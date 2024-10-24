以色列对伊朗的报复性打击因五角大楼文件泄漏而推迟：报告

以色列对伊朗的报复性打击因五角大楼文件泄露而推迟，迫使以色列在敏感军事计划在社交媒体上曝光后重新调整其战略。

据情报消息来源称，泄露的文件详细描述了以色列的具体行动计划，导致以色列官员不得不修改战略并推迟行动。

这些机密文件最初在一个亲伊朗的Telegram频道上共享，随后在包括X（前称为推特）在内的社交媒体平台上传播。敏感信息包括以色列计划在打击中使用弹道导弹的详细信息，这使得德黑兰能够预见潜在的攻击模式并相应准备。

一位熟悉以色列准备工作的情报来源透露，泄密事件显著影响了打击的时间表。该消息来源称：“美国文件的泄露推迟了行动，因为需要调整某些战略和战术元素。”他补充说：“报复性攻击仍在计划中，但比最初预期的要花费更多时间。”

计划目标和战术调整

以色列最初的计划是打击属于伊朗革命卫队的军事设施。此次打击是为了回应伊朗在10月1日的攻击，当时超过180枚弹道导弹被发射至以色列。然而，以色列已向其盟友保证，行动不会涉及伊朗的核设施和石油基础设施，以尽量减少更广泛的地区升级。

泄露的文件被列为“绝密”，日期为10月15日和16日，详细描述了以色列军事准备的具体情况。文件中包括了大规模空军部署演习和一次空中加油演练，这对于远程作战至关重要。文件还提到了以色列准备的至少16枚空射弹道导弹，代号为“金色地平线”，以及40枚其他导弹，称为“ISO2”或“Rocks”。后者是一种由以色列国防承包商Rafael开发的地对空导弹，专为远程目标设计，能够穿透高度防护的地下设施。

美以关系受影响

五角大楼证实了泄露文件的真实性，这些文件是由国家地理空间情报局（NGA）和国家安全局（NSA）编制的。这些文件详细描述了以色列导弹演习和空军机动演习，为对伊朗的潜在打击做准备。尽管文件中没有包含卫星图像，但关于这些敏感信息如何被获取和传播的猜测已经出现。

此泄密事件引发了以色列和美国之间的摩擦，前以色列情报官员对此泄密事件的更广泛影响表示担忧。前以色列官员警告说：“真正的问题是，这表明美国在保护机密信息方面存在困难。”

更广泛的地区担忧

五角大楼否认了将泄密事件与一位有伊朗血统的美国国防部官员联系的猜测。五角大楼正全力配合正在进行的调查，试图确定谁曾接触过泄露的材料。这些文件在社交媒体上的传播引发了关于美国和以色列国防圈内机密信息保护的进一步担忧。

此泄密事件发生在中东地区紧张局势加剧之际，因为伊朗继续支持在伊拉克和叙利亚的真主党和代理民兵。以色列一直警惕可能的升级，尤其是在今年早些时候的报道后，称以色列之前的一次打击据称摧毁了伊朗在伊斯法罕附近的防空雷达，那是在伊朗4月份的攻击后进行的。