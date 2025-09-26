✕
Sep 26, 2025
Vanshika-ahuja
Prepare homemade meals to control sugar content.
Replace sugary drinks with water, coconut water, or herbal teas.
Opt for fresh fruits instead of candies or desserts.
Read food labels to avoid hidden sugars in packaged foods.
Limit processed snacks and bakery items at home.
Use natural sweeteners like stevia or jaggery in moderation.
