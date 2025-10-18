LIVE TV
Home > World > West Indies in Bangladesh 2025 Scoreboard

West Indies in Bangladesh 2025 Scoreboard

Written By: NewsX Syndication
Published: October 18, 2025 20:07:19 IST

Oct 18 (OPTA) – Scoreboard at close of play of 1st odi between Bangladesh and West Indies on Saturday at Mirpur, Bangladesh Bangladesh win by 74 runs Bangladesh 1st innings Saif Hassan lbw Romario Shepherd 3 Soumya Sarkar c Roston Chase b Jayden Seales 4 Najmul Hossain Shanto lbw Khary Pierre 32 Tawhid Hridoy c Shai Hope b Justin Greaves 51 Mahidul Islam Ankon b Roston Chase 46 Mehidy Hasan c Justin Greaves b Roston Chase 17 Nurul Hasan c Khary Pierre b Justin Greaves 9 Rishad Hossain b Jayden Seales 26 Tanvir Islam Not Out 9 Taskin Ahmed c Alick Athanaze b Jayden Seales 0 Mustafizur Rahman Run Out Khary Pierre 1 Extras 0b 3lb 0nb 0pen 6w 9 Total (49.4 overs) 207 all out Fall of Wickets : 1-8 Hassan, 2-8 Sarkar, 3-79 Shanto, 4-115 Hridoy, 5-158 Miraz, 6-165 Ankon, 7-182 Sohan, 8-198 Hossain, 9-198 Ahmed, 10-207 Rahman Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jayden Seales 7 0 48 3 6.86 Romario Shepherd 7.4 1 31 1 4.04 2w Khary Pierre 10 2 19 1 1.90 Roston Chase 10 0 30 2 3.00 1w Gudakesh Motie 10 0 44 0 4.40 2w Justin Greaves 5 0 32 2 6.40 1w ………………………………………………………….. West Indies 1st innings Brandon King c Nurul Hasan b Rishad Hossain 44 Alick Athanaze lbw Rishad Hossain 27 Keacy Carty c Saif Hassan b Rishad Hossain 9 Shai Hope c Nurul Hasan b Tanvir Islam 15 Sherfane Rutherford c Nurul Hasan b Rishad Hossain 0 Roston Chase c Nurul Hasan b Rishad Hossain 6 Gudakesh Motie lbw Mehidy Hasan 3 Justin Greaves c Saif Hassan b Mustafizur Rahman 12 Romario Shepherd c Mehidy Hasan b Mustafizur Rahman 1 Khary Pierre Not Out 7 Jayden Seales c Mehidy Hasan b Rishad Hossain 3 Extras 0b 3lb 0nb 0pen 3w 6 Total (39.0 overs) 133 all out Fall of Wickets : 1-51 Athanaze, 2-79 Carty, 3-82 King, 4-82 Rutherford, 5-92 Chase, 6-100 Motie, 7-118 Hope, 8-121 Shepherd, 9-122 Greaves, 10-133 Seales Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Taskin Ahmed 2 1 10 0 5.00 Tanvir Islam 10 1 46 1 4.60 Mustafizur Rahman 5 0 16 2 3.20 Mehidy Hasan 10 3 16 1 1.60 2w Rishad Hossain 9 0 35 6 3.89 1w Saif Hassan 3 0 7 0 2.33 ……………………………… Umpire Gazi Sohel Umpire Jayaraman Madanagopal Video Christopher Gaffaney Match Referee Dean Cosker

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 18, 2025 8:07 PM IST
Read about our editorial guidelines and standards here.
