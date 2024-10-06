埃隆·马斯克母亲因鼓励选举舞弊遭到强烈反响，网民呼吁FBI调查

世界首富埃隆·马斯克一直是2024年大选中唐纳德·特朗普的支持者。然而，马斯克近期对特朗普的支持被一起与他母亲梅·马斯克有关的争议事件所掩盖。梅·马斯克在社交媒体上的一则信息引发了广泛批评，她建议粉丝在即将到来的选举中参与选举舞弊。

世界首富埃隆·马斯克一直是2024年大选中唐纳德·特朗普的支持者。然而，马斯克近期对特朗普的支持被一起与他母亲梅·马斯克有关的争议事件所掩盖。梅·马斯克在社交媒体上的一则信息引发了广泛批评，她建议粉丝在即将到来的选举中参与选举舞弊。

梅·马斯克的争议性帖子

梅·马斯克在X（前身为Twitter）上发布了一条推文，支持了一个激烈的提议。她在回复儿子的一条鼓励乔治亚州选民注册投票的帖子时，提出了以下建议：

“民主党给了我们另一个选择。你不必注册投票。选举日那天，拿10个假名字，去10个投票站投10次票。这样就是100票，这并不违法。也许我们应该利用这个系统。”

这一提议迅速引发广泛传播，并在社交媒体上引起愤怒。许多用户指责她在鼓励非法行为，并对她言论的潜在后果表示担忧。

法律专家的意见

民权律师安德鲁·C·劳弗回应了梅·马斯克的帖子，他表示：“这是违法的。”并质疑梅·马斯克是否有任何事实依据支持她的言论，即此类行为不会违反法律。他进一步挑战她的说法，询问她是否有任何证据证明民主党正在进行这样的操作。

另一位律师蒂拉·阿特表示：“我不确定你是想开玩笑，但如果是的话，这并不有趣。”阿特批评梅·马斯克的言论不负责任，并指出鼓励非法行为的后果可能非常严重。

公共愤怒与行动呼吁

社交媒体用户迅速谴责了这条帖子，一位用户写道：“这是可耻的！埃隆·马斯克的母亲在告诉MAGA支持者进行选举舞弊！”许多人在平台上表达了愤怒，并@标签执法机构如FBI，呼吁他们进一步调查此事。

另一位用户补充道：“社区笔记……埃隆疯了的母亲，梅·马斯克需要马上处理。这肯定是非法的，我等不及看到她因鼓励别人做坏事而被起诉。”

马斯克家族面临审视

梅·马斯克的言论引发了进一步的关注，有人开始质疑马斯克家族的行为，其中一位用户甚至开玩笑说：“我们能把他们两个都驱逐出去吗？”

尽管面临广泛的批评，埃隆·马斯克本人尚未就母亲的争议性帖子发表公开评论。他对特朗普的支持本已成为话题，而这次事件进一步复杂化了他公开形象。

特朗普因医疗紧急事件推迟集会

另外，原计划在周末于宾夕法尼亚州举行的特朗普集会因医疗紧急事件被推迟。集会前，特朗普曾邀请埃隆·马斯克参加，而他在选民注册方面的社交媒体活动引发了关注。

选民注册运动

在与母亲的事件发生之前，埃隆·马斯克曾在X上紧急呼吁人们确保自己的选民注册信息更新，尤其是在乔治亚州的注册截止日期临近时。马斯克推文写道：“非常重要，提醒你所有的朋友和家人注册投票。乔治亚州的注册截止日期是星期一！”

马斯克对选民注册的呼吁是他持续推动政治参与的一个部分，但梅·马斯克的随后的帖子却转移了焦点，提出了一个极具争议且非法的建议，从而掩盖了儿子的原始信息。

马斯克家族公共形象的潜在影响

梅·马斯克的帖子后果仍在发酵，马斯克家族因支持可能破坏选举诚信的行为而面临批评。法律专家、社交媒体用户和政治观察人士都在密切关注事态的发展。

这起最新的争议事件是涉及埃隆·马斯克及其家族的一系列高调事件之一，尚不清楚这将如何影响马斯克与支持者和批评者之间的关系。