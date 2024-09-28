以色列如何針對真主黨領導人哈桑·納斯魯拉，請查看此處

最近週六，以色列宣佈在「新秩序」行動中殺死了真主黨領導人哈桑·納斯魯拉。因此，這標誌著對持續敵對行動中的黎巴嫩武裝組織的重大打擊。但真主黨尚未證實該報道。

最近週六，以色列宣佈在「新秩序」行動中殺死了真主黨領導人哈桑·納斯魯拉。因此，這標誌著對持續敵對行動中的黎巴嫩武裝組織的重大打擊。但真主黨尚未證實該報道。

以色列如何殺害真主黨領袖？

週五開始，「新秩序」行動開始對真主黨位於貝魯特的總部進行大規模軍事打擊，特別針對納斯魯拉。這次襲擊包括兩波空襲。

據以色列軍方稱，這次襲擊主要針對真主黨的主要地下總部，位於民用建築下方。

它還聲稱，這次行動發生時，真主黨高級官員正在協調針對以色列公民的活動。

以色列發表聲明稱，“以色列空軍戰鬥機在精確情報的引導下，襲擊了真主黨位於貝魯特達哈地區地下的中央總部。”

然而，以色列的空襲摧毀了真主黨長期據點南部郊區的多座高層建築。

根據現場視頻，建築物被夷為廢墟，居民帶著財物逃離該地區。目前，救援人員正在全力搜尋倖存者。

此外，以色列還發布了其控制室的視頻，顯示總參謀長正在監督針對納斯魯拉的行動。

同時，襲擊的消息傳出，當時以色列總理本傑明·內塔尼亞胡正在美國出席聯合國大會。在收到軍事助理的最新情況後，他立即結束了通報並縮短了訪問時間返回以色列。

早些時候，內塔尼亞胡在聯合國演講中發誓要繼續以色列打擊真主黨的行動。因此，國際支持停火的前景變得更加渺茫。