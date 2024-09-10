乔治亚州学校枪击事件：熟人反思社区的“愤怒”和“破碎”的家庭

在乔治亚州温德的阿帕拉契高中发生的毁灭性枪击事件之后，阿曼达·帕尔蒂-曼德斯的情感帖子捕捉到了这一悲剧对社区的深远影响。9月4日，14岁的科尔特·格雷在学校开火，造成两名学生和两名教师死亡，另有九人受伤。备受喜爱的教师兼教练理查德·阿斯平沃尔是其中的受害者之一。

在乔治亚州温德的阿帕拉契高中发生的毁灭性枪击事件之后，阿曼达·帕尔蒂-曼德斯的情感帖子捕捉到了这一悲剧对社区的深远影响。9月4日，14岁的科尔特·格雷在学校开火，造成两名学生和两名教师死亡，另有九人受伤。备受喜爱的教师兼教练理查德·阿斯平沃尔是其中的受害者之一。

帕尔蒂-曼德斯自2013年以来一直与阿斯平沃尔在山景高中共事，她在感人的Facebook帖子中分享了她的悲痛和反思。她描述阿斯平沃尔不仅仅是同事——他是一个充满活力的存在，总是微笑着，带着积极性。她写道：“里基不仅仅是同事——他是一个充满活力的灵魂，总是微笑着，带着积极性和温柔。他是一个丈夫和父亲。一个兄弟和儿子。一个朋友。一个教练。一个老师。”

悲剧的连锁反应

帕尔蒂-曼德斯表达了对这场悲剧的沮丧和愤怒，强调了她与温德及其学校的深厚联系。她写道：“我很生气，因为这是我们的家。”她回忆了自己在1999年科伦拜恩枪击事件时的震惊，当时她还是温德-巴罗高中（Winder-Barrow High School）的学生。她指出，阿帕拉契高中当时刚刚开学，这与最近的暴力事件有着个人的联系。

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这篇帖子突显了多年来重复的悲伤模式。帕尔蒂-曼德斯提到了其他悲剧事件，包括2012年的桑迪胡克大屠杀和2018年的帕克兰枪击事件。她说：“这些是让我印象最深刻的，但还有许多更多。弗吉尼亚理工。帕克兰。学校的名字混在一起，但痛苦依然存在。”

对社区的影响和集体哀悼

悲剧的影响远远超出了受害者的直接家庭。帕尔蒂-曼德斯强调了整个社区感受到的广泛悲痛和扰乱。她对阿斯平沃尔的妻子谢娜及他们的两个孩子表达了深切的同情，并认可了他去世所留下的空白。她写道：“像这样的悲剧效应被许多人所感受到。失去像里基这样的老师和教练——或任何老师——在无数学生和同事的心中造成了空白。”

帕尔蒂-曼德斯还反思了更广泛的集体哀悼感，指出世界各地的人们如何表达他们的悲伤和团结。她说：“如果你上社交媒体，你会看到来自世界各地的陌生人提到这些美丽的灵魂，以及我们的学校和城市。全世界的人们正在与我们一起哀悼，这是一种强大的力量。”

对枪手的法律后果

负责这次枪击的14岁科尔特·格雷已被控以四项谋杀罪。然而，由于他只有14岁，如果被定罪，将不会面临死刑。除了阿斯平沃尔外，其他受害者包括数学教师克里斯蒂娜·伊里米和14岁的学生梅森·舍曼霍恩与克里斯蒂安·安古洛