A view of the sea
Dec 04, 2025
Vanshika-ahuja

Delhi’s Billionaire List: 5 Richest Individuals You Should Know

Shiv Nadar — Tech billionaire & HCL founder.

Sunil Mittal — Telecom giant behind Airtel.

Rajiv Singh — DLF real estate empire.

KP Singh — Veteran real estate magnate (DLF).

Vikram Lal — Eicher Motors fortune.

Read More
Delhi’s Billionaire List: 5 Richest Individuals You Should KnowWhat Should Be Your Screen Time as per Age?Best Rainbow Cities on Earth: 7 Colourful Destinations to VisitWorld’s Wealthiest Cities 2025: Top 7 Billionaire Capitals