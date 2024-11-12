凯·特朗普分享了她的祖父唐纳德·特朗普赢得大选后，在海湖庄园的庆祝活动视频

唐纳德·特朗普的孙女凯分享了一段温馨的幕后视频，展现了家人在海湖庄园的选举庆祝活动，并表达了她对祖父胜利的骄傲和情感反应。

17岁的凯·特朗普是唐纳德·特朗普小儿子和他的前妻凡妮莎的女儿，她分享了家人在海湖庄园选举派对的亲密幕后片段。凯说，随着祖父的胜利，家人们都陷入了泪水中。凯分享了特朗普击败卡玛拉·哈里斯的过程中发生的事件，这是一个既充满情感又充满庆祝的家庭胜利。

凯在她的频道上发布了一段非常详细的视频，记录了她整晚的准备和激动情绪。视频中，凯准备着打扮自己，她穿着闪亮的黑色无肩带迷你裙，搭配金色高跟鞋，展现了她的专业妆容。

怀着兴奋与紧张，凯前往海湖庄园，那里是特朗普在佛罗里达州的庄园，家人和朋友们聚集在此支持前总统。在车上，凯说：“我好久没见到爷爷了，因为他一直在竞选”，并提到在竞选的最后几天里联系他的难度。她还说，“他几乎每天都会给我打电话”。“我今晚已经准备好庆祝，希望我们能赢——当然，手指交叉祈祷。”

凯的期待与紧张

晚间，凯坦白自己既焦虑又充满希望。她由衷地表示了对爷爷的敬佩，说他是一个非常勤奋和执着的人。她说：“我不认识任何像他那样勤奋和执着的人。”并表示深深的骄傲。

在海湖庄园内，气氛温馨，沙发摆放在三块大屏幕前，播放着现场直播的选举新闻。出席者包括小唐纳德、埃里克、巴伦、蒂芙尼、伊万卡和她的丈夫贾里德·库什纳，以及亿万富翁埃隆·马斯克和亲密朋友。

凯的思考与波澜起伏的一晚

几天后，凯回忆起那晚不可忘记的情景，回忆道，当结果确认特朗普胜利时，她无法继续拍摄。她解释说，“我们作为一个家庭一起庆祝”，那晚成为了一个充满情感的胜利。她说道，“我为他感到非常骄傲，他每天都在为这个国家努力工作”。

视频最感人之处在于凯描述她得知特朗普赢得关键州宾夕法尼亚州的反应。凯回忆道，她被情绪所动，流下了眼泪。“选举之夜对我们整个家庭来说非常特别，因为我们战斗到了最后。”

凯钦佩她祖父的奉献精神

“他是一个非常不可思议、独特的人，毫无疑问地展示了对美国的忠诚。”凯说。“他真的从不休息，除了工作什么都不做。”她强调说，祖父在她的生活中扮演了重要的榜样角色。

她的视频以向唐纳德·特朗普无怨无悔的奉献精神致敬结束：“我对他的任期感到非常兴奋。我期待看到他将为国家做什么。”凯说。“当我长大后，我希望能像他那样，为我的理想而奋斗。”她补充道：“我真的很期待看到他在未来几年会有什么成就。”她补充说：“我觉得他会做得很好，因为他对自己所做的一切都充满了承诺。因此，他比地球上任何人都更值得这个胜利。”