|Jana Reddy Kunduru
|INC
|Nomula Narsimaiah
|TRS
|16476
|88
|Miryalguda
|GEN
|Bhaskar Rao Nallamothu
|INC
|Alugubelli Amarender Reddy
|TRS
|6054
|89
|Huzurnagar
|GEN
|Uttam Kumar Reddy Nalamada
|INC
|Kasoju Shankaramma
|TRS
|23924
|90
|Kodad
|GEN
|Padmavathi Reddy Nalamada
|INC
|Bollam Mallaiah Yadav
|TDP
|13374
|91
|Suryapet
|GEN
|Guntakandla Jagadish Reddy
|TRS
|Sankineni Venkateshwer Rao
|IND
|2219
|92
|Nalgonda
|GEN
|Komatireddy Venkat Reddy
|INC
|Kancharla Bhupal Reddy
|IND
|10547
|93
|Munugode
|GEN
|Koosukuntla Prabhakar Reddy
|TRS
|Palvai Sravanthi
|IND
|38055
|94
|Bhongir
|GEN
|Pailla Shekar Reddy
|TRS
|Jitta Bala Krishna Reddy
|YTP
|15416
|95
|Nakrekal
|(SC)
|Vemula Veeresham
|TRS
|Chirumarthy Lingaiah
|INC
|2370
|96
|Thungathurthy
|(SC)
|Gadari Kishore Kumar
|TRS
|Addanki Dayakar
|INC
|2379
|97
|Alair
|GEN
|Gongidi Sunitha
|TRS
|Budida Bikshamaiah
|INC
|31477
|98
|Jangaon
|GEN
|Muthireddy Yadagiri Reddy
|TRS
|Ponnala Lakshmaiah
|INC
|32695
|99
|Ghanpur Station
|(SC)
|Thatikonda Rajaiah
|TRS
|Dr.Gunde Vijaya Rama Rao
|INC
|58829
|100
|Palakurthi
|GEN
|Dayaker Rao Errabelli
|TDP
|Dugyala Shrinivas Rao
|INC
|4313
|101
|Dornakal
|(ST)
|D.S. Redya Naik
|INC
|Sathyavathi Rathod
|TRS
|23531
|102
|Mahabubabad
|(ST)
|Banoth Shankar Nayak
|TRS
|Kavitha Malothu
|INC
|9315
|103
|Narsampet
|GEN
|Donthi Madhava Reddy
|IND
|Peddi Sudarshan Reddy
|TRS
|18376
|104
|Parkal
|GEN
|Challa Dharma Reddy
|TDP
|Sahoder Reddy Muddasani
|TRS
|9108
|105
|Warangal West
|GEN
|Dasyam Vinay Bhasker
|TRS
|Swarna Errabelli
|INC
|56304
|106
|Warangal East
|GEN
|Konda Surekha
|TRS
|Baswaraju Saraiah
|INC
|55085
|107
|Wardhannapet
|(SC)
|Aroori Ramesh
|TRS
|Kondeti Shridhar
|INC
|86349
|108
|Bhupalpalle
|GEN
|Madhusudana Chary Sirikonda
|TRS
|Gandra Venkata Ramana Reddy
|INC
|7214
|109
|Mulug
|(ST)
|Azmeera Chandulal
|TRS
|Podem Veeraiah
|INC
|16399
|110
|Pinapaka
|(ST)
|Payam Venkateswarlu
|YSRC
|Dr.Shankar. N
|TRS
|14065
|111
|Yellandu
|(ST)
|Koram Kanakaiah
|INC
|Banothu Haripriya
|TDP
|11507
|112
|Khammam
|GEN
|Ajay Kumar Puvvada
|INC
|Thummala Nageswar Rao
|TDP
|5609
|113
|Palair
|GEN
|Ramireddy Venkatareddy
|INC
|Baby Swarna Kumari Maddineni
|TDP
|21863
|114
|Madhira
|(SC)
|Bhatti Vikramarka Mallu
|INC
|Kamal Raju Lingala
|CPM
|12329
|115
|Wyra
|(ST)
|Banoth Madan Lal
|YSRC
|Banoth Balaji
|TDP
|10583
|116
|Sathupalli
|(SC)
|Sandra Venkata Veeraiah
|TDP
|Matta Dayanand Vijay Kumar
|YSRC
|2485
|117
|Kothagudem
|GEN
|Venkat Rao Jalagam
|TRS
|Vanama Venkateshwara Rao
|YSRC
|16521
|118
|Aswaraopeta
|(ST)
|Thati Venkateswarlu
|YSRC
|Mecha Nageswara Rao
|TDP
|930
|119
|Bhadrachalam
|(ST)
|Sunnam Rajaiah
|CPM
|K.P.R.K. Phaneeswaramma
|TDP
|1815
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