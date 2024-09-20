台湾政府坚决声明，爆炸在黎巴嫩造成重大伤亡的对讲机中，使用的所有组件均未在台湾生产。这些爆炸加剧了真主党与以色列之间的紧张局势，并引发了全球对这些设备来源的调查。

台湾政府坚决声明，爆炸在黎巴嫩造成重大伤亡的对讲机中，使用的所有组件均未在台湾生产。这些爆炸加剧了真主党与以色列之间的紧张局势，并引发了全球对这些设备来源的调查。

与台湾制造商Gold Apollo相关的对讲机 爆炸的对讲机碎片上有与台湾公司Gold Apollo相关的标签。然而，该公司坚决否认参与制造用于此次袭击的设备。Gold Apollo的首席执行官徐景光强调，公司的确与该事件无关，并表示：“他将商标许可给一家名为BAC Consulting的匈牙利公司，以便其使用Gold Apollo名称制造自己的对讲机。”

本周早些时候发生的爆炸造成12人遇难，包括两名儿童，近3000人受伤。在另一轮攻击中，爆炸的对讲机造成20人死亡，450人受伤。真主党已将两起攻击归咎于以色列。

台湾政府：未参与对讲机组件生产 台湾经济部长郭志辉周五对媒体表示，台湾与爆炸性对讲机的生产无关。“真主党的对讲机组件不是由我们生产的，”郭说，并确认司法调查正在进行中。

台湾外交部长林佳龙也表示希望揭开此事的真相。“我想揭示真相，因为台湾从未出口过这种特定型号的对讲机，”他在公开声明中说。

BAC Consulting：神秘的联系 Gold Apollo的徐景光指出，BAC Consulting可能是设备的来源，这是一家匈牙利公司，因为他们获得了Gold Apollo商标的使用许可。然而，多个媒体（包括BBC）尝试联系BAC Consulting均未成功。BAC的首席执行官克里斯蒂娜·巴尔索尼-阿基迪亚科诺否认对对讲机有任何了解，告诉NBC她的公司没有制造这些设备。

进一步复杂化调查的是，匈牙利政府透露，BAC Consulting在匈牙利没有任何运营或制造地点。纽约时报的报告指出，BAC可能是一个作为以色列行动前台的空壳公司，并援引以色列情报官员的说法。

与日本制造商Icom相关的对讲机爆炸 黎巴嫩政府报告称，周三发生的与对讲机相关的附加攻击造成20人死亡，至少450人受伤。这些设备上印有日本无线电制造商Icom的标志，但该公司也与此事件保持距离。Icom表示，他们已在十年前停止生产这些对讲机。

真主党指责以色列，誓言报复 受伊朗支持的真主党指责以色列所称的“犯罪攻击”，并誓言寻求对这些攻击的“公正报复”。以色列军方保持沉默，拒绝对指控发表评论。自去年十月加沙冲突爆发以来，真主党与以色列之间的冲突愈发激烈，这些最新事件标志着跨境敌对行为的显著升级。

全球电子供应链的挑战 追踪攻击中使用设备的来源的难度突显了全球电子供应链的复杂性。随着不同国家的公司获得商标许可、从各个地区采购组件并外包生产，在此类案件中确定责任变得越来越具有挑战性。此事件强调了全球电子行业需要更大的透明度和问责制。

随着台湾和国际当局继续调查，真相仍在进一步揭示中。