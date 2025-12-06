A view of the sea
Indian Cities & Their Most Famous Food Items

Delhi

Street-food: parathas, chaat, butter chicken, kebabs

Mumbai

Vada pav, pav bhaji, street-seafood, bhel puri

Kolkata

Mishti doi, roshogolla, fish curry, kebabs

Lucknow

Awadhi biryani, kebabs, namkeen snacks

Bengaluru

South Indian filter coffee, dosa, idli-vada

Chennai

Chettinad chicken, dosa, filter coffee, seafood

Hyderabad

Biryani, haleem, kebabs, Irani chai + Osmania biscuits

