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星期日, 20 10 月, 2024
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哈马斯领袖辛瓦尔的妻子在逃离隧道时被发现携带价值3.2万美元的爱马仕柏金包 

最近发布的以色列国防军（IDF）视频显示，哈马斯领袖雅赫亚·辛瓦尔的妻子在逃离隧道时携带着一只价值32,000美元的爱马仕柏金包，突显了他们的奢华与加沙人民的艰辛之间的鲜明对比。

哈马斯领袖辛瓦尔的妻子在逃离隧道时被发现携带价值3.2万美元的爱马仕柏金包 

以色列国防军（IDF）最近发布的引人注目的画面显示，哈马斯前领导人雅赫亚·辛瓦尔与他的家人一起，绝望地逃入他们位于汗尤尼斯的家下方的一个隧道。

这一事件发生在哈马斯于10月7日发起针对以色列的致命袭击前的几个小时。视频的时机引发了对辛瓦尔优先事项的质疑，特别是这暗示他在策划对以色列公民的攻击的同时，正在为家人的生存做准备。

危机中的自我利益

以色列国防军发言人丹尼尔·哈加里海军准将强调了这段视频的影响。他表示：“即使在残酷大屠杀的前夕，辛瓦尔也忙于自己的生存和家人的生存。”

他补充道：“在大屠杀发生的几小时前，辛瓦尔只关心自己和家人，而把恐怖分子派去对以色列儿童、女性和男性进行杀戮。”这对辛瓦尔的严厉描述突显了他在危机时刻的领导力的关键看法。

奢侈品引发愤怒

这段视频引起了广泛关注，特别是因为在辛瓦尔妻子萨马尔·穆罕默德·阿布·扎马尔身上看到了一件引人注目的奢侈品。她被拍到手持一只价值32,000美元（约27万印度卢比）的爱马仕柏金包，这在与加沙人民的生活条件形成鲜明对比的同时，成为财富的显著象征。自1984年推出以来，爱马仕柏金包因其独特性和高昂价格而成为富人阶层的地位象征。

以色列国防军发言人阿维哈伊·阿德雷上校对此差距进行了评论，强调了辛瓦尔一家奢华生活方式与普通加沙居民严峻环境之间的明显对比。

雅赫亚·辛瓦尔于1962年10月29日出生，继伊斯梅尔·哈尼亚在7月被以色列暗杀后，成为哈马斯的一个重要人物。哈尼亚去世后，辛瓦尔作为哈马斯的首席领导人上升。尤其是在导致众多人员伤亡的10月7日袭击中的领导和决策，使他成为持续冲突中的关键角色。

周三，辛瓦尔在加沙南部的拉法被以色列军队击毙。哈马斯随后确认了他的死讯，这在以色列与哈马斯的冲突中标志着一个重要时刻。

Filed under

世界新闻 亚希亚·辛瓦尔 以色列-哈马斯冲突 哈马斯
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