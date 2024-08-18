台灣報告中國軍機侵入防空識別區

台灣國防部（MND）表示，從星期六早上6點（當地時間）到星期天早上6點（當地時間），偵測到7架中國軍機和15艘海軍艦艇。

根據國防部的消息，在7架中國人民解放軍（PLA）軍機中，有3架越過台灣海峽中線，進入台灣北部和東南部的防空識別區（ADIZ）。為應對這一情況，台灣派遣了軍機和海軍艦艇，並部署了岸基導彈系統以監測解放軍的活動。

國防部在X平台上的一則貼文中表示：「截至今天早上6點（UTC+8），我們偵測到7架解放軍軍機和15艘中國海軍艦艇在台灣周圍活動。其中3架軍機越過中線，進入台灣北部和東南部的防空識別區。我們已監測該情況並作出相應應對。」

星期六，國防部偵測到13架中國軍機和7艘海軍艦艇，並且有12架解放軍軍機越過台灣海峽中線，進入台灣北部、西南部和東部的防空識別區（ADIZ）。

這次事件是中國近幾個月來一系列類似挑釁行動的一部分。中國增加了在台灣周圍的軍事活動，包括定期的空中和海上侵入台灣的防空識別區以及在島嶼附近進行軍事演習。

值得注意的是，自1949年以來，台灣一直是獨立治理的。然而，中國視台灣為其領土的一部分，並堅持最終統一，必要時將動用武力。

截至目前，本月台灣已追蹤到解放軍軍機279次，解放軍艦艇150次。自2020年9月以來，中國通過逐步增加在台灣周邊運行的軍機和海軍艦艇的數量，加強了使用灰色地帶戰術。

灰色地帶戰術被定義為「一種超越穩態威懾和保證的努力或一系列努力，試圖在不訴諸直接和大規模使用武力的情況下達成安全目標。」