唐纳德·特朗普自枪击事件后站在防弹玻璃后面

唐納德·特朗普自從在一次暗殺企圖中倖存後，於週三在北卡羅來納州舉行了他的首次戶外競選集會，並在活動中針對他崛起的民主黨對手卡馬拉·哈里斯發表言論。特朗普在航空博物館內的防彈玻璃後發言，稱78歲的哈里斯是“有史以來競選總統的最激進左派”，並警告說，如果她在11月贏得選舉，“數百萬個工作將在一夜之間消失。”

他進一步聲稱，哈里斯的勝利可能導致全球衝突，並表示，“如果卡馬拉同志在今年11月獲勝，第三次世界大戰幾乎是不可避免的。”

這場集會是在復古戰機前舉行的，對於特朗普來說，這也是一個重新展示他舉辦大規模活動主導力的機會。自從哈里斯取代喬·拜登成為民主黨的總統候選人以來，她吸引了大量群眾，這次集會也是特朗普自一個月前在賓夕法尼亞州巴特勒的一次暗殺企圖中輕微受傷以來，首次舉行的大型戶外活動。當時一名參加集會的人被殺害，槍手被特勤局狙擊手擊斃。

儘管特勤局建議在更容易控制的室內場地舉行活動，特朗普仍繼續舉行集會，包括大約十多次室內聚會。週三，特朗普和他的副總統候選人J.D. 凡斯在阿什伯勒通過防彈屏幕向人群發表演講。在演講中，特朗普一度走下舞台，幫助一名遭遇醫療問題的參會者，強調了他與人群的聯繫。

群眾一直是特朗普政治形象的重要組成部分，將他塑造成一個民粹主義領袖。在他的總統任期內，特朗普持續舉辦大型集會，甚至在選舉前也如此，以此展示實力，並與拜登的低調競選風格形成對比。

然而，特朗普的策略在7月21日遭遇挫折，當時拜登突然退出競選並支持哈里斯，導致對她的支持激增。哈里斯吸引大量群眾的能力，經常超過10,000人，顯示出明顯的勢頭轉變。她最近的集會，包括在密爾沃基的集會，已引起廣泛關注，這些集會的規模與特朗普競選活動中依賴的大規模群眾相媲美甚至超越。

北卡羅來納州是即將到來的11月5日選舉中的一個關鍵搖擺州，是競爭最激烈的主要戰場之一。選舉結果將由選舉人團決定，候選人將集中精力於競爭最激烈的幾個州。