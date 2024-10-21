Home
Explore
Settings

Settings

×

Reading Mode

Adjust the reading mode to suit your reading needs.

Font Size

Fix the font size to suit your reading preferences

Language

Select the language of your choice. NewsX reports are available in 11 global languages.
Select Language
星期一, 21 10 月, 2024
Live Tv
we-woman
Advertisement

صناعة التكنولوجيا، يدعم الآن مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب. وم

خلال تجمع في بنسلفانيا، وهي ولاية رئيسية في المعركة الانتخابية، عبّر ماسك عن مخاوفه بشأن المخاطر الشخصية التي يواجهها بسبب انخراطه في السياسة. وقال: "أزيد من مخاطر اغتيالي من خلال الانخراط في السياسة. لذا، أزيد بشكل كبي

صناعة التكنولوجيا، يدعم الآن مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب. وم

 

إيلون ماسك، المعروف بآرائه الجريئة وحضوره الكبير في صناعة التكنولوجيا، يدعم الآن مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب. ومع ذلك، أدت مواقفه الجريئة إلى اتهام صادم: يزعم ماسك أن وسائل الإعلام الرئيسية تشجع فعليًا على اغتياله بسبب تدخله السياسي.

خلال تجمع في بنسلفانيا، وهي ولاية رئيسية في المعركة الانتخابية، عبّر ماسك عن مخاوفه بشأن المخاطر الشخصية التي يواجهها بسبب انخراطه في السياسة. وقال: “أزيد من مخاطر اغتيالي من خلال الانخراط في السياسة. لذا، أزيد بشكل كبير من مخاطر اغتيالي وليس هذا ما أريد القيام به”. وأكد أنه رغم عدم وجود “رغبة في الموت” لديه، إلا أن المخاطر عالية جدًا لدرجة أنه يشعر بأنه لا خيار لديه سوى القيام بذلك. “أشعر حقًا أنه ليس لدي خيار سوى القيام بذلك، وهذا هو السبب”.

بعد التجمع، نشر ماسك على منصة “إكس” مقطع فيديو من خطابه في بنسلفانيا، وكتب: “من خلال مقالاتهم الهجومية المستمرة، تشجع وسائل الإعلام التقليدية فعليًا على اغتيال @realDonaldTrump والآن أنا أيضًا”.

الدعم المالي لحملة ترمب

يمتد دعم ماسك لترمب إلى ما هو أبعد من التأييد العام. فقد أبلغت التقارير أن رجل الأعمال ساهم بما لا يقل عن 70 مليون دولار لدعم حملة الرئيس السابق. بالإضافة إلى هذا الدعم المالي، أطلق ماسك مبادرة فريدة من خلال لجنته السياسية (PAC)، حيث يقدم حوافز مالية كبيرة للناخبين.

وقد pledged (أعلن) PAC الخاص بماسك عن منح 1 مليون دولار للأفراد الذين يوقعون على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني في الدستور الأمريكي، بهدف حماية حرية التعبير وحق حمل السلاح. كما انطلقت اللجنة في جولة تسجيل الناخبين في بنسلفانيا، بهدف تحفيز الناخبين لدعم ترمب. تستهدف المجموعة ولايات رئيسية بخلاف بنسلفانيا أيضًا، على أمل التأثير على الناخبين في الولايات المتأرجحة.

استغلال الحوافز المالية للانخراط السياسي

لم يكن هذا هو المرة الأولى التي يقدم فيها ماسك مكافآت مالية في سياق سياسي. فقد عرض سابقًا على منصة “إكس” 47 دولارًا ثم 100 دولار للأشخاص الذين يحيلون الآخرين للتوقيع على العريضة التي تدعم حملة ترمب. تمثل هذه الاستراتيجية نهجًا غير تقليدي لمشاركة الناخبين، حيث تدمج الحوافز المالية مع النشاط السياسي.

لقد أثار انخراط ماسك في انتخابات 2024 التساؤلات، نظرًا لتأثيره الهائل وثروته. بينما يرى البعض أنه disruptor (مخرب) ضروري في المشهد السياسي، ينتقد آخرون أفعاله، مدعين أن تأثيره المالي غير المسبوق قد يشوه العمليات الديمقراطية.

مع احتدام سباق الرئاسة لعام 2024، من المحتمل أن يظل دور ماسك نقطة خلاف، حيث إن مزاعمه حول التهديدات المدفوعة بالإعلام ودعمه المالي لترمب تضيف فقط إلى الدراما السياسية.

Filed under

غتياله بسبب تدخله السياسي
Advertisement

Also Read

伊隆·馬斯克：因支持特朗普而“增加我被暗殺的風險”

伊隆·馬斯克：因支持特朗普而“...

埃隆·马斯克：因支持特朗普而“增加我被暗杀的风险”

埃隆·马斯克：因支持特朗普而“...

哈马斯领袖辛瓦尔的妻子在逃离隧道时被发现携带价值3.2万美元的爱马仕柏金包 

哈马斯领袖辛瓦尔的妻子在逃离隧...

您是高爾夫球選手嗎？立即探索亞洲最佳高爾夫熱點

您是高爾夫球選手嗎？立即探索亞...

俾路支省：22人再次被强制失踪，失踪总人数增至56人

俾路支省：22人再次被强制失踪...

Entertainment

酷玩乐队的10场演出将打破泰勒·斯威夫特的温布利纪录

酷玩乐队的10场演出将打破泰勒

奧斯卡2025：約旦選擇紀錄片《我的甜蜜之地》競逐最佳國際影片獎

奧斯卡2025：約旦選擇紀錄片

為什麼金卡戴珊（Kim Kardashian）在 Netflix 影集強烈反對下探望監獄中的梅南德斯兄弟？

為什麼金卡戴珊（Kim Kar

在粉絲試圖拍攝夏奇拉的裙子下面後,夏奇拉衝下舞台,辛格的反應迅速走紅

在粉絲試圖拍攝夏奇拉的裙子下面

毒液是否與蜘蛛人聯手對抗《蜘蛛人 4》中這個強大的漫威反派？

毒液是否與蜘蛛人聯手對抗《蜘蛛

Advertisement

Lifestyle

您是高爾夫球選手嗎？立即探索亞洲最佳高爾夫熱點

您是高爾夫球選手嗎？立即探索亞

忘記飲食：研究發現 DNA 是痛風的真正原因

忘記飲食：研究發現 DNA 是

他們的首個系列，名為「喬爾巴扎」（Chor Bazar）

他們的首個系列，名為「喬爾巴扎

自10月1日起

自10月1日起

酒窩機真的有用嗎？有影響力的人轉向假酒窩以獲得完美的微笑

酒窩機真的有用嗎？有影響力的人

Advertisement
mail logo

訂閱以接收當天的頭條新聞直接從 NewsX 發送到您的收件匣