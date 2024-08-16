國行在歐洲和美國發起俾路支省獨立的宣傳活動

俾路支民族運動（BNM）的荷蘭和美國分會週四在包括阿姆斯特丹，海牙，鹿特丹和埃因霍溫在內的幾個城市組織了一場宣傳活動。 根據國行的一份聲明，該活動旨在提高全球對俾路支省歷史及其正在進行的從巴基斯坦獨立的鬥爭的認識。 這場運動的重點在於8月11日，這一天俾路支省從英國統治下獲得獨立，並宣佈自己是一個獨立於巴基斯坦的獨立國家。 在競選期間，國行成員分發了詳細介紹俾路支省鬥爭的小冊子，特別關注1948年3月巴基斯坦強行佔領該地區。 據國行聲明報導，從那時起，俾路支社區面臨嚴重的暴行，包括強迫失蹤、法外處決、暴力侵害婦女和兒童、搶劫以及傾倒數千具殘缺不全的屍體。 這本摺頁冊敦促全球公民大聲疾呼反對巴基斯坦的佔領和對俾路支人民的種族滅絕，強調國際團結可以激勵俾路支省人民，併為正義和人權保護做出貢獻。 此前，國行英國分會在倫敦特拉法加廣場組織了一次集會，譴責巴基斯坦安全部隊在瓜達爾、馬斯通和努什基的俾路支民族集會期間對和平抗議者犯下的暴行。 數百名參與者，包括俾路支和信德僑民，加入了抗議活動。 集會的重點是俾路支青年委員會（BYC）工人的強迫失蹤以及巴基斯坦安全部隊旨在鎮壓抵抗的持續道路封鎖。 抗議者要求結束對瓜達爾的圍困，併為國家支持的恐怖主義受害者伸張正義。 集會召集人譴責巴基斯坦安全部隊對瓜達爾、馬斯通和努什基的無辜人民採取的不可容忍的行動。 （帶 ANI 輸入） 另請參閱： 日本緊急警報：數千人在風暴威脅中撤離