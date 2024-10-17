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卡马拉·哈里斯在2024年总统选举前抨击唐纳德·特朗普，称其“不适合”和“危险”

副总统卡马拉·哈里斯对她的总统竞争对手、前总统唐纳德·特朗普发起了猛烈攻击，称他“不稳定、危险且不适合服务”，这一言论是在即将到来的美国总统选举之前发表的

卡马拉·哈里斯在2024年总统选举前抨击唐纳德·特朗普，称其“不适合”和“危险”

副总统卡马拉·哈里斯对她的总统竞争对手、前总统唐纳德·特朗普发起了猛烈攻击，称他“不稳定、危险且不适合服务”，这一言论是在即将到来的美国总统选举之前发表的。

哈里斯在与福克斯新闻首席政治主播布雷特·拜尔的采访中发表了这些言论。她在采访中表示：“听我说……唐纳德·特朗普不适合服务，他不稳定，危险，人们厌倦了一个自称为领导者的人，整天贬低别人，陷入个人恩怨中……美国人民对此感到厌倦。”

哈里斯进一步批评特朗普，指责他愿意将美军对准美国公民，并针对参与和平抗议的人士。她说道：“底线是，他多次重复过，他谈到要把美军对准美国人民，谈到要追究参与和平抗议的人，谈到要因为不同意见而把人关起来。”

在采访中，哈里斯还强调了民主的重要性，指出美国总统应能处理批评。她说：“这是一个民主国家，在民主中，美国总统应该愿意能够处理批评，而不是说要因为人们的批评而把他们关起来。这就是当前面临的关键问题……”

值得注意的是，副总统卡马拉·哈里斯是第一位女性、第一位黑人和第一位亚裔美国副总统。如果她当选总统，这位59岁的女性将成为历史上第一位担任美国总统的女性。

她的对手是前总统唐纳德·特朗普，他希望在2020年经历苦涩离任后，历史性地重返白宫。如果特朗普获胜，这将是美国历史上首次有总统连续两次任职非连续的总统任期。美国总统选举定于11月5日举行。

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卡马拉·哈里斯 唐纳德·特朗普
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