LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
dangal Duke of York Afghan Crickters Killed donald trump Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet Test and T20 fusion Virat Kohli Anushka Sharma dangal Duke of York Afghan Crickters Killed donald trump Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet Test and T20 fusion Virat Kohli Anushka Sharma dangal Duke of York Afghan Crickters Killed donald trump Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet Test and T20 fusion Virat Kohli Anushka Sharma dangal Duke of York Afghan Crickters Killed donald trump Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet Test and T20 fusion Virat Kohli Anushka Sharma
LIVE TV
TRENDING |
dangal Duke of York Afghan Crickters Killed donald trump Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet Test and T20 fusion Virat Kohli Anushka Sharma dangal Duke of York Afghan Crickters Killed donald trump Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet Test and T20 fusion Virat Kohli Anushka Sharma dangal Duke of York Afghan Crickters Killed donald trump Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet Test and T20 fusion Virat Kohli Anushka Sharma dangal Duke of York Afghan Crickters Killed donald trump Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet Test and T20 fusion Virat Kohli Anushka Sharma
LIVE TV
Home > World > UPDATE 2-WTA 125K Series, Abierto Tampico Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

UPDATE 2-WTA 125K Series, Abierto Tampico Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

UPDATE 2-WTA 125K Series, Abierto Tampico Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

Written By: NewsX Syndication
Published: October 18, 2025 06:43:02 IST

Add NewsX As A Trusted Source

UPDATE 2-WTA 125K Series, Abierto Tampico Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

