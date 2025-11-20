✕
Nov 20, 2025
Vanshika-ahuja
Mukesh Ambani – Reliance Industries, net worth in billions.
Gautam Adani – Adani Group, diversified business empire.
Shiv Nadar – HCL founder, tech industry leader.
Radhakishan Damani – DMart, retail and investments.
Cyrus Poonawalla – Serum Institute, vaccine billionaire.
Lakshmi Mittal – Global steel magnate.
Uday Kotak – Banking and finance tycoon.
Kumar Birla – Aditya Birla Group industrialist.
Dilip Shanghvi – Sun Pharma leader.
Sunil Mittal – Bharti Enterprises, telecom pioneer.
Read More
Celebs Who Chose To Freeze Their Eggs
Top 10 Richest People In India In 2025
Top Travel Destinations For Christmas And New Year
Morning Drinks for Natural Skin Glow