UPDATE 2-WTA 125K Series, Abierto Tampico Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

Oct 18 (OPTA) – Final Rounds and Seeds Progress from the WTA 125K Series, Abierto Tampico Women's Singles matches on Friday .. Final Rounds .. Seed Round Rslt Opponent Score 5 Hanne Vandewinkel (BEL) semi won 8-Harriet Dart (GBR) 6-1 2-2 (Retired) final s qtr won 4-Marina Stakusic (CAN) 6-3 6-3 final s 1/16 won Tessah Andrianjafitrimo 6-0 6-2 final (FRA) 1/32 won Elizabeth Mandlik (USA) 6-2 6-2 final 8 Harriet Dart (GBR) semi lost 5-Hanne Vandewinkel (BEL) 6-1 2-2 (Retired) final s qtr won 2-Petra Marcinko (HRV) 6-4 6-3 final s 1/16 won Q-Dasha Plekhanova (CAN) 4-0 (Retired) final 1/32 won Valeriya Strakhova (UKR) 6-1 6-4 final 4 Marina Stakusic (CAN) qtr lost 5-Hanne Vandewinkel (BEL) 6-3 6-3 final s 1/16 won Anastasia Tikhonova (RUS) 6-2 7-6(5) final 1/32 won Alana Smith (USA) 4-6 6-1 6-0 final 6 Cadence Brace (CAN) qtr won Elvina Kalieva (USA) 6-3 4-6 6-3 final s 1/16 won Leonie Kung (CHE) 6-2 6-1 final 1/32 won Hanna Chang (USA) 6-3 6-4 final – Elvina Kalieva (USA) qtr lost 6-Cadence Brace (CAN) 6-3 4-6 6-3 final s 1/16 won Lea Ma (USA) 1-3 (Retired) final 1/32 won 3-Varvara Lepchenko (USA) 7-6(3) 6-3 final 2 Petra Marcinko (HRV) qtr lost 8-Harriet Dart (GBR) 6-4 6-3 final s 1/16 won Sahaja Yamalapalli (IND) 7-5 6-7(5) 6-1 final 1/32 won Lia Karatancheva (BGR) 6-2 6-2 final – Jessica Pieri (ITA) qtr won Q-Katrina Scott (USA) 3-6 6-1 6-2 final s 1/16 won 7-Kayla Cross (CAN) 6-4 6-3 final 1/32 won WC-Maria Portillo Ramirez 6-2 6-1 final (MEX) Q Katrina Scott (USA) qtr lost Jessica Pieri (ITA) 3-6 6-1 6-2 final s 1/16 won 1-Caroline Dolehide (USA) 4-6 6-3 6-3 final 1/32 won Q-Haley Giavara (USA) 7-6(7) 7-6(5) final quali won Weronika Falkowska (POL) 7-5 7-5 fying final quali won Ana Paola Gonzalez Dominguez 6-0 6-0 fying (MEX) 1st – Sahaja Yamalapalli (IND) 1/16 lost 2-Petra Marcinko (HRV) 7-5 6-7(5) 6-1 final 1/32 won WC-Sloane Stephens (USA) 6-2 6-2 final – Anastasia Tikhonova (RUS) 1/16 lost 4-Marina Stakusic (CAN) 6-2 7-6(5) final 1/32 won Gabriela Lee (ROU) 5-7 6-3 6-3 final – Tessah Andrianjafitrimo (FRA) 1/16 lost 5-Hanne Vandewinkel (BEL) 6-0 6-2 final 1/32 won WC-Jessica Hinojosa Gomez 6-2 6-3 final (MEX) – Leonie Kung (CHE) 1/16 lost 6-Cadence Brace (CAN) 6-2 6-1 final 1/32 won Q-Kristina Novak (SVN) 6-4 6-3 final Q Dasha Plekhanova (CAN) 1/16 lost 8-Harriet Dart (GBR) 4-0 (Retired) final 1/32 won Victoria Rodriguez (MEX) 6-2 7-6(4) final quali won Ekaterina Kazionova (RUS) 6-2 6-3 fying final quali won Sabastiani Leon (MEX) 6-1 6-2 fying 1st 1 Caroline Dolehide (USA) 1/16 lost Q-Katrina Scott (USA) 4-6 6-3 6-3 final 1/32 won Diletta Cherubini (ITA) 2-6 6-2 5-0 (Retired) final 7 Kayla Cross (CAN) 1/16 lost Jessica Pieri (ITA) 6-4 6-3 final 1/32 won Emina Bektas (USA) 6-4 6-2 final – Lea Ma (USA) 1/16 lost Elvina Kalieva (USA) 1-3 (Retired) final 1/32 won Amelia Rajecki (GBR) 7-6(5) 6-1 final – Diletta Cherubini (ITA) 1/32 lost 1-Caroline Dolehide (USA) 2-6 6-2 5-0 (Retired) final – Lia Karatancheva (BGR) 1/32 lost 2-Petra Marcinko (HRV) 6-2 6-2 final – Alana Smith (USA) 1/32 lost 4-Marina Stakusic (CAN) 4-6 6-1 6-0 final – Elizabeth Mandlik (USA) 1/32 lost 5-Hanne Vandewinkel (BEL) 6-2 6-2 final – Hanna Chang (USA) 1/32 lost 6-Cadence Brace (CAN) 6-3 6-4 final – Emina Bektas (USA) 1/32 lost 7-Kayla Cross (CAN) 6-4 6-2 final – Valeriya Strakhova (UKR) 1/32 lost 8-Harriet Dart (GBR) 6-1 6-4 final – Victoria Rodriguez (MEX) 1/32 lost Q-Dasha Plekhanova (CAN) 6-2 7-6(4) final Q Haley Giavara (USA) 1/32 lost Q-Katrina Scott (USA) 7-6(7) 7-6(5) final quali won Usue Maitane Arconada (USA) 7-6(5) 6-1 fying final quali won (Bye) fying 1st WC Maria Portillo Ramirez (MEX) 1/32 lost Jessica Pieri (ITA) 6-2 6-1 final 3 Varvara Lepchenko (USA) 1/32 lost Elvina Kalieva (USA) 7-6(3) 6-3 final – Amelia Rajecki (GBR) 1/32 lost Lea Ma (USA) 7-6(5) 6-1 final Q Kristina Novak (SVN) 1/32 lost Leonie Kung (CHE) 6-4 6-3 final quali won Sachia Vickery (USA) 6-2 6-3 fying final quali won Victoria Hu (USA) 6-1 6-4 fying 1st WC Jessica Hinojosa Gomez (MEX) 1/32 lost Tessah Andrianjafitrimo 6-2 6-3 final (FRA) – Gabriela Lee (ROU) 1/32 lost Anastasia Tikhonova (RUS) 5-7 6-3 6-3 final WC Sloane Stephens (USA) 1/32 lost Sahaja Yamalapalli (IND) 6-2 6-2 final – Ekaterina Kazionova (RUS) quali lost Q-Dasha Plekhanova (CAN) 6-2 6-3 fying final quali won (Bye) fying 1st – Usue Maitane Arconada (USA) quali lost Q-Haley Giavara (USA) 7-6(5) 6-1 fying final quali won Marian Gomez Pezuela Cano 6-0 6-0 fying (MEX) 1st – Weronika Falkowska (POL) quali lost Q-Katrina Scott (USA) 7-5 7-5 fying final quali won (Bye) fying 1st – Sachia Vickery (USA) quali lost Q-Kristina Novak (SVN) 6-2 6-3 fying final quali won Daniela Martinez Guerrero 6-0 6-0 fying (MEX) 1st ………………………………………….. .. Seeds .. 