Oct 18 (OPTA) – Final Rounds and Seeds Progress from the WTA 125K Series, Abierto Tampico Women's Singles matches on Friday .. Final Rounds .. Seed Round Rslt Opponent Score 5 Hanne Vandewinkel (BEL) semi won 8-Harriet Dart (GBR) 6-1 2-2 (Retired) final s qtr won 4-Marina Stakusic (CAN) 6-3 6-3 final s 1/16 won Tessah Andrianjafitrimo 6-0 6-2 final (FRA) 1/32 won Elizabeth Mandlik (USA) 6-2 6-2 final 8 Harriet Dart (GBR) semi lost 5-Hanne Vandewinkel (BEL) 6-1 2-2 (Retired) final s qtr won 2-Petra Marcinko (HRV) 6-4 6-3 final s 1/16 won Q-Dasha Plekhanova (CAN) 4-0 (Retired) final 1/32 won Valeriya Strakhova (UKR) 6-1 6-4 final 4 Marina Stakusic (CAN) qtr lost 5-Hanne Vandewinkel (BEL) 6-3 6-3 final s 1/16 won Anastasia Tikhonova (RUS) 6-2 7-6(5) final 1/32 won Alana Smith (USA) 4-6 6-1 6-0 final 6 Cadence Brace (CAN) qtr won Elvina Kalieva (USA) 6-3 4-6 6-3 final s 1/16 won Leonie Kung (CHE) 6-2 6-1 final 1/32 won Hanna Chang (USA) 6-3 6-4 final – Elvina Kalieva (USA) qtr lost 6-Cadence Brace (CAN) 6-3 4-6 6-3 final s 1/16 won Lea Ma (USA) 1-3 (Retired) final 1/32 won 3-Varvara Lepchenko (USA) 7-6(3) 6-3 final 2 Petra Marcinko (HRV) qtr lost 8-Harriet Dart (GBR) 6-4 6-3 final s 1/16 won Sahaja Yamalapalli (IND) 7-5 6-7(5) 6-1 final 1/32 won Lia Karatancheva (BGR) 6-2 6-2 final – Jessica Pieri (ITA) qtr won Q-Katrina Scott (USA) 3-6 6-1 6-2 final s 1/16 won 7-Kayla Cross (CAN) 6-4 6-3 final 1/32 won WC-Maria Portillo Ramirez 6-2 6-1 final (MEX) Q Katrina Scott (USA) qtr lost Jessica Pieri (ITA) 3-6 6-1 6-2 final s 1/16 won 1-Caroline Dolehide (USA) 4-6 6-3 6-3 final 1/32 won Q-Haley Giavara (USA) 7-6(7) 7-6(5) final quali won Weronika Falkowska (POL) 7-5 7-5 fying final quali won Ana Paola Gonzalez Dominguez 6-0 6-0 fying (MEX) 1st – Sahaja Yamalapalli (IND) 1/16 lost 2-Petra Marcinko (HRV) 7-5 6-7(5) 6-1 final 1/32 won WC-Sloane Stephens (USA) 6-2 6-2 final – Anastasia Tikhonova (RUS) 1/16 lost 4-Marina Stakusic (CAN) 6-2 7-6(5) final 1/32 won Gabriela Lee (ROU) 5-7 6-3 6-3 final – Tessah Andrianjafitrimo (FRA) 1/16 lost 5-Hanne Vandewinkel (BEL) 6-0 6-2 final 1/32 won WC-Jessica Hinojosa Gomez 6-2 6-3 final (MEX) – Leonie Kung (CHE) 1/16 lost 6-Cadence Brace (CAN) 6-2 6-1 final 1/32 won Q-Kristina Novak (SVN) 6-4 6-3 final Q Dasha Plekhanova (CAN) 1/16 lost 8-Harriet Dart (GBR) 4-0 (Retired) final 1/32 won Victoria Rodriguez (MEX) 6-2 7-6(4) final quali won Ekaterina Kazionova (RUS) 6-2 6-3 fying final quali won Sabastiani Leon (MEX) 6-1 6-2 fying 1st 1 Caroline Dolehide (USA) 1/16 lost Q-Katrina Scott (USA) 4-6 6-3 6-3 final 1/32 won Diletta Cherubini (ITA) 2-6 6-2 5-0 (Retired) final 7 Kayla Cross (CAN) 1/16 lost Jessica Pieri (ITA) 6-4 6-3 final 1/32 won Emina Bektas (USA) 6-4 6-2 final – Lea Ma (USA) 1/16 lost Elvina Kalieva (USA) 1-3 (Retired) final 1/32 won Amelia Rajecki (GBR) 7-6(5) 6-1 final – Diletta Cherubini (ITA) 1/32 lost 1-Caroline Dolehide (USA) 2-6 6-2 5-0 (Retired) final – Lia Karatancheva (BGR) 1/32 lost 2-Petra Marcinko (HRV) 6-2 6-2 final – Alana Smith (USA) 1/32 lost 4-Marina Stakusic (CAN) 4-6 6-1 6-0 final – Elizabeth Mandlik (USA) 1/32 lost 5-Hanne Vandewinkel (BEL) 6-2 6-2 final – Hanna Chang (USA) 1/32 lost 6-Cadence Brace (CAN) 6-3 6-4 final – Emina Bektas (USA) 1/32 lost 7-Kayla Cross (CAN) 6-4 6-2 final – Valeriya Strakhova (UKR) 1/32 lost 8-Harriet Dart (GBR) 6-1 6-4 final – Victoria Rodriguez (MEX) 1/32 lost Q-Dasha Plekhanova (CAN) 6-2 7-6(4) final Q Haley Giavara (USA) 1/32 lost Q-Katrina Scott (USA) 7-6(7) 7-6(5) final quali won Usue Maitane Arconada (USA) 7-6(5) 6-1 fying final quali won (Bye) fying 1st WC Maria Portillo Ramirez (MEX) 1/32 lost Jessica Pieri (ITA) 6-2 6-1 final 3 Varvara Lepchenko (USA) 1/32 lost Elvina Kalieva (USA) 7-6(3) 6-3 final – Amelia Rajecki (GBR) 1/32 lost Lea Ma (USA) 7-6(5) 6-1 final Q Kristina Novak (SVN) 1/32 lost Leonie Kung (CHE) 6-4 6-3 final quali won Sachia Vickery (USA) 6-2 6-3 fying final quali won Victoria Hu (USA) 6-1 6-4 fying 1st WC Jessica Hinojosa Gomez (MEX) 1/32 lost Tessah Andrianjafitrimo 6-2 6-3 final (FRA) – Gabriela Lee (ROU) 1/32 lost Anastasia Tikhonova (RUS) 5-7 6-3 6-3 final WC Sloane Stephens (USA) 1/32 lost Sahaja Yamalapalli (IND) 6-2 6-2 final – Ekaterina Kazionova (RUS) quali lost Q-Dasha Plekhanova (CAN) 6-2 6-3 fying final quali won (Bye) fying 1st – Usue Maitane Arconada (USA) quali lost Q-Haley Giavara (USA) 7-6(5) 6-1 fying final quali won Marian Gomez Pezuela Cano 6-0 6-0 fying (MEX) 1st – Weronika Falkowska (POL) quali lost Q-Katrina Scott (USA) 7-5 7-5 fying final quali won (Bye) fying 1st – Sachia Vickery (USA) quali lost Q-Kristina Novak (SVN) 6-2 6-3 fying final quali won Daniela Martinez Guerrero 6-0 6-0 fying (MEX) 1st ………………………………………….. .. Seeds .. Seed Round Rslt Opponent Score Q Katrina Scott (USA) qtr lost Jessica Pieri (ITA) 3-6 6-1 6-2 final s 1/16 won 1-Caroline Dolehide (USA) 4-6 6-3 6-3 final Q Dasha Plekhanova (CAN) 1/16 lost 8-Harriet Dart (GBR) 4-0 (Retired) final 1/32 won Victoria Rodriguez (MEX) 6-2 7-6(4) final Q Katrina Scott (USA) 1/32 won Q-Haley Giavara (USA) 7-6(7) 7-6(5) final Q Haley Giavara (USA) 1/32 lost Q-Katrina Scott (USA) 7-6(7) 7-6(5) final Q Kristina Novak (SVN) 1/32 lost Leonie Kung (CHE) 6-4 6-3 final WC Maria Portillo Ramirez (MEX) 1/32 lost Jessica Pieri (ITA) 6-2 6-1 final WC Jessica Hinojosa Gomez (MEX) 1/32 lost Tessah Andrianjafitrimo 6-2 6-3 final (FRA) WC Sloane Stephens (USA) 1/32 lost Sahaja Yamalapalli (IND) 6-2 6-2 final Q Dasha Plekhanova (CAN) quali won Ekaterina Kazionova (RUS) 6-2 6-3 fying final Q Haley Giavara (USA) quali won Usue Maitane Arconada (USA) 7-6(5) 6-1 fying final Q Katrina Scott (USA) quali won Weronika Falkowska (POL) 7-5 7-5 fying final Q Kristina Novak (SVN) quali won Sachia Vickery (USA) 6-2 6-3 fying final Q Dasha Plekhanova (CAN) quali won Sabastiani Leon (MEX) 6-1 6-2 fying 1st Q Haley Giavara (USA) quali won (Bye) fying 1st Q Katrina Scott (USA) quali won Ana Paola Gonzalez Dominguez 6-0 6-0 fying (MEX) 1st Q Kristina Novak (SVN) quali won Victoria Hu (USA) 6-1 6-4 fying 1st 1 Caroline Dolehide (USA) 1/16 lost Q-Katrina Scott (USA) 4-6 6-3 6-3 final 1/32 won Diletta Cherubini (ITA) 2-6 6-2 5-0 (Retired) final 2 Petra Marcinko (HRV) qtr lost 8-Harriet Dart (GBR) 6-4 6-3 final s 1/16 won Sahaja Yamalapalli (IND) 7-5 6-7(5) 6-1 final 1/32 won Lia Karatancheva (BGR) 6-2 6-2 final 3 Varvara Lepchenko (USA) 1/32 lost Elvina Kalieva (USA) 7-6(3) 6-3 final 4 Marina Stakusic (CAN) qtr lost 5-Hanne Vandewinkel (BEL) 6-3 6-3 final s 1/16 won Anastasia Tikhonova (RUS) 6-2 7-6(5) final 1/32 won Alana Smith (USA) 4-6 6-1 6-0 final 5 Hanne Vandewinkel (BEL) final to play (start 00:00) semi won 8-Harriet Dart (GBR) 6-1 2-2 (Retired) final s qtr won 4-Marina Stakusic (CAN) 6-3 6-3 final s 1/16 won Tessah Andrianjafitrimo 6-0 6-2 final (FRA) 1/32 won Elizabeth Mandlik (USA) 6-2 6-2 final 6 Cadence Brace (CAN) semi to play Jessica Pieri (ITA) (start 01:05) final s qtr won Elvina Kalieva (USA) 6-3 4-6 6-3 final s 1/16 won Leonie Kung (CHE) 6-2 6-1 final 1/32 won Hanna Chang (USA) 6-3 6-4 final 7 Kayla Cross (CAN) 1/16 lost Jessica Pieri (ITA) 6-4 6-3 final 1/32 won Emina Bektas (USA) 6-4 6-2 final 8 Harriet Dart (GBR) semi lost 5-Hanne Vandewinkel (BEL) 6-1 2-2 (Retired) final s qtr won 2-Petra Marcinko (HRV) 6-4 6-3 final s 1/16 won Q-Dasha Plekhanova (CAN) 4-0 (Retired) final 1/32 won Valeriya Strakhova (UKR) 6-1 6-4 final (Note : all times are GMT)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 18, 2025 6:43 AM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

