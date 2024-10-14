克里斯托弗·哥倫布是塞法迪猶太人嗎？新研究揭示驚人的起源！

西班牙科學家宣布，著名的15世紀探險家克里斯托弗·哥倫布是來自西歐的塞法迪猶太人。這一結論基於一項長達22年的全面調查，利用DNA分析來解開有關哥倫布起源的謎團。

解開哥倫布之謎

哥倫布在1490年代主導了由西班牙資助的探險，為歐洲征服美洲鋪平了道路，長期以來他出生地和血統一直是爭論的話題。傳統上認為他來自意大利的熱那亞，但隨著時間的推移，出現了各種理論，建議他可能有西班牙、希臘、巴斯克、葡萄牙甚至英國的血統。然而，這項最新研究顯著轉變了焦點。

法醫專家米格爾·洛倫特領導了這項研究，分析了從長期被認為是哥倫布最後安息之地的塞維利亞大教堂中埋藏的遺骸所提取的小樣本。通過將這些樣本與已知親屬的DNA進行比較，團隊得出了有力的結論，關於哥倫布的血統。

主要發現與DNA證據

這些發現是在一部名為《哥倫布DNA：真實起源》的紀錄片中揭示的，該片在西班牙國家廣播電視台TVE上播放。洛倫特表示：“我們有克里斯托弗·哥倫布的DNA——雖然非常有限，但足夠。我們也有他兒子埃爾南多·哥倫布的DNA。”結果顯示，埃爾南多·哥倫布的Y染色體（男性系譜）和線粒體DNA（母親傳承）均顯示出與猶太人祖先一致的特徵。

歷史上，約有30萬猶太人生活在西班牙，在天主教君主伊莎貝拉和費爾南多頒布命令，要求猶太人和穆斯林要麼皈依天主教，要麼離開該國之前。這些猶太人被稱為塞法迪猶太人，遍佈全球，而“塞法迪”一詞本身源於希伯來語中的“Sefarad”，意為西班牙。

出生地與埋葬之旅

儘管研究確認了有關哥倫布在塞維利亞大教堂埋葬的理論，但它也突顯了他確切出生地的複雜性。在檢查了25個可能的地點後，研究人員得出結論，哥倫布出生於西歐，但具體細節仍然模糊。

哥倫布於1506年在西班牙的巴利亞多利德去世，他希望埋葬在目前由多明尼加共和國和海地共享的伊斯帕尼奧拉島。他的遺骨經歷了一段波折的旅程：1542年移至伊斯帕尼奧拉，1795年轉至古巴，最後在1898年被認為轉移至塞維利亞。

歷史意義

對哥倫布起源的新理解為圍繞這位歷史上最具爭議人物之一的歷史敘述增添了迷人的層次。他猶太血統的確認不僅挑戰了長期以來的假設，還反映了探險時代多樣身份的豐富拼圖。

隨著關於哥倫布的討論不斷演變，這一啟示邀請人們重新評估他的遺產以及他所處的複雜歷史背景。這項研究的影響超越了哥倫布本人，與美洲及其他地區更廣泛的身份、文化和歷史討論相呼應。