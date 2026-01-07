Fatty Liver: Foods That Help and Harm

A view of the sea
Jan 07, 2026
Liver Health Matters

Fatty liver problems can increase if daily food and drink choices are unhealthy.

Black coffee, buttermilk and green tea are drinks which are beneficial for people with fatty liver.

Healthy Beverages

Beverages with processed sugar, packaged fruit juices and soda are harmful to liver health.

Drinks to Avoid

Lean meat, for seafood Fatty fish like salmon and sardines support better liver function.

Strong Protein Choices

Eggs, chicken, and turkey are safe protein sources for fatty liver.

Lean Animal Proteins

Processed meats, sausages, and deli meats should be avoided.

Harmful Meats

Lentils, beans, soy products, seeds (flax or chia) and chickpeas are excellent vegetarian protein options.

Plant-Based Proteins

Have berries such as cranberries, strawberries, blueberries, goji berries and amla berries, which are rich in antioxidants and liver-friendly.

Fruit-Based Nutrition

Fruits such as mango, jackfruit, banana, or lychee are not suitable for people with fatty liver.

Fruits to Avoid

Choose natural foods over processed ones and consume foods that are rich in fibre, as fibre helps reduce fat.

Smart Eating Rule

