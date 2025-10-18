LIVE TV
BRIEF-Weshop Holdings Ltd – Applies To List Class A Ordinary Shares On Nasdaq Under Symbol Wshp – SEC Filing

BRIEF-Weshop Holdings Ltd – Applies To List Class A Ordinary Shares On Nasdaq Under Symbol Wshp – SEC Filing

BRIEF-Weshop Holdings Ltd – Applies To List Class A Ordinary Shares On Nasdaq Under Symbol Wshp – SEC Filing

Written By: NewsX Syndication
Published: October 18, 2025 03:24:58 IST

BRIEF-Weshop Holdings Ltd – Applies To List Class A Ordinary Shares On Nasdaq Under Symbol Wshp – SEC Filing

Oct 17 (Reuters) – * APPLIES TO LIST CLASS A ORDINARY SHARES ON NASDAQ UNDER SYMBOL WSHP – SEC FILING * EXPECT CLASS A ORDINARY SHARES TO BEGIN TRADING ON NASDAQ ON OR ABOUT NOV 10, 2025 * PROSPECTUS FOR REGISTRATION OF RESALE OF UP TO 3.98 MILLION CLASS A ORDINARY SHARES BY SHAREHOLDERS IN CONNECTION WITH DIRECT LISTING Source text: Further company coverage: [ ]

First published on: Oct 18, 2025 3:24 AM IST
BRIEF-Weshop Holdings Ltd – Applies To List Class A Ordinary Shares On Nasdaq Under Symbol Wshp – SEC Filing

BRIEF-Weshop Holdings Ltd – Applies To List Class A Ordinary Shares On Nasdaq Under Symbol Wshp – SEC Filing
BRIEF-Weshop Holdings Ltd – Applies To List Class A Ordinary Shares On Nasdaq Under Symbol Wshp – SEC Filing
BRIEF-Weshop Holdings Ltd – Applies To List Class A Ordinary Shares On Nasdaq Under Symbol Wshp – SEC Filing
BRIEF-Weshop Holdings Ltd – Applies To List Class A Ordinary Shares On Nasdaq Under Symbol Wshp – SEC Filing