WTA 125K Series, Río Ladies Open Women's Singles Results

Donald Trump Frees George Santos, Calls Him ‘Courageous Republican’

Judge orders federal immigration agents to use body cameras in Chicago

Rubio, Liberian minister discuss boosting US participation in Liberia's critical minerals sector

WRAPUP 11-In talks with Zelenskiy, Trump appears to press pause on fresh support

LATEST NEWS

French movie star Brigitte Bardot hospitalized, newspaper reports

Boeing wins FAA approval to hike 737 MAX production to 42 planes per month

Six Flags Entertainment adds Sachem Head executive to board

Nvidia unveils first Blackwell chip wafer made with TSMC in US

UPDATE 2-WTA 125K Series, Abierto Tampico Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

Sydney Sweeney brings boxer Christy Martin's battles to the big screen

'Holy grail' blood test for over 50 cancers brings 'exciting' results

Top seed Musetti stunned by Mpetshi Perricard in Brussels

Delhi AQI Update: Air Quality Stays Poor For Fourth Consecutive Day, Crackers Can Turn It Worse

Trump approves expanding credits for US auto production, issues new 25% truck duties

UPDATE 2-WTA 125K Series, Abierto Tampico Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

UPDATE 2-WTA 125K Series, Abierto Tampico Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

UPDATE 2-WTA 125K Series, Abierto Tampico Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress
UPDATE 2-WTA 125K Series, Abierto Tampico Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress
UPDATE 2-WTA 125K Series, Abierto Tampico Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress
UPDATE 2-WTA 125K Series, Abierto Tampico Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress
QUICK LINKS