Sep 11, 2025
Vanshika-ahuja
Start early—keep track of all achievements and activities.
Join clubs, societies, or student organizations to show involvement.
Take internships or part-time jobs to gain real-world experience.
Highlight volunteer work—it shows leadership and teamwork.
Add academic projects or research relevant to your field.
Learn digital skills like MS Excel, Canva, or basic coding.
Keep your resume clear, short (1 page), and well-formatted.
Use action words like “led,” “organized,” or “created.”
Proofread carefully—avoid spelling or grammar mistakes.
Easy Tips to Build a Strong Resume in College
