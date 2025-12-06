✕
Indian Cities & Their Most Famous Food Items
Delhi
Street-food: parathas, chaat, butter chicken, kebabs
Mumbai
Vada pav, pav bhaji, street-seafood, bhel puri
Kolkata
Mishti doi, roshogolla, fish curry, kebabs
Lucknow
Awadhi biryani, kebabs, namkeen snacks
Bengaluru
South Indian filter coffee, dosa, idli-vada
Chennai
Chettinad chicken, dosa, filter coffee, seafood
Hyderabad
Biryani, haleem, kebabs, Irani chai + Osmania biscuits
