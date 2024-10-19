俾路支省：22人再次被强制失踪，失踪总人数增至56人

在巴基斯坦武装部队持续对俾路支省进行暴行和强迫失踪案件的同时，最近又有22人被强制失踪，使本月的失踪总人数达到56人。

在诺什基地区，10月7日和8日，巴基斯坦军队在塔赖兹和巴达尔卡雷兹地区进行突袭，拘捕了9人。 被拘留者包括：法里德·艾哈迈德、阿卜杜勒·马利克、穆姆塔兹·巴洛赫、伊克巴尔·巴洛赫、哈比卜·巴洛赫、沙里夫·简、沙·萨利姆、扎霍尔·简、阿斯凡·巴洛赫，据《俾路支时报》报道，他们被带到未知地点。

同时，10月19日，巴基斯坦军队在德拉布格蒂地区的突袭中，12名俾路支人被强制失踪。俾路支统一委员会确认了这些事件，并对该地区日益增加的强制失踪人数表示担忧。

“他们的家人不知道他们的下落，担心他们的安全。” 俾路支统一委员会在一份声明中表示，并公布了失踪者的名字，包括瓦齐尔·布格蒂博士、塔里克·布格蒂警官、雷斯·布格蒂、穆尔塔扎·布格蒂、卡西姆·布格蒂、巴尔卡特·布格蒂、扎希德·布格蒂、帕尔霍·布格蒂、法扎尔·侯赛因·布格蒂、法扎尔·布格蒂、祖马·布格蒂和库尔班·布格蒂。

俾路支统一委员会呼吁国际社会和人权组织采取紧急行动，敦促：“我们必须抵抗，结束这种残酷的做法。”

据《俾路支时报》报道，一名名叫阿卜杜勒·马利克的年轻人，穆罕默德·优素福之子，于10月11日在凯奇区的土尔巴特被反恐部门和边防军强制失踪。

强制失踪人数的增加与联合国人权事务委员会关于民事和政治权利保护问题的审查相吻合。该委员会在日内瓦举行的第142届会议上，对俾路支省的强迫失踪问题表示严重关切，并质询了巴基斯坦代表团关于解决这些案件的努力。

据《巴洛奇萨尔马查尔》报道，该委员会指出，强迫失踪案件激增，尤其针对俾路支社区，并询问巴基斯坦代表团解决这些案件的措施。

海伦·蒂格鲁贾指出，自2017年巴基斯坦上次审查以来，强制失踪人数显著增加。

根据联合国强迫或非自愿失踪问题工作组的数据，2004年至2024年间，巴基斯坦报告了超过7000起失踪案件。

《巴洛奇萨尔马查尔》称：“政治活动家、记者、学生和人权维护者，特别是俾路支省的人，继续成为不成比例的目标。”