✕
Aug 30, 2025
Vanshika-ahuja
Gulab Jamun – Soft, deep-fried milk balls soaked in fragrant sugar syrup.
Rasgulla – Spongy, syrupy cheese balls from Bengal, light and sweet.
Jalebi – Crispy, orange spirals soaked in sugar syrup, a festive favorite.
Kheer – Creamy rice pudding flavored with cardamom, saffron, and nuts.
Ladoo – Round, sweet balls made from gram flour, coconut, or semolina.
Barfi – Fudge-like sweet made from condensed milk, sugar, and nuts.
Rasmalai – Soft cheese patties in thick, cardamom-flavored milk syrup.
Sandesh – Delicate Bengali sweet made from fresh paneer and sugar.
Soan Papdi – Flaky, melt-in-mouth sweet made from gram flour, sugar, and ghee.
Read More
10 Low Maintenance Hacks Every Driver Should Know to Avoid Visiting Car Dry Cleaner
Top 9 Traditional Indian Desserts for Homemade Treats
7 Bollywood Actresses-Inspired Gym Outfits That Can Instantly Make You Fitness Diva
6 Smart Study Hacks to Retain More for Half-Yearly Exams