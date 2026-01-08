A view of the sea
Moringa Atta: A nutritious alternative

What is Moringa Atta?

Moringa atta is made up of moringa leaves that boost strength and nutrition.

When traditional wheat flour is blended with nutrient-rich moringa leaves.

How is it made?

Moringa atta is richer in protein, fibre and micronutrients than regular atta.

Nutrients in Moringa Atta

It has properties that help to control diabetes, cholesterol and blood pressure.

May help in diseases

Fibre from moringa supports digestion, keeps you full for longer, and maintains energy

Rich in Dietary Fibre

Moringa’s bioactive compounds help protect cells from stress and support overall well-being.

Antioxidant power

Moringa leaves are rich in vitamins A, C, and E, which fight infections and protect cells.

Boosts Immunity

It helps in the growth of pathogens and supports the body's defence mechanisms.

Antibacterial properties

Moringa is rich in calcium and phosphorus, both of which are essential for maintaining healthy bones.

Give strength to bones

A simple way to make daily rotis and bread more nutritious and supportive of long-term health.

Why choose Moringa today?

Disclaimer: The information provided on this platform is for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always consult a qualified healthcare professional, dermatologist, or nutritionist regarding any health, fitness, or beauty concerns. Individual results may vary.

