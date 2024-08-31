南中國海：為何中國與菲律賓在爭議水域的緊張局勢加劇

中國與菲律賓海岸警衛隊艦船於週六在南中國海爭議區域發生碰撞，這是兩國緊張局勢升級下的最新事件。雙方均指責對方應為此次事件負責。

中國與菲律賓海岸警衛隊艦船於週六在南中國海爭議區域發生碰撞，這是兩國緊張局勢升級下的最新事件。雙方均指責對方應為此次事件負責。

中國海警發言人劉德軍指責菲律賓海警艦船9701故意在週六中午12:06在先賓礁附近以「不專業和危險的方式」造成碰撞。劉表示，中國海警將採取必要措施以防止類似行為，根據海警網站上的聲明。

菲律賓海軍准將Jay Tarriela報告稱，中國海警艦船「直接且故意撞擊」了菲律賓海警艦船。在Facebook直播的簡報中，Tarriela表示菲律賓海警艦船並未挑釁中國船隻，並指出碰撞損壞了菲律賓的船隻。

中國對菲律賓艦船採取了越來越具侵略性的態度，指責它們進入中國聲稱的領土，儘管國際法庭判決支持馬尼拉。經歷多次事件後，兩國嘗試實施「臨時安排」以減少某些爭議水域的緊張局勢。

菲律賓表示，正在考慮擴大這一協議的範圍。然而，政府也警告稱，中國的行為削弱了雙方建立信任的努力。

菲律賓加強南中國海存在感

在親北京的政府多年不作為後，菲律賓現在專注於通過重啟本地造船業來加強在南中國海的存在——這是一項許多分析人士認為早該進行的戰略調整。

菲律賓海軍的現代化計劃最初於2012年宣布，旨在獲得一支強大的艦隊，包括六艘防空戰艦和三艘攻擊潛艇。然而，截至今年，僅有兩艘現代化的護衛艦——BRP José Rizal和BRP Antonio Luna——以及其他幾艘船隻，這使得該國在這個充滿緊張的地區處於脆弱狀態。

防務分析人士批評馬尼拉，稱在前總統杜特爾（Rodrigo Duterte）政府期間浪費了六年時間，他在此期間轉向北京，減少了與美國的軍事合作。他指出，國家現在需要趕上，並強調動員產業和人民的必要性。

隨著菲律賓和中國艦船在南中國海的衝突變得越來越頻繁，緊張局勢使馬尼拉更加關注防禦。

今年1月，總統費迪南德·馬科斯（Ferdinand Marcos Jnr）撥款約350億美元用於軍事現代化，批准了優先提升海軍力量的「Re-Horizon 3」計劃。菲律賓海軍發言人Roy Vincent Trinidad在5月告訴當地媒體，國內造船對經濟更有利，並指出維護從外國購買的艦船比其初始成本更昂貴。

除了兩艘護衛艦外，菲律賓還擁有兩艘兩棲運輸船、三艘護衛艦、六艘海上巡邏艇和九艘快速攻擊艇。

南中國海的戰略水域

南中國海是西太平洋的一部分，位於中國南部、台灣、菲律賓、印度尼西亞、越南、泰國、柬埔寨和馬來西亞之間。

根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD），每年約三分之一的全球海洋貿易經過這條350萬平方公里（140萬平方英里）的航道。大約40%的全球貿易石油產品每年通過這片海域運輸。

2016年，位於華盛頓的戰略與國際研究中心（CSIS）估計，每年有價值3.6萬億美元（3.29萬億歐元）的商品和貨物經過這條航道。另一項估算顯示，這個數字可能高達5.3萬億美元。

北卡羅來納州的杜克大學研究人員估計，經過南中國海和東中國海（位於中國、兩韓和日本之間）的貿易總值為每年7.4萬億美元。

每年，有數萬艘貨船穿越南中國海，根據CSIS的數據，這些船隻運輸了大約40%的中國貿易、三分之一的印度貿易，以及20%的日本貿易。

對於整個亞洲而言，中國、印度和日本的經濟安全與這條航道的順利運作密切相關。南中國海是亞洲內部貿易以及與歐洲、中東和非洲商務的關鍵十字路口。

中國在南中國海的霸權

南中國海是一個有爭議的問題，因為北京宣稱幾乎全部海域為自己的領土，這引起了鄰國的不滿，這些國家認為中國的領土主張侵犯了它們的專屬經濟區。中國無視2016年國際仲裁法庭在荷蘭海牙作出的裁決，該裁決指出北京在國際法下對其廣泛主張沒有法律或歷史依據。

最近，中國軍方在這條航道上進行了越來越具侵略性的行動，包括與菲律賓船隻的衝突，這加劇了對潛在全面衝突的擔憂。美國多次警告，如果菲律賓軍隊遭到攻擊，包括在南中國海，美國有義務保衛菲律賓。

上個月，越南向聯合國提交了一項主張延長目前200海里（370公里）以外的大陸架的要求，此前菲律賓在6月也做出了類似的舉動。

中國還將台灣視為一個必須最終統一的叛亂省份，台灣在75年前的內戰後與中國大陸分離。北京可能會使用軍事力量將這個民主島嶼納入其控制的擔憂，進一步加劇了南中國海的緊張局勢。

根據美國能源信息署（EIA）的數據，南中國海爭議水域還含有約5.38萬億立方米（190萬億立方英尺）的已知和可能天然氣以及110億桶的石油儲備。

這片爭議水域還含有重要的稀土礦藏，這些礦藏對中國的科技雄心至關重要，包括電動車電池和先進電子產品的生產。

馬六甲海峽：更大的威脅

雖然當前的緊張局勢主要涉及中國、菲律賓和台灣，但對南中國海貿易最大的威脅實際上可能來自位於南方的馬六甲海峽，該海峽位於馬來西亞、印度尼西亞和新加坡之間。

根據美國能源信息署（EIA）的數據，去年每日有2370萬桶石油和石油產品經過這條海峽，這一數量比霍爾木茲海峽高出13%。

在最窄的地方，馬六甲海峽寬度僅為64公里，這使得它已經容易擁擠和發生碰撞。隨著時間的推移，這條水道發生了許多搶劫和海盜事件。

一些地緣政治和軍事專家表示，例如，如果中國入侵台灣，美國及其盟友可能會封鎖馬六甲海峽，從而限制中國獲得石油的能力以及從亞洲最大經濟體出口商品的能力。