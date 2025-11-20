A view of the sea
Nov 20, 2025
Vanshika-ahuja

How To Get Your Vitamin D Fix In Winters

Spend 15–20 minutes in direct morning sunlight daily.

Include Vitamin D–rich foods: mushrooms, fortified milk, paneer, cereals.

Add ghee and butter in moderation for natural Vitamin D support.

Take Vitamin D3 supplements after doctor consultation.

Try UV lamps designed for Vitamin D during extremely cold days.

Eat egg yolks and cheese if you’re non-veg friendly.

Increase magnesium intake (nuts, seeds) to boost Vitamin D absorption.

Regular outdoor walks during noon for maximum sunlight exposure.

