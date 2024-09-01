「哈馬斯領導人將為這些罪行付出代價」：拜登對人質被殺感到憤怒

美國總統喬·拜登表示，他對於找回六具人質屍體（包括一名來自加沙地帶的美籍以色列人）的事件感到「震驚和憤怒」。

美國總統喬·拜登表示，他對於找回六具人質屍體（包括一名來自加沙地帶的美籍以色列人）的事件感到「震驚和憤怒」。

拜登在8月31日明確警告說，「哈馬斯領導人將為這些罪行付出代價」，並誓言將繼續不懈地工作，以達成協議，確保釋放被巴勒斯坦組織劫持的其餘人質。拜登稱，以色列軍隊在週六於拉法市的一個隧道中找回了六具被哈馬斯扣押的人質屍體。

拜登在白宮發表的聲明中說：「我們現在已確認，被這些殘忍的哈馬斯恐怖分子殺害的人質中，有一位是美國公民，赫什·戈德堡-波林。」

以色列國防軍（IDF）發言人丹尼爾·哈加里海軍少將被《以色列時報》引述說，從加沙南部拉法市找回的六具人質屍體，是在以色列軍隊到達之前不久被哈馬斯「殘忍殺害」的。

在離開特拉華州的一間教堂後，拜登對記者說：「是時候結束這場戰爭了。」他說：「我們應該結束這場戰爭。」

副總統卡馬拉·哈里斯在一份聲明中表示，哈馬斯「必須被消滅」，不能允許其控制加沙。

哈里斯向23歲的美籍以色列人戈德堡-波林的父母喬恩和瑞秋表示哀悼，並宣布：「在世界任何地方，我的首要任務就是確保美國公民的安全。」

「拜登總統和我將永遠不會動搖我們釋放被扣押在加沙的美國人和所有人質的承諾。」

她在白宮聲明中說：「哈馬斯是一個邪惡的恐怖組織。隨著這些謀殺，哈馬斯的手上染上了更多美國人的鮮血。我強烈譴責哈馬斯持續的暴行，世界各國也應該這樣做。從屠殺1200人，到性暴力、劫持人質以及這些謀殺，哈馬斯的邪惡令人震驚和恐懼。」

戈德堡·波林在逃離滲透諾瓦音樂節的恐怖分子時被扣為人質，在10月7日的襲擊中，他因手榴彈爆炸失去了一隻手。

以色列總統艾薩克·赫爾佐格在聲明中表示，「整個國家的心被摧毀成碎片。」他說，殺害人質「證明了哈馬斯準備犯下反人類罪行的決心。」他還說，國家的「神聖目標」是將他們帶回家。

在哈馬斯10月7日的襲擊後，以色列對這個巴勒斯坦組織發動了戰爭，據報導，根據以色列當局的說法，超過1200名以色列人被殺，250人被扣為人質。