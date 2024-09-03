埃隆·馬斯克的社交平台X在巴西面臨最高法院裁決後的禁令

根據半島電視台的報導，巴西最高法院一致投票支持對埃隆·馬斯克的社交媒體平台X（前稱Twitter）的禁令。該禁令於週六生效，最初是由亞歷山大·德·莫拉埃斯法官下令執行的，因為馬斯克的公司未能在法院規定的期限內在巴西指定一名法律代表。

根據半島電視台的報導，巴西最高法院一致投票支持對埃隆·馬斯克的社交媒體平台X（前稱Twitter）的禁令。該禁令於週六生效，最初是由亞歷山大·德·莫拉埃斯法官下令執行的，因為馬斯克的公司未能在法院規定的期限內在巴西指定一名法律代表。

週一，有五名法官被要求審查禁止X在該國運營的決定。法官弗拉維奧·迪諾與克里斯蒂亞諾·扎寧法官一起支持莫拉埃斯的決定，他表示：「一家公司不能在一個國家的領土內運營，卻試圖強加自己的規則。」他還補充說：「故意不遵守法院命令的一方似乎認為自己凌駕於法律之上，並冒著成為非法者的風險。」

據半島電視台報導，卡門·露西亞法官和路易斯·福克斯法官也支持莫拉埃斯的決定，使得決定一致。然而，一些法官表示，如果X遵守之前的法院裁決，禁令可能會被解除。

莫拉埃斯法官的最初命令於週五發布，他稱馬斯克是「非法者」，試圖「促進虛假信息、仇恨言論和對民主法治的攻擊的廣泛傳播，從而通過阻止公眾獲取真實和準確的信息來破壞選民的自由選擇」。

最高法院已經命令巴西的所有電信提供商關閉X。該禁令將繼續生效，直到X遵守莫拉埃斯的命令並支付截至上週的超過300萬美元的未繳罰款為止。馬斯克於2022年收購了X（前稱Twitter），他譴責此舉是審查制度。週五，他將X描述為巴西的「真相來源」，並稱莫拉埃斯為「獨裁者」。

自收購X以來，埃隆·馬斯克對該平台進行了重大變革，包括縮減其內容審核團隊。他在個人賬戶上越來越多地推廣極右翼內容和未經證實的聲明，最近因反移民和反穆斯林暴動與英國政府發生衝突。馬斯克還支持唐納德·特朗普競選美國總統，並在8月與特朗普進行了順從的訪談，當時這位前總統正為11月的大選進行競選。

巴西對目前形式的X採取了強硬立場。禁令威脅到該公司最大的市場之一，並在馬斯克難以產生廣告收入的時候出現。巴西擁有約2.15億人口，估計有約4,000萬X用戶。使用加密連接使用該平台的公司和個人可能每天面臨高達50,000雷亞爾（9,000美元）的罰款。

巴西總統盧拉·達·席爾瓦週一表示，他對最高法院的決定表示滿意，並告訴CNN巴西，他相信這一裁決傳達了一個明確的信息。

該報導引用了ANI的資訊。