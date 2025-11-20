✕
Nov 20, 2025
Vanshika-ahuja
How To Get Your Vitamin D Fix In Winters
Spend 15–20 minutes in direct morning sunlight daily.
Include Vitamin D–rich foods: mushrooms, fortified milk, paneer, cereals.
Add ghee and butter in moderation for natural Vitamin D support.
Take Vitamin D3 supplements after doctor consultation.
Try UV lamps designed for Vitamin D during extremely cold days.
Eat egg yolks and cheese if you’re non-veg friendly.
Increase magnesium intake (nuts, seeds) to boost Vitamin D absorption.
Regular outdoor walks during noon for maximum sunlight exposure.
