Dec 04, 2025
Vanshika-ahuja
Delhi’s Billionaire List: 5 Richest Individuals You Should Know
Shiv Nadar — Tech billionaire & HCL founder.
Sunil Mittal — Telecom giant behind Airtel.
Rajiv Singh — DLF real estate empire.
KP Singh — Veteran real estate magnate (DLF).
Vikram Lal — Eicher Motors fortune.
