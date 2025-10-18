NHL Standings

LIVE TV
Written By: NewsX Syndication
Published: October 18, 2025 07:30:37 IST

Oct 18 (Stats Perform) – Standings from the NHL games on Friday Atlantic Division W L OTL GF GA PTS 1. Detroit Red Wings 4 1 0 16 12 8 2. Montreal Canadiens 4 1 0 18 14 8 3. Toronto Maple Leafs 3 2 0 19 16 6 4. Boston Bruins 3 2 0 18 15 6 5. Florida Panthers 3 3 0 15 17 6 6. Ottawa Senators 2 3 0 16 25 4 7. Tampa Bay Lightning 1 2 2 14 18 4 8. Buffalo Sabres 1 3 0 10 14 2 Metropolitan Division W L OTL GF GA PTS 1. Carolina Hurricanes 4 0 0 19 8 8 2. Washington Capitals 4 1 0 14 8 8 3. New Jersey Devils 3 1 0 14 12 6 4. Pittsburgh Penguins 3 2 0 15 15 6 5. New York Rangers 2 3 1 11 9 5 6. Philadelphia Flyers 1 2 1 11 13 3 7. Columbus Blue Jackets 1 3 0 11 13 2 8. New York Islanders 1 3 0 11 15 2 Central Division W L OTL GF GA PTS 1. Colorado Avalanche 4 0 1 17 9 9 2. Winnipeg Jets 3 1 0 17 11 6 3. Dallas Stars 3 1 0 18 15 6 4. Nashville Predators 2 1 2 14 15 6 5. Chicago Blackhawks 2 2 1 18 14 5 6. St. Louis Blues 2 2 0 12 17 4 7. Utah Mammoth 2 2 0 8 8 4 8. Minnesota Wild 2 3 0 16 20 4 Pacific Division W L OTL GF GA PTS 1. Vegas Golden Knights 3 0 2 20 18 8 2. Seattle Kraken 2 0 2 12 11 6 3. Edmonton Oilers 2 1 1 10 9 5 4. Vancouver Canucks 2 2 0 13 12 4 5. Anaheim Ducks 2 2 0 13 16 4 6. Los Angeles Kings 1 3 1 14 20 3 7. San Jose Sharks 0 1 2 10 16 2 8. Calgary Flames 1 4 0 10 19 2 Saturday, October 18 schedules (EST/GMT) Florida Panthers at Buffalo Sabres (1700/1700) New York Islanders at Ottawa Senators (1900/1900) Edmonton Oilers at New Jersey Devils (1930/1930) Dallas Stars at St. Louis Blues (2300/2300) Nashville Predators at Winnipeg Jets (2300/2300) Tampa Bay Lightning at Columbus Blue Jackets (2300/2300) New York Rangers at Montreal Canadiens (2300/2300) Minnesota Wild at Philadelphia Flyers (2300/2300) Seattle Kraken at Toronto Maple Leafs (2300/2300) Carolina Hurricanes at Los Angeles Kings (0100/0100) Boston Bruins at Colorado Avalanche (0100/0100) Pittsburgh Penguins at San Jose Sharks (0200/0200) Calgary Flames at Vegas Golden Knights (0200/0200) Sunday, October 19 schedules (EST/GMT) Vancouver Canucks at Washington Capitals (1630/1630) Edmonton Oilers at Detroit Red Wings (1900/1900) Boston Bruins at Utah Mammoth (2300/2300) Anaheim Ducks at Chicago Blackhawks (2300/2300) Monday, October 20 schedules (EST/GMT) Minnesota Wild at New York Rangers (2300/2300) Seattle Kraken at Philadelphia Flyers (2300/2300) Buffalo Sabres at Montreal Canadiens (2330/2330) Winnipeg Jets at Calgary Flames (0130/0130) Carolina Hurricanes at Vegas Golden Knights (0200/0200) Tuesday, October 21 schedules (EST/GMT) San Jose Sharks at New York Islanders (2300/2300) Edmonton Oilers at Ottawa Senators (2300/2300) Vancouver Canucks at Pittsburgh Penguins (2300/2300) New Jersey Devils at Toronto Maple Leafs (2300/2300) Seattle Kraken at Washington Capitals (2300/2300) Florida Panthers at Boston Bruins (2330/2330) Columbus Blue Jackets at Dallas Stars (0000/0000) Anaheim Ducks at Nashville Predators (0000/0000) Los Angeles Kings at St. Louis Blues (0000/0000) Colorado Avalanche at Utah Mammoth (0200/0200) Wednesday, October 22 schedules (EST/GMT) Minnesota Wild at New Jersey Devils (2300/2300) Detroit Red Wings at Buffalo Sabres (2330/2330) Montreal Canadiens at Calgary Flames (0030/0030)

First published on: Oct 18, 2025 7:30 AM IST
