星期日, 18 8 月, 2024

國行在歐洲和美國發起俾路支省獨立的宣傳活動

國行在歐洲和美國發起俾路支省獨立的宣傳活動

俾路支民族運動（BNM）的荷蘭和美國分會週四在包括阿姆斯特丹，海牙，鹿特丹和埃因霍溫在內的幾個城市組織了一場宣傳活動。 根據國行的一份聲明，該活動旨在提高全球對俾路支省歷史及其正在進行的從巴基斯坦獨立的鬥爭的認識。 這場運動的重點在於8月11日，這一天俾路支省從英國統治下獲得獨立，並宣佈自己是一個獨立於巴基斯坦的獨立國家。 在競選期間，國行成員分發了詳細介紹俾路支省鬥爭的小冊子，特別關注1948年3月巴基斯坦強行佔領該地區。 據國行聲明報導，從那時起，俾路支社區面臨嚴重的暴行，包括強迫失蹤、法外處決、暴力侵害婦女和兒童、搶劫以及傾倒數千具殘缺不全的屍體。 這本摺頁冊敦促全球公民大聲疾呼反對巴基斯坦的佔領和對俾路支人民的種族滅絕，強調國際團結可以激勵俾路支省人民，併為正義和人權保護做出貢獻。 此前，國行英國分會在倫敦特拉法加廣場組織了一次集會，譴責巴基斯坦安全部隊在瓜達爾、馬斯通和努什基的俾路支民族集會期間對和平抗議者犯下的暴行。 數百名參與者，包括俾路支和信德僑民，加入了抗議活動。 集會的重點是俾路支青年委員會（BYC）工人的強迫失蹤以及巴基斯坦安全部隊旨在鎮壓抵抗的持續道路封鎖。 抗議者要求結束對瓜達爾的圍困，併為國家支持的恐怖主義受害者伸張正義。 集會召集人譴責巴基斯坦安全部隊對瓜達爾、馬斯通和努什基的無辜人民採取的不可容忍的行動。 （帶 ANI 輸入） 另請參閱： 日本緊急警報：數千人在風暴威脅中撤離

addBlock

最近的貼文

疯狂坚果：为什么核桃在全球赢得了青睐 以及你需要了解的风险

疯狂坚果：为什么核桃在全球赢得...

你是個狂看劇集的人嗎？找到那些啟發你最愛電影和電視節目的真實場所。

你是個狂看劇集的人嗎？找到那些...

永恒的时尚：五种永远不过时的时尚趋势

永恒的时尚：五种永远不过时的时...

坚果热潮：为什么核桃赢得了世界—以及你需要知道的风险

坚果热潮：为什么核桃赢得了世界...

2024年國家電影獎：妮娜·古普塔、阿里吉特·辛格和阿揚·慕克吉各自獲得30萬盧比獎金

2024年國家電影獎：妮娜·古...

布萊德·彼特完全退出家庭？安吉麗娜·朱莉關閉大門照顧受傷兒子帕克斯

布萊德·彼特完全退出家庭？安吉...

詹姆斯·卡梅隆暗示新《終結者》項目正在開發中

詹姆斯·卡梅隆暗示新《終結者》...

mail logo

訂閱以接收當天的頭條新聞直接從 NewsX 發送到您的收件匣