南瓦济里斯坦警方面包车遭遇炸弹袭击，13人受伤

一枚遥控炸弹在南瓦济里斯坦的瓦纳·鲁斯塔姆市场附近的警方面包车旁爆炸，造成13人受伤，其中包括6名警察和7名平民。

一枚遥控炸弹在南瓦济里斯坦的瓦纳·鲁斯塔姆市场附近的警方面包车旁爆炸，造成13人受伤，其中包括6名警察和7名平民。

据医院官员向Geo News透露，袭击发生在基尔科特路，警方在该地点为正在进行的抗脊髓灰质炎运动提供安全保障。警察官员确认，爆炸发生后，他们迅速抵达现场。救援队迅速到达并将伤者送往瓦纳地区总部医院。其中一名重伤者随后被转送至德拉伊斯梅尔汗以接受进一步医疗照顾。

医疗主任哈马德·马哈茂德报告称，医院接收了包括平民和警察在内的伤者。此次袭击特别针对了两辆负责保护该地区脊髓灰质炎工作者的警车中的一辆。

警方已封锁该区域，并正在进行调查以识别和逮捕负责此次事件的嫌疑人，Geo News报道。

地区卫生官员伊纳亚特·拉赫曼指出，地区内的抗脊髓灰质炎运动今日开始，目标是为大约70,000名5岁及以上的儿童接种疫苗。为了确保297个参与该运动的脊髓灰质炎团队的安全，警方在全区部署了480名警察。

此次袭击突显了巴基斯坦西北部地区的安全力量和脊髓灰质炎工作者面临的持续风险，这些地区因其不稳定性和安全挑战而闻名。

这一事件强调了脊髓灰质炎团队和安全人员在冲突频发地区遇到的持续危险。过去十年中，已有众多针对脊髓灰质炎工作者的袭击事件被报道，这导致参与疫苗接种工作的人们感到恐惧，Geo News报道。

今年早些时候，坦克和德拉伊斯梅尔汗地区的单独袭击事件也导致了脊髓灰质炎值勤的警察受伤，进一步强调了这些地区面临的持续威胁。

（除了标题，本故事未经过Newsx工作人员编辑，来自联合稿件发布。）