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星期一, 7 10 月, 2024
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سويجي تطلق أسطول XL للطلبات الكبيرة خلال موسم الأعياد

بعد إجراء تجربة تجريبية في الأسابيع الماضية، تم إطلاق الأسطول رسميًا في جورجاون يوم السبت، تزامنًا مع انتخابات الجمعية المحلية في هاريانا. وقد قام أسطول سويجي XL EV بالفعل بتوصيل

سويجي تطلق أسطول XL للطلبات الكبيرة خلال موسم الأعياد

أطلقت سويجي، منصة توصيل الطعام التي تستعد لإطلاق طرحها العام الأولي (IPO)، خدمة جديدة للطلبات الكبيرة تُدعى أسطول سويجي XL EV. هذا الأسطول، المكون من سيارات كهربائية، مصمم للتعامل مع الطلبات الكبيرة بكفاءة.

بعد إجراء تجربة تجريبية في الأسابيع الماضية، تم إطلاق الأسطول رسميًا في جورجاون يوم السبت، تزامنًا مع انتخابات الجمعية المحلية في هاريانا. وقد قام أسطول سويجي XL EV بالفعل بتوصيل 3,500 وجبة لموظفي الانتخابات في أكثر من 580 مركز اقتراع في دوائر جورجاون وبادشاهبور، حيث تم تقديم الخدمة مجانًا للإدارة المحلية.

صرح سيدهارث باكو، رئيس الأعمال الوطنية في سوق سويجي للطعام، قائلًا: “تساهم خدمات توصيل الطعام في النمو العام لقطاع المواد الغذائية والمشروبات في الهند من خلال خلق فرص استهلاك جديدة، وتعزيز انتشار العرض، وتوسيع قاعدة المستهلكين. موسم الأعياد هو الوقت المثالي لإطلاق هذه الخدمة، حيث يحتفل الناس مع أحبائهم. ستضمن سويجي XL خدمة سلسة للحفلات والتجمعات دون تأخير في الطلبات الكبيرة.”

من المقرر أن يتوسع أسطول سويجي XL EV إلى مدن أخرى في الأسابيع المقبلة. تشمل ميزات الخدمة حجرات التحكم في درجة الحرارة والأسطول المدعوم بالكهرباء.

علق مفوض جورجاون نيشانت كومار ياداف قائلًا: “تم إنشاء أكثر من 1,507 محطة اقتراع في الدوائر الأربع في منطقة جورجاون. من المشجع رؤية شركات التكنولوجيا الناشئة المحلية مثل سويجي تتولى مسؤولياتها المدنية وتساهم في العملية الانتخابية. آمل أن تستمر في هذا الروح الإيجابية في المستقبل.”

فيما يتعلق بخطط الطرح العام الأولي، قدمت سويجي في 26 سبتمبر مستندات مسودة معدلة إلى هيئة سوق المال الهندية (سيبي) لجمع رأس المال من خلال الطرح العام الأولي. تشير مسودة التصريح المعدل الجديدة إلى أن الطرح سيتضمن إصدارًا جديدًا من الأسهم العادية بقيمة 3,750 كرور روبية، بالإضافة إلى بيع 18.52 كرور سهم من الأسهم الموجودة من خلال عرض للبيع (OFS).

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