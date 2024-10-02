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伊朗飛彈襲擊後，摩薩德總部附近形成 50 英尺寬的彈坑

伊朗向以色列發射約 200 枚彈道飛彈後，摩薩德設施外形成了一個 30 英尺深、50 英尺寬的彈坑。據報道，該隕石坑距離情報機構總部約1500公尺。此外，社群媒體上瘋傳的影片顯示，周圍地區散落著大量碎片。

伊朗飛彈襲擊後，摩薩德總部附近形成 50 英尺寬的彈坑

伊朗向以色列發射約 200 枚彈道飛彈後，摩薩德設施外形成了一個 30 英尺深、50 英尺寬的彈坑。

據報道，該隕石坑距離情報機構總部約1500公尺。此外，社群媒體上瘋傳的影片顯示，周圍地區散落著大量碎片。

同時，伊朗武裝部隊總參謀長穆罕默德·巴蓋裡告訴新聞電視台，內瓦蒂姆空軍基地、內扎里姆軍事設施和特爾諾夫情報部門均在「真實承諾二號行動」下遭到襲擊。

此外，巴蓋裡也強調，伊朗軍方在由伊斯蘭革命衛隊（IRGC）航空航天部隊實施的飛彈襲擊中故意避免瞄準民用場所和基礎設施。

他還表示，這次攻擊是對分別於7月31日和9月27日被殺的哈馬斯頭目伊斯梅爾·哈尼亞、伊斯蘭革命衛隊指揮官阿巴斯·尼爾福魯山和真主黨領袖賽義德·哈桑·納斯魯拉的回應。

此外，伊朗總統馬蘇德·佩澤什基安聲稱，針對以色列的軍事行動符合伊朗的合法權利，旨在確保區域和平與安全。佩澤什基安引述伊朗伊斯蘭共和國通訊社的話稱，“這一行動是為了捍衛伊朗的利益和公民。”

早些時候，大約有180枚飛彈向以色列發射，其中大部分被攔截。隨後，總理本傑明·內塔尼亞胡譴責這次導彈襲擊是一個“大錯誤”，並警告伊朗將面臨後果。他發表聲明說：「伊朗今天犯了一個大錯誤，並將為此付出代價。伊朗政權不理解我們保衛自己的決心以及我們報復敵人的決心。

Filed under

伊朗 兩伊戰爭 摩薩德 新聞X 班傑明·內塔尼亞胡

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