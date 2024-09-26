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台湾企业正在调查：四人因爆炸式对讲机被质询

台湾检察官正在积极调查与最近在黎巴嫩发生的爆炸式对讲机事件相关的台湾公司，此事件对真主党造成了重大打击。作为调查的一部分，有四人被作为证人进行质询。

台湾企业正在调查：四人因爆炸式对讲机被质询

台湾检察官正在积极调查与最近在黎巴嫩发生的爆炸式对讲机事件相关的台湾公司，此事件对真主党造成了重大打击。作为调查的一部分，有四人被作为证人进行质询。

针对以色列的指控
安全消息来源表示，以色列是爆炸式对讲机的幕后黑手，这在一个已经不稳定的情况下加剧了紧张局势。虽然以色列既没有确认也没有否认这些指控，但这一事件引发了强烈的关注。

复杂的联系网络
对讲机被武器化和远程引爆的时间线和方法仍然不清楚。这项调查已扩展至多个国家，包括台湾、保加利亚、挪威和罗马尼亚。

总部位于台湾的金阿波罗上周澄清，未制造参与袭击的设备。该公司指出，与对讲机相关的匈牙利公司BAC持有使用其品牌的许可证。台湾政府还表示，这些对讲机并非在台湾生产。

正在进行的证人质询
台北士林区检察官办公室负责对金阿波罗的调查，确认除了之前质询的两人外，现在还与一名现任和一名前员工作为证人进行了交谈。一位发言人表示：“我们正在迅速处理此案，寻求尽快解决方案”，但没有透露被质询者的姓名，也没有表示是否会进行进一步的质询。

上周被质询的人员包括金阿波罗的总裁兼创始人许景光和阿波罗系统的唯一员工吴婷莎。金阿波罗尚未对正在进行的调查发表评论，也没有回复额外的信息请求。路透社尝试联系吴婷莎未果，二人在上周离开检察官办公室时对媒体的询问保持沉默。

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台湾企业正在调查

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