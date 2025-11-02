✕
Nov 02, 2025
Vanshika-ahuja
Constant texting doesn’t equal constant love.
Healthy couples value space as much as connection.
It’s about quality conversations, not quantity.
Love isn’t measured by messages, but by presence.
Some days you’ll text less and still feel secure.
Trust keeps you calm when chats get quiet.
Real love grows in peace, not pressure.
