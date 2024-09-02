加沙衝突中啟動脊髓灰質炎疫苗接種運動

儘管衝突持續，根據聯合國官員和當地衛生部門的說法，大規模的脊髓灰質炎疫苗接種運動已經在加沙成功啟動。這一舉措旨在應對新的脊髓灰質炎疫情，自1999年以來，該地區首次報告了病例。

儘管衝突持續，根據聯合國官員和當地衛生部門的說法，大規模的脊髓灰質炎疫苗接種運動已經在加沙成功啟動。這一舉措旨在應對新的脊髓灰質炎疫情，自1999年以來，該地區首次報告了病例。

此次活動的目標是為640,000名10歲以下的兒童接種疫苗，每名兒童需要接種兩劑口服疫苗，間隔四週。疫苗接種初期在加沙中部開始進行，並且以色列和哈馬斯達成每日八小時停火協議以促進疫苗推廣。

家庭們已經聚集在接種中心，許多人在德爾·阿勒·巴拉赫的學校排隊。儘管面臨基礎設施受損和疫苗猶豫等挑戰，初步反應仍然積極。世界衛生組織（WHO）報告稱，這次活動已成功啟動，許多家庭迫切希望為他們的孩子接種疫苗。

形勢依然嚴峻，持續的空襲和地面戰鬥導致大量傷亡。醫院報告了高數量的死傷人數，受損的道路和醫療設施使得疫苗分發變得更加複雜。

加沙的健康危機因嚴重的疾病狀況而加劇，包括痢疾、肺炎和影響超過150,000人的皮膚病。世衛組織估計，還有數百人可能感染了脊髓灰質炎，但沒有顯示症狀。

救援工作者警告說，還有更多傳染病如霍亂爆發的風險。疫苗接種運動被視為關鍵步驟，但健康官員強調需要持久的停火以應對更廣泛的人道危機。

聯合國和健康官員繼續呼籲恢復停火談判，以確保加沙地區兒童和家庭的安全與福祉。